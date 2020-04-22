Учение о ноосфере для широкого круга читателей (3/3)

Идеи В.И.Вернадского и его личность высоко ценил замечательный русский учёный Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (19001981), который впервые в своих лекциях в 1960-е годы сформулировал мысль о «коэволюции человека и биосферы».

«Хозяйственная и промышленная деятельность чело века, – писал Ферсман, – по своему масштабу и значению сделалась сравнимою с процессами самой природы. Вещество и энергия не беспредельны в сравнении с растущими потребностями человека, их запасы по величине одного порядка с потребностями человечества; природные геохимические законы распределения и концентрирования элементов сравнимы с законами технохимии, т. е. химическими преобразованиями, вносимыми промышленностью и народным хозяйством. Человек геохимически переделывает мир» 67 .

Современная человеческая деятельность существенно нарушает химический состав, планетарные биосферные константы, изменяет веками складывавшийся лик Земли, глубоко химически перестраивает её структуры, создает «новый химический состав планеты», новое состояние биосферы, «становится всё более независимым от других форм жизни».

Он установил, что биогеохимическая деятельность человека по своему объёму и интенсивности во много раз превосходит миграцию, обусловленную собственно биологическими процессами. Позднее академик Ферсман назвал эту форму миграции химических элементов «техногенной». Он считал, что по своему влиянию на биогенные процессы миграции атомов в биосфере и на биогеохимические круговороты вещества и энергии на Земле человек со временем начинает превосходить в целом биосферные планетарные процессы.

…Известным учеником и последователем В.И.Вернадского, разрабатывавшим преимущественно биогеохимические аспекты учения о ноосфере и проблемы инженерно-технической деятельности человека в становлении ноосферы, был Александр Евгеньевич Ферсман (1883-1945) один из основоположников геохимии, академик РАН с 1919 года.



Эту идею развил и ввёл в научный оборот Никита Николаевич Моисеев (1917-2000). «Коэволюцией (соразвитием) элемента и системы я буду называть такое развитие элемента, которое не нарушает процесса развития системы»… Развитие биоты и биосферы в целом происходит в режиме коэволюции живого и косного вещества.



Это экспериментальный факт, установленный геологами и палеонтологами» – писал он68. Как математик он установил, что «общество способно обеспечить режим коэволюции с биосферой в том случае, если деятельность людей не допустит новой бифуркации, перехода биосферы в новый канал своей эволюции, или, пользуясь языком теории динамических систем, в новый аттрактор» (ibid, c 6).

По проблеме ноосферы им написан ряд монографий и множество статей. Н.Н.Моисеев придал новый смысл термину «ноосфера», понимая ноосферу как проект, идеал такой организации деятельности человека на планете, которая обеспечивала оптимальную «коэволюцию» человечества и биосферы.

Эта «коэволюция» должна опираться на гармоничное сосуществование различных культур и народов, «цветущее многообразие»* которых не менее важно для устойчивости ноосферы, чем разнообразие видов для биосферы. Эволюция ноосферы – существенно нелинейный процесс, и ноосфера находится в стадии становления, преодолевая в процессе формирования огромные трудности, рождаясь, как писал Вернадский «в грозе и буре».

* Термин «цветущее многообразие» ввёл К.Н. Леонтьев, известный русский философ и литератор, современник Н.Ф.Фёдорова.

С точки зрения Н.Н.Моисеева, в основание новой цивилизации лягут принципы разумности – это же предполагал и В.И.Вернадский. Однако человек не должен ограничиваться возможностями своего индивидуального интеллекта. Человек должен осознать, что его разум – часть коллективного разума.

Коллективный разум – это не совокупность индивидуальных интеллектов, а качественно новое образование, достижение которого Моисеев видел в дальнейшем развитии компьютерной техники.

Именно коллективному разуму, во много раз усилен ному техническими средствами, под силу сохранять стабильность биосферы и выбирать тот канал эволюции, который сможет обеспечить коэволюцию человека и биосферы.

В новую эпоху ноосферы, согласно Н.Н.Моисееву, человечество научится разумно взаимодействовать с процессами самоорганизации биосферы.

Важнейшим в концепции ноосферы Моисеева является требование новых принципов нравственности, которая должна быть универсальной для всей планеты. Многие его работы непосредственно посвящены теме «экологической этики», которая по существу является «ноосферной этикой».

Он выражал тревогу по поводу того, что в условиях уже наступившего экологического кризиса видна неспособность современного планетарного сообщества с ним справиться. Это показала, например, конференция в Рио-де-Жанейро 1992 г., на которой, по его мнению, не было сказано самого главного, не были сформулированы императивы наступающего столетия.

А они таковы: надо научиться сохранять не только отдельные биологические виды, но и целые экосистемы; создать основы ноосферной демографической политики; поставить во главу угла всей научной деятельности проблемы обеспечения коэволюции природы и общества; начать создание новой структуры общественных отношений в едином планетарном сообществе и общественных ценностей. Н.Н.Моисеев полагал, что экономика нуждается в новом типе рынка, «основанном на дальнейшем развитии науки и технологии, в частности информационных».69

В политической жизни самое главное – интеграция наций в мировое сообщество, основанное на осознании единства всего человечества.

Пришло время сосредоточить внимание на трудностях и проблемах этого синтеза. Ноосферное мировоззрение способно преодолеть существующий разрыв двух культур: естественнонаучной и гуманитарной, а также противостояние разных типов мировоззрений. Оно соответствует законам универсального эволюционизма и остро необходимо человечеству в эпоху кризиса.



Оно охватывает все существующие и мыслимые проявления материи и духа. Поэтому Н.Н.Моисеев горячо поддерживал идеи «русского космизма» и сыграл вместе с космонавтом В.И.Севастьяновым большую роль в организации и проведении Первых Фёдоровских чтений в г. Боровске в 1988 году, в условиях очень сложных, поскольку партийное руководство никак не могло понять – кто же этот Фёдоров и зачем нужно чтить его память. А сегодня уже проведено 13 международных Фёдоровских чтений и в Боровске был установлен памятный бюст Фёдорова вблизи городской библиотеки.

Интерес к идеям ноосферы стал расти в России начиная с 1970-х годов, когда была осознана реальность глобального кризиса, принявшего в конце ХХ века осязаемый характер в связи с проблемой огромной нагрузки на биосферу, создаваемой деятельностью человечества, химическим загрязнением, демографической проблемой, и геополитическим кризисом70.

Много сделал в области популяризации и развитии идей В.И. Вернадского Влаиль Петрович Казначеев (19242014), академик РАМН, инициатор создания и первый руководитель Сибирского отделения РАМН, автор многочисленных трудов в области медицины, экологии и теоретических основ биологии, создатель науки об адаптации человека71.Он выполнил большую работу по анализу научного наследия В.И.Вернадского72.

В.П.Казначеев уже в 60-е годы понял важность идей Э.Бауэра и их родство с идеями В.И.Вернадского и говорил о них, как о едином «принципе Бауэра-Вернадского». По известной классификации типов учёных, В.П.Казначеев – «романтик», что приводило его иногда к увлечениям паранаучными теориями73 вроде «торсионных полей», но это отнюдь не умаляет его вклада в серьёзную науку.

Очень важны для построения теории ноосферы работы Побиска* Георгиевича Кузнецова (1924 – 2000)74, учёного- энциклопедиста, лидера школы ярких мыслителей, которые сегодня продолжают и развивают его идеи75.

* Имя «Побиск» – сокращение фразы «Поколение отважных борцов и строителей коммунизма». Такие имена давали детям в 20-е годы ХХ века в СССР. Имя Влаиля Петровича Казначеева также является составным.

Он родился в Красноярске, окончив там 9 классов, поступил в Ленинградскую Военно-морскую школу, был призван на фронт, стал командиром разведвзвода и награждён орденом. Под Ржевом он был ранен, продолжил обучение в Новосибирске, а в сентябре 1943 года был арестован за создание научно-студенческого общества, на котором критически обсуждались идеи марксизма. С 1944 по 1954 отбывал заключение в сибирских и норильских лагерях, но даже там продолжал думать о том, что волновало его с юности – о проблеме сущности жизни, как космического явления, о роли электромагнитных полей в жизнедеятельности клеток.



В лагере он познакомился с такими замечательными людьми, как Н.М.Федоровский (знавший Вернадского и после освобождения немало способствовал тому, что его идеи стали известными), Р.О.Бартини (авиаконструктор, создатель теории 6-мерного времени), В.В.Парин (будущий вице-президент Академии медицинских наук СССР и директор Института медико-биологических проблем Минздрава СССР).

П.Г.Кузнецов писал: «Различные мои идеи – это не ответвления, это звенья, составные части цепочки перехода лучистой энергии, рассеивающейся в пространстве, в явления жизни. Существует широкая область явлений, в которых второй закон термодинамики не имеет силы. И именно эта область физических явлений носит название Жизнь. Обратное положение имеет название Смерть. Борьба между ними и образует всю совокупность процессов безграничного Космоса».

В 2005 году в Северо-Западном округе Москвы был запущен образовательный проект «Школа генеральных конструкторов им. Побиска Кузнецова».

Имя П.Г.Кузнецова носит Международная Научная школа устойчивого развития, основанная его учениками и сподвижниками. В декабре 2001 года состоялся первый, а в мае 2002 года – Второй Международный симпозиум «Пространство и время в эволюции глобальной системы «природа – общество – человек», посвящённый памяти П.Г.Кузнецова. Идеи П.Г.Кузнецова сегодня развивают сотрудники Международного университета природы, общества и человека «Дубна».



Здесь 29 мая 2014 года состоялась Международная научная конференция «Проблема устойчивого развития Человечества в системе «природа – общество – человек», посвящённая 90-летию со дня рождения П.Г.Кузнецова

П.Г.Кузнецов познакомил с учением В.И.Вернадского о ноосфере американского учёного и общественного деятеля – физика и экономиста Линдона Ларуша, который опубликовал в США первую в мире книгу, посвящённую экономике ноосферы.76

Большой вклад в формирование науки о ноосфере внёс Аркадий Дмитриевич Урсул, создавший в 1995 году Международную Академию ноосферы и устойчивого развития и ставший её президентом77. В работах его школы дан подробный анализ идей «универсального эволюционизма»78, проведено сравнение учения о ноосфере с концепцией «устойчивого развития», высказаны идеи о значении новых форм образования на современном этапе становления ноосферы.

Для гармоничного развития ноосферы нужны новые формы образования, ориентированные на воспитание и становление человека нового типа – «ноосферной личности», сознающего, что у него есть не только Права, но и Обязанности перед миром, в котором он живёт. Это является важнейшим условием формирование единого планетарного общества.

Сегодня состояние ноосферы не внушает восторга. Мы видим резкое противостояние сытого Севера и живущего в нищете Юга, множество конфликтов на религиозной и политической почве, борьбу корпораций за ресурсы и пренебрежение экологическими проблемами.

Но наряду с негативными существуют в мире и позитивные процессы, ведущие к объединению людей и пониманию необходимости сохранения планеты и жизни на ней.

Для реализации концепции ноосферы важно, чтобы общечеловеческие ценности стали теми целями и нормативами, которые обеспечивали бы эффективное управление цивилизационным процессом.

Идея ноосферы имеет важные методологические преимущества перед другими глобальными концепциями (типа «устойчивого развития»).

В ней на первом месте стоит синергийный синтез всех гармонизирующих сил, как в самом социуме, так и в его взаимоотношениях с природой, как земной, так и космической, в становлении космоноосферы, где глобальная безопасность обеспечивается в геокосмическом варианте, о чем мечтал К.Э.Циолковский, разрабатывая концепцию освоения космоса человечеством.

Подходы к созданию теории ноосферы

В ХХ столетии положено начало становлению ноосферологии как эвристического научного направления. Определился объект этой науки – эволюционно развивающаяся на Земле сфера разума – и формируются методы её исследования.

Сегодня учение о ноосфере имеет шанс стать основой нового мировоззрения, способного определить место и роль человечества во Вселенной и направление его эволюции. Ноосферология в настоящее время изучает пути к созданию ноосферной цивилизации, развивающейся в условиях ограниченных возможностей биосферы Земли, которая представляет во Вселенной уникальную планету – колыбель разума и духа.

Ноосферология – это междисциплинарное, интегративное научное направление, выявляющее и изучающее закономерности и процессы становления сферы разума, возможные пути её развития. Наука о ноосфере опирается на возможность гармоничных или по крайней мере взаимно-уважительных отношений научного, религиозного и философского подходов. Только на такой основе возможно разумное понимание мира и выработка плодотворного и ответственного отношения к нему.

Ноосфера, подобно человеку, её обитателю и творцу, имеющему тело, душу, и дух, также имеет трёхчастное строение.

Ценность тринитарного подхода ко многим проблемам, в том числе и к построению теории ноосферы показал на ряде примеров известный учёный, математик и философ Рэм Георгиевич Баранцев79.

В нашей работе мы применяем этот метод к построению теории ноосферы, рассматривая её трёхчастное строение. Её тело – техносфера, объединяющая все средства переработки энергии и вещества, транспорт, помещения и коммуникации, созданные совокупной мыслью человечества.

Её душа – социосфера, включающая всю совокупность отношений между людьми и общественными структурами, от языка и семьи до межгосударственных отношений.

Наконец, её дух – идеосфера, сфера идеальных продуктов деятельности человечества, таких, как искусство, наука, религия, мифологические формы сознания.

Техносфера (которую некоторые авторы ошибочно отождествляют с ноосферой) интенсивно развивается начиная со времени промышленной революции XVIII века, породив индустриальное общество XIX – XX веков и на наших глазах создавая основы нового информационного общества. В этой области человечество ждут ещё яркие открытия.

Уже создан плацдарм для освоения термоядерной энергии. В отличие от атомной, она использует энергию синтеза, а не распада ядер, экологически несравненно более чистую, чем атомная (к тому же практически неисчерпаемую). Большие перспективы имеет водородная энергетика дающая при сгорании водорода вместо вредных выбросов чистую воду.Появляются новые виды транспорта, например, экранопланы, электромобили, в том числе солнечные, и многое другое.

Огромную роль приобретают биотехнологии, которые обещают человечеству победу над всеми болезнями, увеличение срока активной жизни человека по меньшей мере до 120 лет, возможность реализации идеи автотрофности и создания совершенно новых продуктов потребления. Но не нужно забывать и об опасностях в случае применения их в антигуманных целях.

Главной задачей ноосферной техники является не «покорение природы», а в первую очередь «преображение техносферы», приведение её в соответствие с требованием сохранения устойчивости биосферы и повышением качества жизни людей, удовлетворением не только биологических, но и духовных потребностей, связанных с религией, трудом и творчеством. Труд и творчество дают человеку удовлетворение и высокое наслаждение, рядом с которым «физиологические радости» меркнут и бледнеют.80

Социосфера – душа ноосферы – складывается из ряда форм, аналогичных биоценозам и биогеоценозам.

Иерархия этих форм начинается от «элементарной ячейки» – семьи, включает такие общественные структуры как церковь, армия, государство, системы здравоохранения и образования, различные отношения между физическими и юридическими лицами (формы владения, формы обмена), и, наконец, отношения между народами и государствами (миграции населения, дипломатия, торговля, обмен в области культуры, науки и технологий, спорта, медицины, и т. п.).

В области анализа социосферы с точки зрения ноосферологии сделано ещё очень мало.

Но уже очевидно, что главный кризис сегодня – это дефицит разума, остро проявляющийся в экологических, экономических и политических проблемах современности. Его проявления хорошо известны – прежде всего, это войны.

Идеосфера

– дух ноосферы – является главным регулятором ноосферы. Условно сравнивая мозг человека с компьютером, можно провести аналогию между отвечающими за конкретные формы деятельности человека «резидентными» программами, такими, как программы движений, речи, стандартных форм поведения, и программами высшего уровня, аналогами «программных оболочек» определяющими общее управление. Оказалось, что за всю историю человечества в идеосфере было найдено не так уж много таких программ. Их можно назвать «базовыми мифами», в соответствии с тем пониманием «мифа», которое было выдвинуто замечательным русским мыслителем Алексеем Фёдоровичем Лосевым (1893 – 1988).

Автор, опираясь на мысль Лосева о том, что «Абсолютная мифология … всегда будет аритмологизмом (т. е. в её основе будут всегда виднеться числа и число)”42, разработал «аритмологическую» классификацию базовых мифов человечества, приписав им некоторые «характеристические числа»82.

Выяснилось, что для приведения в систему всех фундаментальных мировоззрений достаточно всего лишь трёх натуральных чисел (1, 2 и 3), к которым следует добавить для полноты «псевдочисла» Ноль (0), символ небытия, и Бесконечность (∞), как символ неопределённо-большого разнообразия.

Структура идеосферы (Б.Г.Режабек, 2003)

Рассмотрим эту систему подробнее.

“0” – «нулевые» мировоззрения.

Это в первую очередь – буддизм и все родственные ему типы мировоззрения, для которых целью является «выход из мира сансары в мир нирваны», избавление от тела, как ненужной «оболочки». Но к мировоззрениям такого типа относится не только классический буддизм, но и ставший популярным с лёгкой руки теософов и антропософов «постбуддизм», а также мировоззрения ряда философов, от Шопенгауэра до Хайдеггера и физиков-теоретиков, от Эрвина Шредингера до Фритьофа Капры и Стивена Хокинга.

“2” – «двоичные» мировоззрения.

Они включают широкий спектр форм, общим для которых является идея о равноправии борющихся начал («Бог» и «Дьявол» в манихействе, жестокой ереси, отвергнутой уже в первые века христианства), «борьба противоположностей» в различных философских учениях, от Гераклита до «диамата», взаимодействие безличных начал «Инь» и «Ян» в учении даосов).

“∞” – («бесконечность»)

Характеризует все типы «языческих» мировоззрений, отрицающих Творца или не интересующихся вопросом о Его существовании, поклоняясь бесчисленным «идолам». В древности этот тип мировоззрения порождал пантеоны «богов» (Индия, Египет, славянские и германские «боги»), а в наши дни идолами стали деньги, вещи и разнообразные «кумиры», от спортсменов и шоуменов, до политических концепций или технических устройств.

Эти три типа мировоззрений мы называем «чётными», или «материнскими», поскольку «двойку» в форме символа «Инь-Ян» можно считать нулём, «раздвоившимся» внутренним образом, а знак бесконечности – тот же нуль, но раздвоившийся внешним образом. Сама же форма нуля напоминает нам о его символическом значении: с одной стороны, это пожирающая всё пасть хаоса («хао» – «пасть» по-гречески), а с другой стороны – вечно рождающее материнское лоно.

“1” – «Единица»

Символ «Творца» – очевидный фаллический символ. Сюда относятся мировоззрения, признающих уже не безликое «Единое», «Мать-Природу», а Творца, как Личность. В их основе лежат Священные Книги (в Иудаизме – Тора, или Пятикнижие, в Исламе – Коран). Несмотря на историческое противостояние иудаизма и ислама, их мировоззрения роднит вера в то, что Творец – это одинокая Личность, резко отделённая от всего остального “тварного мира”, требующая от человека прежде всего покорности и выполнения предписанных правил и обрядов.

“3” – «Троица».

Это мировоззрение исторически вырастает из того же корня, что Иудаизм и Ислам, но фундаментально отличается от них. Сюда относятся православие, католицизм и многочисленные формы протестантизма – различные деноминации христианства.

Творец в этом типе мировоззрений – это уже не одинокая личность, а Троица*, образом Которой на Земле является (пока еще лишь в проекте) общество независимых, но полностью открытых, прозрачных друг для друга Личностей, соединённых «нераздельно и неслиянно» в любви – Единая общепланетная Семья.

* Любимыми словами Н.Ф.Фёдорова, были слова Сергия Радонежского: «Взирая на Пресвятую Троицу препобеждать пагубное разделение, через грех вошедшее в мир»

Между Небом и Землёй нет уже непреодолимой преграды, ибо в истории состоялось великое событие – Боговоплощение, когда Сам Творец явился в облике Иисуса Христа в Иудее 1-го века и открыл человечеству путь к спасению, победе над смертью и преображению мира.

Это мировоззрение безусловно совместимо с ноосферным мировоззрением, которое, конечно, не является религией, поскольку опирается не на Писание и догматы, а на данные естественных наук, связанные в логическую систему и проверяемые экспериментально.

Однако, оно может способствовать пониманию того, что Царство Божие должно быть «на Земле, яко на Небе», а путь к нему ведёт не через титанизм «преобразования природы», а через аскетическую синергийную работу Преображения. Проблема взаимного понимания и уважения людей, принадлежащих к разным «базовым мифам» является главной в формировании гармоничной ноосферы. На нашей планете сегодня есть все типы мировоззрений. Когда одно из них заявляет, что оно является «непобедимым, потому что он верное», к добру это не ведёт.

Критики учения о ноосфере

Учение о ноосфере в наше время является далеко не общепризнанным. Оно вызывает раздражение как у некоторых философов82, так и у публицистов83. Их позицию можно понять – она связана со страхом перед угрозами агрессивно развивающейся без всякой координации с нравственными потребностями человека техники, с неверием в возможности Разума (различия между Разумом и Интеллектом эти авторы обычно не делают) и общим пессимистическим настроем, ощущением беспомощности человека перед глобальными угрозами и бессмысленности любых действий. Однако алармизм никогда не становился основанием для конструктивных действий.

Близки к этому мироощущению и взгляды религиозных людей, опирающихся на слова Второго Послания Петра «Земля и все дела на ней сгорят», а посему нечего суетиться и нужно думать лишь о спасении собственной души. Им стоит напомнить мысли Н.Ф.Фёдорова об условности пророчеств, и об истории пророка Ионы, который сетовал на Бога из-за того, что он обещал уничтожить город Ниневию, но помиловал его жителей, когда они покаялись.

Ноосферное мировоззрение даёт основания для оптимизма, опирающегося на реализм, на понимание закономерностей развития ноосферы, на фундаментальные законы физики и кибернетики, которые отнюдь не отменяют важнейшей роли субъектов разных уровней, которые, по мере возрастания Разума, смогут делать всё более правильные выборы своего поведения.

Ноосферология и глобалистика: сегодняшнее состояние

Учение В.И.Вернадского о ноосфере набирает силы и имеет все основания для превращения в науку о ноосфере – ноосферологию.

Необходимость создания такой науки диктуется потребностью выработки общечеловеческих форм противостояния глобальным кризисам. Новая эпоха человеческого развития начинается с опаснейшего столкновения человечества с биосферой Земли, не предотвратив которое, человек может исчезнуть не только как социальное существо, но и как биологический вид.

Особенно важны для формирования ноосферы такие структуры, в которых человечество учится объединять усилия в решении общих задач – в борьбе со стихийными бедствиями, терроризмом, в совместных космических, культурных и образовательных программах (ЮНЕСКО, ЮНЕП, ХАБИТАТ и др.), в создании общепланетарных движений и политических организаций (далеко не совершенным, но реальным примером которых сегодня является ООН).

Современное человечество, к сожалению, всё ещё не готово к разумным ответам на глобальные вызовы, стоящие перед ним сегодня.

Ноосферное мировоззрение ищет пути для реального объединения человечества, даёт новую оптику для понимания глобальных проблем и основы для соединения усилий в Общем Деле. Политическое мышление сегодня субъективно, конъюнктурно, узко прагматично.

Пока что оно слабо воспринимает на практическом уровне идею сохранения земной цивилизации, как важнейшую общечеловеческую задачу, и больше напоминает игру на «Большой Шахматной Доске» планеты.

В этой игре в массовое сознание активно внедряются, начиная с 1980-х годов, псевдопроблемы, такие, как «кислотные дожди», «антропогенный парниковый эффект», «озоновые дыры».

Широко представленные в прессе, эти «экологические страшилки» не имеют серьёзного научного обоснования, но приносят немалые дивиденды «раскручивающим» их транснациональным корпорациям.

Так, в конце 1990-х годов стало ясно, что шумиха вокруг «озоновой дыры» была затеяна для того, чтобы концерн Дюпона смог вытеснить с рынка своих конкурентов, производящих фреоны. Слабо обоснованное с точки зрения геофизики утверждение о связи глобального потепления (которое на данном отрезке времени существует, и не только на Земле, но и на Марсе) с «парниковым эффектом», растущем якобы из-за нескомпенсированного роста выбросов СО 2 даёт, прежде всего, рычаг для влияния на развитие промышленности в разных странах с помощью квот на выбросы СО 2 , причём торговля квотами приносит прямой доход игрокам на этом поле.

Интересно, что США, более всех стран мира, отвечающих за загрязнение атмосферы, не присоединились к Киотскому протоколу, а попытка известного физика А.П.Капицы на Конгрессе в Киото показать несостоятельность идеи антропогенного вклада в «парниковый эффект» осталась как бы незамеченной.

Учение о ноосфере опирается на представление о космической роли человека, как особого элемента Вселенной, без которого её существование лишено смысла, а может быть, и принципиально невозможно.

Оно кардинально противостоит «новому экологическому сознанию», согласно которому человек должен занять свою нишу в биосфере наряду с другими видами и ограничить свою численность, по некоторым оценкам до примерно 500 миллионов человек.

Очевидно, что эта квота к концу второго тысячелетия уже превышена более чем в 10 раз – 31 октября 2011 года ООН и весь мир отмечали день, когда численность населения мира превысила рубеж в 7 миллиардов человек. Если принять всерьёз позицию сторонников этой точки зрения, следует ради сохранения биосферы в целости, оставить в живых лишь одного человека из каждых десяти. Нетрудно видеть, что «новое экологическое сознание» – это модификация давно опровергнутого наукой учения Мальтуса. Но к счастью, сегодня существуют и научные оценки, согласно которым уже при нынешнем уровне развития технологии планета может прокормить не менее 25 миллиардов человек.

С.П.Капица, анализируя существующие концепции в области демографии пришел к выводу, что динамика роста позволяет ожидать стабилизацию населения в пределах 10-15 миллиардов человек. Он сделал вывод о том, что «…представление о “физических пределах роста” является ложным понятием. Оно даёт возможность технократам от сельского хозяйства отрицать фундаментальные проблемы в увеличении мирового производства пищи».84 Справедлив и вывод С.П.Капицы о том, что человечество уже стоит на пороге фундаментального перехода в новое состояние организации всех процессов, связанных с жизнедеятельностью человечества, и этот переход должен произойти в течение ближайших 10 – 20 лет. Однако алармистские представления о «коллапсе» мировой экономики в связи с резким взлётом демографической кривой в конце ХХ века не имеют научной основы85.

Возникшая в 80-х годах новая наука, «глобалистика»86, ищет закономерности глобальных процессов и пути выхода из кризисов. В России создан первый в мире Факультет глобальных процессов в Московском Государственном Университете, где ведутся фундаментальные исследования в этой области и готовят кадры для работы в этой области. Большую роль в этой работе играет Российское Философское Общество, в котором создана секция «Проблемы формирования ноосферы».

Многие учёные и общественные деятели уже понимают, что решение глобальных проблем возможно только на пути реального объединения усилий человечества на основе интегрального ноосферного мировоззрения, которое базируется на:



науке, точно знающей пределы своей применимости и опирающейся на этический императив ответственности человека за планету, на которой он живёт;



уважении к религиозным воззрениям, не отрицающим данные науки в пределах их доказанности и способных к диалогу;



философии, опирающейся на разум и требующей анализировать все идеи ради установления истины.



Серьёзное научное исследование систем, составляющих в совокупности ноосферу, как этап глобальной эволюции Вселенной87, фактически только начинается в XXI веке, хотя предпосылки для этой работы уже созданы и создаются в трудах многих выдающихся учёных и мыслителей. Ноосферные исследования могут и должны стать площадкой для диалога между религией и наукой, поскольку в любом типе мировоззрения есть люди, способные к Общему Делу.

Эта работа является, по нашему убеждению, важнейшей для объединения человечества и сохранения жизни не только на нашей планете, но и во всей Вселенной, хранителем которой должен быть человек, освобождённый от рабства греху и смерти и сознательно ставший проводником Творческих Божественных Энергий, сохраняющих Вселенную от гибели. И начинать эту работу может и обязан любой из жителей земного шара, создавая вокруг себя очаги Разума, Мира и Любви.

Богословский подход такого рода вполне коррелирует с научным подходом. Как писала Ф.Т.Яншина: «…биосфера Земли действительно развивается по пути, намеченному Вернадским более 50 лет назад. Это вселяет оптимизм и уверенность в том, что все трудности нашего сегодняшнего дня являются преходящими. Можно смело говорить о том, что учение академика Вернадского о переходе биосферы в ноосферу является не утопией, а действительной стратегией выживания и достижения разумного будущего для всего человечества»88.

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Б.Г. Режабек



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