Алексей Исаев. Донбасская стратегическая наступательная операция. Часть 1. Прорыв “Миус-фронта”
Алексей Исаев. Донбасская стратегическая наступательная операция Красной Армии. Часть.1. Прорыв “Миус-фронта”.
13 августа — 22 сентября 1943 г. Проводилась войсками Юго-Западного фронта под командованием генерала армии Р. Я. Малиновского и Южного фронта под командованием генерал-полковника Ф. И. Толбухина. Итогами операции стали продвижение советских войск на расстояние до 300 км, завершение освобождения Донбасса, в том числе городов Донецк (Сталино), Таганрог, Мариуполь и выход к Днепру.
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