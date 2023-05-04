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НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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С 18 по 20 апреля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга прошёл педагогический форум «НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», направленный на поддержку Указа Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”. В форуме приняли участие представители педагогических и родительских сообществ России (а так же других государств), работающие на совершенствование системы образования и укрепление нравственных ценностей.
Сайт Форума: https://www.narodobr.ru
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Благодарим организаторов Форума, а так же особо благодарим Дмитрия Экаданту, Алексея Гусева, Валерию Панину и Михаила Картавенко за съёмки и монтаж этого важного видео.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
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Это был выпуск: НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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#образование #крамола #осознание
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G9_Xcl2GIYk
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