Куликовская битва 1380 , реконструкция сражения, логистика и построение войск.
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Куликовская война. Часть 7. Куликовская битва 1380 , реконструкция сражения, логистика и построение войск.
Все ролики серии – https://youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3qnGjIE7GvlSUffnv7XLF0u
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