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Корней Чуковский. Канцеляризмы и штампы в русской речи (1963)

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Корней Чуковский. Канцеляризмы и штампы в русской речи
В общение между людьми все больше проникают канцелярские штампы, чиновничьи речевые шаблоны. Происходит вытеснение простых оборотов и слов канцелярскими. Можно услышать такие вопросы: “Какие мероприятия вы проводите для улучшения клева рыбы?”, “По какому вопросу вы плачете?”
Цикл бесед о русском языке ведет писатель, литературовед доктор филологических наук Корней Чуковский.

Фрагмент передачи “Чуковский”. Передача 4.
Главная редакция программ для детей, 1963 г.

#гостелерадиофонд #КорнейЧуковский #РусскияЯзык #канцеляризмы #юмор

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0zphvFBITAU
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