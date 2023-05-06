Статья детского писателя, публициста и литературного критика Корнея Чуковского, опубликованная в «Литературной газете» в 1948 году. В ней Корней Иванович анализирует направленность историй про супергероев, рассуждает о воспитательном посыле супергеройских сюжетов и высказывается о продажности многих деятелей западной науки, рекомендующих подобные материалы детям. Далее текст статьи.

Растление детских душ

Полицейский сыщик стал богом и начал творить чудеса. Об этом я впервые узнал из журнала, издающегося в Нью-Йорке для детей и подростков. Журнал так и называется «Сверхчеловек» (”Superman”). Каждый его номер от первой до последней страницы посвящен описанию чудес, совершаемых этим новоявленным богом.

Вот он ловит в океане большого кита и подбрасывает его вверх, словно окуня. Вот он шествует по воде, как по суше. Вот он парит в облаках над землею без всяких самолетов и воздушных шаров. Ему ничего не стоит перепрыгнуть через небоскреб. Снаряды крупнейших орудий отскакивают от него, как горошины.

Как и подобает божествам всех религий, он спустился на землю прямо с небес. Родившись на дальней звезде, на планете Криптон, он прибыл оттуда в Соединенные Штаты, ибо его родная планета в полном соответствии с новейшими американскими модами, оказалась атомной бомбой, ежеминутно готовой взорваться.

Работает это сошедшее с небес божество в тесном контакте с нью-йоркской полицией: для того оно и послано в мир. Знаешь заранее, что всякий раз, как в номере журнала этот всемогущий титан совершит с полдесятка своих сверхчеловеческих подвигов – взвалит себе на плечи десятитонный автобус или перенесет на далекую улицу дюжину трехэтажных домов, — на последней странице появится добродетельный «коп» (полицейский) со своей резиновой дубинкой и соберет богатейшую жатву со всех его мистических деяний.

Зовут сверхчеловека Кларк Кент, и он далеко не единственный сыщик, наделенный качествами всемогущего бога. Предо мною книжки журнала «Бэтмен», в которых уже несколько лет прославляется такой же богоподобный полицейский агент по имени Брус Уэйн.

Судя по этим журналам, бандитизм в заокеанской республике принял такие размеры, что только чудотворцы, сошедшие с неба, могут вести с ним борьбу. В каждой книжке из месяца в месяц – новые и новые уголовные подвиги бесчисленных налетчиков, гангстеров, взломщиков несгораемых касс, фальшивомонетчиков, грабителей, профессиональных убийц.

На каждой улице, на каждом углу, у каждого газетчика, в каждом киоске — по самой дешевой цене, по 5 и по 10 центов – ребенку ежедневно навязываются эти кровавые книжки, которые по какой-то зловещей игре языка носят в Америке название «комикс». На детей и подростков обрушивается непрерывной лавиной и «Дитектив комикс», и «Адвечур комикс», и «Сенсешн комикс», и «Олл-американ комикс», — всего двести пятьдесят детских журналов с ежемесячным многомиллионным тиражом.

В этих журналах только и делают, что режут, кромсают, расстреливают, душат, отравляют, калечат и топят людей, сбрасывают их на всем ходу с поездов, с самолетов, или тащат в тюрьму, на электрический стул.

Во всех этих многомиллионных изданиях моральная основа одна: человек человеку – зверь.

Единственное их содержание: охота людей за людьми. Самозабвение ловли и травли, упоение погони и облавы – в этот хищнический звериный азарт взрослые усердно вовлекают детей.

И это им вполне удается, тем более, что литературная форма всех «комикс» очень ловко приноровлена к детскому возрасту: изложение ведется при помощи одного только чередования картин, снабженных минимальным количеством текста: фабула, при всей своей идиотической пошлости, насыщена максимальной динамикой.

Теперь уже невозможно представить себе американского ребенка без «комикс». Защитить малышей в Америке от этого колоссального зла более чем затруднительно: слишком уж большие доходы приносит оно издательским трестам.

Одно только издательство «Нейшенл комикс» издает 29 (двадцать девять!) подобных журналов: «Зеленый фонарь», «Чудо-женщина», «Западные комикс», «Лучшие в мире комикс» и т.д. и т.д. Барыши этой фирмы громадны.

Наивными кажутся те времена, когда в том же Нью-Йорке лет сорок назад какой-то захудалый издатель печатал из месяца в месяц безграмотный вздор о похождениях двух полицейских агентов: Ника Картера и Ната Пинкертона.

Все их похождения сводились к тому, что револьверными выстрелами они каждый день убивали не меньше двадцати человек. Кроме ежедневного проломления чужих черепов, ничего и не требовалось от этих странных героев американского юношества. Они нисколько не притязали на то, чтобы в них видели сверхчеловеков, слетевших с небес в полицейский участок. В чудотворцы они тоже не лезли.

Теперь же их бесхитростная револьверная практика отодвинулась в далекое прошлое. Существо дела осталось, конечно, незыблемым: массовое растление детей, насильственное прививание им звериных инстинктов; но за последние годы эпидемия стала стихийной, интенсивность ее губительных ядов увеличилась в тысячу раз.

Простое воровство, заурядный грабеж уже не пользуются в этих книжках кредитом. Американские издатели превратились в гурманов: подавай им такие злодейства, каких еще никогда не бывало, — самые изысканные, самые вычурные. Методы прежних воров и убийц кажутся им устарелой кустарщиной.

И вот нынешние сочинители кровавых новелл для детей тратят всю свою мозговую энергию, чтобы выдумать новые, свежие, еще никому не известные, еще никем не использованные приемы убийств, грабежей и мошенничеств.

Ради этой уголовной эксцентрики бандитизм в кровавых журналах и книжках все чаще используют сверхсовременные достижения науки – физики, механики, химии. Недаром все чаще и чаще в качестве самых отъявленных гангстеров фигурируют здесь профессоры и научные деятели.

Судя по бесчисленным «комикс», в США наука и техника тоже находится на службе у бандитов.

На вершине небоскреба, среди телевизоров, радаров и пр. сидит в своей лаборатории всевидящий Глаз, атаман могучего треста налетчиков, и с помощью великолепных новинок науки грабит жителей двух континентов.

А в последнем номере «Бэтмена» изображается шайка злодеев, именующих себя «Бандитами Будущего». Они совершают свои грабежи при помощи металлических «роботов», управляемых приборами новейшей конструкции. Они разрушают огромные здания при посредстве автоматических стенобитных орудий, управляемых издали радиоволнами. Когда полиция пытается преследовать их, они вздымают на своем автомобиле пропеллер и на этом геликоптере поднимаются ввысь.

Их воровской жаргон изобилует научными терминами.

Такое гитлеровское сочетание науки и подлости давно уже стало обычным явлением в американской литературе для детей и подростков.

Конечно, среди передовых педагогов Америки неоднократно раздаются протесты против этого развращения детей культом бандитизма и сыска. Передовые педагоги с тоскою указывают, что американские школьники нынче читают не Марка Твена, не Диккенса, а «Приключения женщины-кошки», ворующей бриллианты при помощи снотворного газа, и «Похождения Пингвина», знаменитого вора, совершающего свои налеты и кражи исключительно при помощи птиц. Педагоги жалуются, что издающиеся ныне в Америке талантливые, художественно ценные книги захлестываются, словно островки в океане, этими кровавыми «комикс». Конкуренция с «комикс» немыслима: издающие их газетно-журнальные тресты тратят несметные доллары на их рекламирование.

О том, что за доллары здесь можно купить даже совесть, свидетельствуют, между прочим, объявление, печатаемое крупными буквами в каждом номере «Бэтмена», «Экшн комикс», «Флэш комикс» и пр., и рекламирующее «идейных руководителей» этих кровавых журналов. В первых строках читаем:

«РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: доктор Лоретта Бендер, профессор психиатрии, — Джозетта Фрэнк, консультанка по вопросам детского чтения. – Доктор Сонз, профессор педагогики. – Доктор Харкурт Пиппэрд, член Бюро воспитания детей».

Здесь перед нами еще один, и притом самый наглядный, пример тесного союза бандитизма с буржуазной наукой!

В лице этих психиатров, профессоров педагогики, специалистов по детскому чтению современная наука Америки не только санкционирует, но и направляет массовое растление детей, осуществляемое изо дня в день непрерывным потоком сыщицко-бандитских изданий.

Источник: Сайт о Корнее Чуковском