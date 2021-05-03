Алексей Исаев и Михаил Тимин о кинофильме “Девятаев”
Алексей Исаев и Михаил Тимин обсуждают кинофильм "Девятаев"
Фильм рассказывает о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, который смог бежать из фашистского плена, угнав немецкий самолет "Хейнкель"-111.
Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов.
Сценарий: Максим Бударин, Георгий Селегей, Константин Галдаев, Ильгиз Зайниев.
Оператор: Елена Иванова.
Композитор: Юрий Потеенко.
В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков, Евгений Серзин, Никита Кологривый, Олег Чугунов, Максим Ханжов, Дарья Златопольская.
Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Игорь Угольников, Игорь Мишин.