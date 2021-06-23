Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 3: «На скамье подсудимых»
Представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.
Кого и за что судил Международный военный трибунал.
- Геринг – в том числе и маршал авиации;
- Гесс – волк в овечьей шкуре;
- Борман – жаль, не дожил;
- Риббентроп – когда дипломатия убивает;
- Военная группа: Кейтель, Йодль, Редер, Дёниц – мы просто были солдатами;
- Кальтенбруннер – палач-энтузиаст;
- Розенберг – философия уничтожения СССР;
- Франк – расстрелять 100 поляков за одного убитого немца;
- Штрейхер – агитатор геноцида;
- Заукель – крупнейший рабовладелец 20-го века;
- Шпеер – любимый архитектор Гитлера;
а также Шахт, Функ, Зейсс-Инкварт, Фрик, Фриче, фон Ширах, Крупп, Лей, фон Нейрат, фон Папен…
Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 1: https://youtu.be/4y1kxDZNtF4
Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 2: https://youtu.be/CfS2zyGPHd8
Хроника Нюрнбергского процесса, свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг|Без срока давности»
"Хроника Нюрнбергского процесса, свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте https://nurnberg1945.ru/
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