«Железнодорожный» фронт. Нарком Каганович/ Сергей Сигачёв и Егор Яковлев
Историк путей сообщения Сергей Сигачёв рассказывает о «железнодорожном» фронте Великой Отечественной войны и личностях, возглавлявших наркомпуть СССР в период с 1941 по 1945 годы.
В Музее РЖД https://rzd-museum.ru/ Санкт-Петербург (Библиотечный переулок, 4, корпус 2) проходит выставка посвященная ключевым эпизодам деятельности Андрея Васильевича Хрулёва — генерала армии, легендарного наркома путей сообщения и руководителя Тыла Красной армии.
Мемуары генерала Хрулёва: https://general-khrulev.com/memoirs/
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Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/