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Алексей Исаев и Михаил Тимин о кинофильме “Девятаев”

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Алексей Исаев и Михаил Тимин обсуждают кинофильм "Девятаев"
Фильм рассказывает о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, который смог бежать из фашистского плена, угнав немецкий самолет "Хейнкель"-111.
Режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов.
Сценарий: Максим Бударин, Георгий Селегей, Константин Галдаев, Ильгиз Зайниев.
Оператор: Елена Иванова.
Композитор: Юрий Потеенко.
В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков, Александр Лыков, Евгений Серзин, Никита Кологривый, Олег Чугунов, Максим Ханжов, Дарья Златопольская.
Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Игорь Угольников, Игорь Мишин.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i11C3G8riQk
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