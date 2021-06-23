Представляем следующую лекцию из цикла, посвящённого Нюрнбергскому процессу, нацистским преступлениям и геноциду Советского народа.

Кого и за что судил Международный военный трибунал.

- Геринг – в том числе и маршал авиации;

- Гесс – волк в овечьей шкуре;

- Борман – жаль, не дожил;

- Риббентроп – когда дипломатия убивает;

- Военная группа: Кейтель, Йодль, Редер, Дёниц – мы просто были солдатами;

- Кальтенбруннер – палач-энтузиаст;

- Розенберг – философия уничтожения СССР;

- Франк – расстрелять 100 поляков за одного убитого немца;

- Штрейхер – агитатор геноцида;

- Заукель – крупнейший рабовладелец 20-го века;

- Шпеер – любимый архитектор Гитлера;

а также Шахт, Функ, Зейсс-Инкварт, Фрик, Фриче, фон Ширах, Крупп, Лей, фон Нейрат, фон Папен…

Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 1: https://youtu.be/4y1kxDZNtF4

Алексей Исаев о Нюрнбергском трибунале. Часть 2: https://youtu.be/CfS2zyGPHd8

Хроника Нюрнбергского процесса, свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте проекта «Нюрнберг|Без срока давности»

"Хроника Нюрнбергского процесса, свидетельства очевидцев и фотографии – всё это на сайте https://nurnberg1945.ru/

https://vk.com/nurnberg1945

