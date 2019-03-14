Сказочник Корней Чуковский и 7 твёрдых тезисов в воспитании детей
Автор «Мойдодыра», «Айболита», «Мухи—цокотухи» и еще не одного десятка детских сказок был весьма скромным, не считал себя сверх талантливым писателем. Он просто писал сказочные истории для своих детей (воспитанием которых активно занимался), для соседской ребятни и для всех встреченных в жизни малышей. Пожалуй, главным талантом самого Чуковского было отцовство: его уроки могут послужить примером для многих поколений родителей, желающих развить в ребенке одаренность и тягу к искусству.
Чаще всего Корнея Ивановича расстраивало то, что происходило с современной ему детской литературой. Он с непримиримой критикой обрушивался на писателей. Однажды его даже спросили: «Но если бы все плохие сказочники исчезли бы тотчас, что вы можете предложить взамен?». А он взял и предложил. Предложил не только в литературе, но и в воспитании детей. Дневники и воспоминания семьи Чуковских до сих пор служат родителям отличным ориентиром, помогают понимать детей, раскрывать их талант и делать по—настоящему счастливыми.
Итак, 7 основных тезисов педагогики Чуковского:
Ни минуты без работы
Пожалуй, для детей Корнея Чуковского не было проступка страшнее, чем бездельничать, играть в карты или как—то иначе тратить время впустую — это вызывало у Чуковского презрение и гнев. Лидия Корнеевна в своей книге «Памяти детства» пишет: «Увидев, что мы слоняемся без толку, он мигом находил нам занятие: обертывать учебники разноцветной бумагой, ставить по росту книги на полках у него в кабинете, полоть клумбы или, открыв окно, выхлопывать пыль из тяжелых томов. Чтобы не валандались, не лоботрясничали»! Однако правило праздного времяпровождения не распространялось на игру. Корней Чуковский поощрял любые занятия, которые развивали фантазию, командный дух, заставляли малышей мыслить, рассуждать и творить.
Вся наша жизнь — игра
Играя с детьми в им же самим придуманные игры, Корней Чуковский не боялся быть нелепым и смешным, не пытался казаться взрослым и говорить свысока. В эти моменты он становился таким же ребенком, вместе с ребятишками садился прямо на пыльную дорогу после условного сигнала «блямс!». Писатель любил сочинять малышам загадки, и учил их самих придумывать стихотворные ребусы для младшего — Бобы. Несмотря на возраст, он участвовал во всех забавах, и даже камни к берегу носил вместе со всеми.
В своей книге детских воспоминаний дочь Чуковского Лидия рассказывает о том, как малышами они с отцом укрепляли берег Финского залива, на котором стояла их дача в поселке Куоккале. Нужно было наполнять камнями огромные корзины, которые Корней Иванович установил на берегу. Сам он брал камни крупнее, малыши — поменьше. «Он остановится возле корзины, подождет нас — камни над головой — мы станем кругом. «Бросай!» — скомандует он, и с каким веселым грохотом грянутся камни в корзину! Ради этого грохота мы и трудились — несли… Игра это была или труд?»
Экзамен по английскому
Английский язык стал для Чуковского окном в мир. По найденному невесть где самоучителю он, будучи еще одесским мальчишкой, каждый день разучивал все новые и новые слова. Он знал, что этот багаж позволит ему когда—нибудь прочитать в оригинале его любимых писателей и поэтов, и ради этого счастья узнавания был готов тратить на новые слова часы и дни. Каждое утро дети начинали с небольшого экзамена. Нужно ответить отцу все, что было задано накануне, без запинки и паузы, причем английское слово считалось выученным, если ребенок мог перевести его в обоих направлениях, написать, составить предложение с ним и узнать его в любом тексте, в любом контексте.
В письме уже взрослому семнадцатилетнему сыну Николаю Чуковский пишет:
«Я твердо убежден, что тебе, поэту, и вообще будущему интеллигенту, огромным подспорьем будет английский язык. Русский, не знающий ни одного иностранного языка, все равно что слепой и глухой. 7 лет, не жалея трудов, я тяну тебя за уши к этому знанию. А ты упирался. А ты бездарно норовил ускользнуть. Ни разу не было, чтобы ты сам, своей волей, захотел узнать, наконец, как следует этот язык, которым я стал заниматься в 17 лет, один, без учителей, без учебников, без всякой поддержки».
Чтение стихов
Чтением стихов сопровождалась каждая морская прогулка семейства Чуковских. Корней Иванович читал много, наизусть и самых различных произведений, совсем не детских. Бывало и так, что многие слова в поэтических произведениях были незнакомы и непонятны ребятам, но, несмотря на это, они все равно понимали, о чем идет речь, улавливали общий смысл благодаря ритму стиха. Много позже Корней Иванович напишет в послесловии к своей книге взрослым о детях «От двух до пяти»:
«Изумительный детский слух к музыкальному звучанию стиха, если только он не загублен скудоумными взрослыми, легко схватывает все эти вариации ритмов, которые, я надеюсь, в значительной мере способствуют стиховому развитию детей» .
Культура и семейные ценности
Больше всего писатель боялся невежества, боялся, что дети его будут похожи на тех неграмотных оборванцев, на которых он вдоволь насмотрелся в своем мещанском одесском детстве. Он дорожил статусом интеллигента вовсе не из тщеславных соображений, ему было действительно жаль бездарных людей, не умеющих и не желающих знакомиться с огромной, сияющей мировой культурой. Поэтому—то он так непримиримо выбивал из собственных детей леность, равнодушие к новым знаниям, пытался раскрыть талант каждого, заразить жаждой творчества, пусть даже вначале это приходилось делать силой.
Равнодушие к сторонним оценкам
При всей своей требовательности Чуковский был совершенно равнодушен к успехам детей в гимназии. После случая, когда директор учебного заведения выпорол воспитанника, он и вовсе переведет Колю и Лиду на домашнее обучение, но до тех пор успеваемость сына и дочери поэта не заботили. Он не верил, что учителя смогли бы увлечь своими знаниями ребят, а потому и не требовал от них результатов. Зато поощрял Корней Иванович любые увлечения, например Коле, любившему географию, привозил из каждой поездки атласы и карты.
Удивительно, что так же он относился к нелюбимым предметам, помогая детям избавиться от их груза: «Я была горестно лишена малейших способностей к арифметике, — пишет Лидия, — Убедившись, что математическое мышление мне чуждо, что, сколько я ни трачу сил на задачи и примеры, дело оканчивается слезами, а не ответами, он начал решать задачи за меня и бесстыдно давал их мне переписывать, к превеликому ужасу нашей домашней учительницы.
«ЗНАЕТ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ, ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА — И ХВАТИТ С НЕЕ! — ГОВОРИЛ ОН. — ВОСЕМЬ ЛЕТ СЛУЧАЮТСЯ РАЗ В ЖИЗНИ. НЕЧЕГО ЗАГРУЖАТЬ ГОЛОВУ ТЕМ, ЧЕМУ ГОЛОВА СОПРОТИВЛЯЕТСЯ. А ТАКАЯ СВЕЖЕСТЬ ВОСПРИЯТИЯ, ТАКАЯ ПАМЯТЬ БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ».
Наперегонки со страхом
Смелость — отнюдь не врожденная черта. Корней Чуковский воспитывал ее в своих детях, собственным примером доказывая, что страх не может одолеть человека. Он без устали плавал, нырял, ходил на лыжах. Даже считающийся современным изобретением сноусерфинг, детский поэт освоил в начале прошлого века, катаясь по замерзшему Финскому заливу, чем немало удивлял окрестных жителей. «Он и нас отучает бояться, меня и Колю. Велит лазить по раскидистым соснам. Выше. Еще. Еще выше! Но тогда он сам стоит под сосной и командует, и можно держаться за его голос» , — вспоминает дочь сказочника.
Но случалась с малышами и реальная опасность, непридуманная и не режиссированная отцом. Однажды на прогулке на них напала огромная соседская собака, выкопавшая лаз под забором. Корней Чуковский запретил детям убегать, взял их за руки и приказал повторять за ним, что бы ни случилось: «Раз, два, три! Делайте то же, что я!»
«…Он отталкивает наши руки и опускается на четвереньки в пыль. И мы рядом с ним. Все семеро на четвереньках: он, да Боба, да Коля, да я, Матти, Ида, Павка. «Гав, гав, гав!» — лает он. Мы не удивляемся. Удивляется насмерть собака. «Гав, гав, гав», — подхватываем мы. Собака, словно в нее запустили камнем, поджав хвост, бежит прочь. Наверное, впервые в своей собачьей жизни она увидела четвероногих людей. Мы долго еще продолжаем лаять — долго еще после того, как он поднялся, отряхивая ладонями штаны, а собака на брюхе уползла в сад и забилась под зеленое крыльцо. Ему не сразу удается унять нас.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЭТО ТАКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ — ЛАЯТЬ НА СОБАК!»
Источник: https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/skazochnik-korney-chukovskiy-i-7-tvyordyh-tezisov-v-vospitanii-detey
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Корней конечно нормальный писатель, но когда появилась фотка… я уж подумал – не Алоизыч ли.
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Чему удивятся, с Алоизычом одной национальности. По мимо своих произведений, много занимался общественной работай, то есть всеми силами изгоняя русских из писательской среды, кроме обличения и куча доносов. а так хороший был человек. как говаривал мой знакомый, пробу на таких ставить негде.
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Ну вашу фотку я не видел, поэтому уж вашему сходству поверю на слово. Научитесь хоть писать без ошибок, грамотей.
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Уважаемый Ирбис!
По большей части я согласна с вашими предыдущими комментариями, не сочтите это выступление за проявление вражды.
Вот просто иногда поражаюсь. Люди, ностальгирующие по Советской власти, не любят евреев, которые эту власть установили и осуществляли. Нелогично как-то. И рыбку съесть и никуда не сесть.
И ещё, самое главное. Глубоко убеждена, что талант не имеет национальности. Он может проявлять национальные признаки, но он одинаково велик для всех народов. Чуковский внёс неоценимый вклад в русскую советскую поэзию для детей. Не представляю, что бы я ещё читала своим детям. Так же хорош и Маршак – тоже еврей, кстати. Эти гении сеяли в нас и наших детях, как говорится, разумное, доброе, вечное.
Не буду обсуждать взрослую литературу, кинематограф, театр. Масса талантов услаждали наш взыскательный советский вкус, и многие из них были евреями. И что? Были и русские, и татары и прочая. Да, евреи своих поддерживают, русские не очень, это общеизвестный и прискорбный факт. Тут надо бы не столько виноватить,сколько брать пример.
Простите, что напустилась на Вас, просто к слову пришлось. Я знаю, что такое еврейская коммуналка, меня гнобили учителя-евреи, но и любимые учителя – тоже были евреями, и подружка была еврейка.
И я уже публиковала здесь как-то стихотворение еврея Константина Михайловича Симонова “Поручик”, в котором выражена высшая степень русского патриотизма. https://pandoraopen.ru/2018-03-16/ugrozhat-gospodinu-serebryakovu-sovershenno-bessmyslenno/#comment-329870
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Я нормально отношусь ко всем нация и народам, но ведь слова из песни не выкинешь! Вот кусок статьи я её выкладывал! Для вас повторю! сами решайте. что это было а главное за что? Лидия Чарская. Если у вас есть сомнения, стоит ли вам знать хоть что-то про этого автора, приведу несколько фактов. По статистике 1911 года дети среди читаемых авторов называли: Гоголя – 34%, Пушкина – 23%, Чарскую – 21%, Твена – 18%, Тургенева – 12%. До революции было выпущено порядка 80 произведений писательницы, в том числе на иностранных языках. Но кто же в СССР уничтожал? Самуил Маршак писал: «Убить Чарскую, несмотря на ее мнимую хрупкость и воздушность, было не так-то легко. Ведь она и до сих пор продолжает жить в детской среде, хотя и на подпольном положении». В советское время Лидия Алексеевна жила в бедности и долгах и умерла от голода в марте относительно сытого 1937 года. Ирина Лукьянова в своей книге о Корнее Чуковском писала: «Борьба Чуковского привела к неожиданному результату уже в советское время: вместе с опальной писательницей из детской литературы надолго ушла девичья дружба, задушевные разговоры, первые влюбленности».
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Всем он помогал, Чуковский, и Чарской тоже, почитайте отрывок из книжки.
Корней Чуковский
Лукьянова Ирина
«Хлопочу о различных писателях»
В 1923 году в жизни Чуковского отчетливо задул западный ветер: появились постоянные контакты с иностранцами, шла работа над «Современным Западом», над которым он работал вместе с Замятиным. Приезжал негритянский поэт Мак-Кей, с которым К. И. какое-то время общался, водил его в гости… потом переводчиком у Мак-Кея стал младший Чуковский, Николай.
В дневниках К. И. постоянно встречаются записи о встречах с представителем АРА мистером Кини, который предложил Чуковскому помочь ему в распределении пайков. «Я наметил: Гарину-Михайловскую, Замирайло, жену Ходасевича, Брусянину, Милашевского и др. А между тем больше всех нуждается жена моя Марья Борисовна. У нее уже 6 зим подряд не было теплого пальто. Но мне неловко сказать об этом, и я не знаю, что делать».
Вот еще записи: «Бываю я в Аре – хлопочу о различных писателях: добыл пайки для Зощенко, П. Быкова, Брусяниной и проч.»; «нужно будет о Судейкиной похлопотать перед американцами». «Скоро пришел Кини. Насвистывая, читал и, читая, разговаривал. Сказал, что ему из Америки прислали 200 долларов для семьи Мамина-Сибиряка, а он не может эту семью разыскать… Я заговорил о том, что очень нуждается Анна Ахматова и Сологуб. Он сказал, что у него есть средства – специально для такой цели, и обещал им помочь». «Сегодня в пять буду у Кини: кажется, удастся достать денег для Ахматовой и Сологуба». «Ездил вчера с Кини по делам благотворительности». “Мне удалось выхлопотать у Кини денежную выдачу для Ходасевич (Анны Ивановны) (Ходасевич, уезжая за границу с Берберовой, заботу о бывшей жене передоверил Чуковскому и впоследствии искренне благодарил его за помощь и участие. – И. Л.), для сестры Некрасова, для Анны Ахматовой”.
«Вот список для Кини, который составил я: Виктор Муйжель, Ольга Форш, Федор Сологуб, Ю. Верховский, В. Зоргенфрей, Ник. С. Тихонов, М. В. Ватсон, Иванов-Разумник, Лидия Чарская, Горнфельд, Римма Николаевна Андреева (сестра Леонида Андреева) и Ахматова». Обратим внимание хотя бы на Горнфельда, с которым К. И. когда-то обменялся полемическими выпадами, или Ватсон (помните яростное «сволочь»?), – не говоря уже о Чарской. Когда речь заходит о голодающих людях, литературная вражда отступает на второй план. К каждому из кандидатов на помощь надо было зайти, о положении каждого толково рассказать представителям АРА. Благотворительность отнимала массу времени и сил, остальное забирал «Современный Запад»; то, что оставалось, уходило на переводы. А ведь в этом году написаны и «Муха-Цокотуха», и «Муркина книга».
К. И. жалуется в дневнике на Ахматову и Замятина: Кини предложил им поучаствовать в составлении списка, но ни та, ни другой не назвали ни одной фамилии! Для него это немыслимо: в каждый из послереволюционных лет он не только мог сразу привести длиннейший список нуждающихся в помощи, но и сам ее оказывал – и не только литераторам, но и членам их семей. И не только материальную помощь – ходил хлопотать о спасении библиотек, вызволении из-под стражи, и т. д., и т. п. Как только появилась возможность принять участие в программе АРА, Чуковский немедленно втянулся в дело.
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Вот объясните мне, что произошло с российской интеллигенций еврейского разлива, после событий в Крыму? По чему они как по команде начали свою борьбу против присоединения Крыма к России? Ведь они граждане России или по тому что дал команду Игорь Коломойский? Я много раз бывал в современной Украине и имел много бесед с украинскими националистами и споров. Но дат же они практически все, без свидетелей, соглашались что Крым русский по всем законам. Это было всё задолго до 14 года! Так по чему это вопрос так волнует и раздражает именно российских евреев. У меня много знакомых и да же два друга евреи, да им не нравились Россия и СССР. По тому они уехали к себе на историческую родину, многие в другие страны и там теперь живут. Вот благодаря вацапу и вайберу на 23 с многими из них общался. Вот их нк совсем не волнует чей Крым. Так ведь это исторически и получилось, по тому и реакция многих сплошной негатив.
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-Бэрримор, что это за страшный шум на улице. -Это гей-парад, сэр. -А что же они протестуют, ведь им уже всё разрешено? -3,14дарасы, сэр. (прошу прощения)
Всё ясно? Если я защищала гениального и порядочного Чуковского, то не надо делать меня экспертом по всем либеральным еврейским интеллигентам, некоторые порядочные, но попадаются и п…сы.
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Те кто уехал (одухотворенные торой)-им не нужен Крым,а те кто знает больше ,а тем более держал там виноградники (А. Макаревич) и потеряли ,а тем более ,учитывая ,что хотели они Крым всегда ,некоторые из них уверяют ,что их прародина то же,выкупали у Ленина ,торговались со Сталиным в Ялте,передали на хранение Хрущу ,спасли от разграбления и отстраивают при Путине,но он им никак не дается окончательно,разве что китайцы помогут ,то конечно они все ,почти 100% недовольны.Исключения всегда подтверждают правило ,разве нет?
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“.. “Евреи, – заявил Черчилль с полной серьезностью, – народ очень немногочисленный. Их мало на всем свете”. И добавил: “Но почему-то в каждый данный момент и в каждом данном месте их всегда больше, чем нужно”.
Никто не против ,что среди них ,как среди всех народов есть Человеки.Но вот нужно точно определятся ,евреи сделали переворот в 1917 году не для спасения русского народа ,а совсем даже наоборот ,выполняя программу иудеев по установлению мирового порядка в их лице через мировые революции и установили они советскую власть ,где почему-то по Черчилю на 85 процентов были они у власти и уже больше никогда не отходили от нее ,и жертв по их вине было миллионы и послабление народ получил немного при сталине,когда предотвратил очередной переворот в 1927году .Да, это была их (евреев)междоусобная война ,но кому легче и тогда культура уже принадлежала им и сталин тоже это культивировал,хренов театрал.
Политика -грязно,пафосно ,надоело но Это так-все СМИ ,газеты ,ТВ .Радио-они ведь возглавляют ,что русские дураки или только работяги.Это правильно не иметь своей культуры при 80% составе??Насчет доброты в стихах ,дак они же нам неплохие постулаты дали в библии -не убий ,не укради ,только вот себе почему-то написали другую книгу с другими законами.Нельзя уже от этого укрыться ,,даже в семье,а так да-есть в быту хорошие и у меня был свой спаситель ,я писала ,и он мягко предупредил -это наша с вами последняя война -или мы или вы.Как думаешь кто уцелеет и зачем им это непонятно нам -в этом и разница.