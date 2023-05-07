Победа! Россия обошла США в важном производстве
Россия вышла на второе место в мире по производству минеральных удобрений, обогнав США, Канаду, Индию и другие страны. Это важное достижение в контексте как нашей собственной безопасности, так и никуда не девшегося мирового продовольственного кризиса. Кто прокормит 10 млрд человек в 2050 году? Почему у России есть уникальное конкурентное преимущество и без неё не решить глобальную проблему? Об этом и не только, о новой возможности принять участие в программе «Время – вперёд!», а также о новой истории спасения расскажем сегодня после краткой сводки позитивных новостей.
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Заявку на интервью о вашем производстве присылайте на klubvv@bk.ru В заявке должны быть ссылки на сайт и соцсети производства, краткая история компании и информация о лице, которое будет представлять компанию на интервью. Чем интереснее компания и её продукт, тем больше шансов попасть в программу!
Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278
Благодарим за поддержку компанию «Фирма «Перманент K&M»: https://permanent.ru