Торговля Квотами на Выбросы СО2: заплатить или декарбонизироваться?
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Бизнес из воздуха: Торговля Квотами на Выбросы СО2. Геоэнергетика Инфо
Мир делится на регионы, где каждый определяет, кто и сколько должен платить за углеродный след, но объединяться в единую систему никто не торопится. Торговля квотами на выбросы СО2 становится все более важным фактором, который влияет на экспорт и импорт нефти и газа в разные страны мира. В некоторых государствах биржи по торговле подобным товаром работают уже более 10 лет, в некоторых запускаются только сейчас. Торговля идет не только так называемыми углеродными единицами, но и кредитами на них, когда одна компания перепродает неиспользованные квоты (поскольку не превысила допустимой нормы по выбросам) другой. Более того, в некоторых странах уже осуществляется торговля фьючерсами на квоты по выбросам СО2.
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