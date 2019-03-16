Школьное образование в сталинском СССР
12:32. 16 марта 2019 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Школьное образование в сталинском СССР
В качестве обзора состояния системы школьного образования СССР 1950 года публикуем фрагмент книги «Начальная школа. Настольная книга учителя».
Предметом законной гордости советского народа являются успехи, достигнутые нашей страной в области народного образования после победы Великой Октябрьской социалистической революции.
Советское государство получило от царизма тяжёлое наследие в виде безграмотности широких трудящихся масс. Число грамотных в России перед Октябрьской революцией составляло 33%, т. е. из трёх человек только один был грамотный. В русских начальных школах обучалось лишь около 50% всех детей школьного возраста, что же касается детей нерусских национальностей, так называемых «окраин» царской России, то они, за малым исключением, школу не посещали. Среднее и тем более высшее образование было доступным почти исключительно детям господствующих классов. Гимназии, реальные училища, университеты и институты являлись привилегированными учебными заведениями. Незначительная прослойка в них детей рабочих и крестьян не меняла этого положения.
«…Правительство берёт деньги с девяти десятых народа на школы и учебные заведения всех видов и на эти деньги учит дворян, заграждая путь мещанам и крестьянам!!» (Ленин).
За годы существования советской власти культурный уровень народа возрос во много раз. Это достигнуто прежде всего в результате расширения сети школ и осуществления с 1930 г. закона о всеобщем обязательном начальном обучении в сельской местности и семилетием в городах и рабочих посёлках. Большую роль сыграла также работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения, организованная при широком участии общественности на основе подписанного В. И. Лениным декрета Совета Народных Комиссаров от 26 декабря 1919 г.
Основным средством повышения культурного уровня народа является общеобразовательная школа — начальная, семилетняя и средняя. Критикуя политику царского правительства в области просвещения, Ленин с возмущением писал, что «четыре пятых молодого поколения осуждены на безграмотность крепостническим государственным устройством России», что правительство не заботится об устройстве школ, об увеличении ассигнований на просвещение в соответствий с действительными потребностями и запросами народа.
Советское правительство, несмотря на тяжёлое хозяйственное состояние страны, тотчас же после Великой Октябрьской социалистической революции приступило к осуществлению обширных мероприятий по развитию школьного образования, опираясь на активность самих трудящихся, перед которыми открылся путь к знанию и просвещению. В обращении народного комиссара просвещения от 29 октября (ст. стиля) 1917 г. говорилось:
«Всякая истинно-демократическая власть в области просвещения в стране, где царит безграмотность и невежество, должна поставить своей первой целью борьбу против этого мрака. Она должна добиться в кратчайший срок всеобщей грамотности путём организации сети школ, отвечающих требованиям современной педагогики, и введения всеобщего обязательного и бесплатного обучения… Повсюду в России, среди городских рабочих в особенности, но также и среди крестьян, поднялась могучая волна культурно-просветительного движения…; идти им навстречу, всемерно поддерживать их, расчищать путь перед ними — первейшая задача революционного и народного правительства в области народного просвещения».
В первые годы усилия Советского правительства были направлены на восстановление школьной сети, сильно пострадавшей во время империалистической и гражданской войн. Но уже в 1924 г. число учащихся в начальных школах превысило довоенный уровень и невиданно быстрыми темпами росло в последующие годы. К пятнадцатилетию Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране в основном уже было осуществлено всеобщее обязательное начальное обучение.
Необходимо отметить особенно большой рост учебных заведений, дающих среднее и высшее образование, которое в царской России было недоступным для широких масс трудящихся.
Выступая на XVIII съезде ВКП(б), И. В. Сталин говорил:
«С точки зрения культурного развития народа отчётный период был поистине периодом культурной революции. Внедрение в жизнь всеобщеобязательного первоначального образования на языках национальностей СССР, рост числа школ и учащихся всех ступеней, рост числа выпускаемых высшими школами специалистов, создание и укрепление новой, советской интеллигенции, — такова общая картина культурного подъёма народа» (Сталин, «Вопросы ленинизма»). Великие завоевания советского народа в области просвещения, право граждан СССР на образование законодательно закреплены в Сталинской Конституции и реально обеспечиваются всеобщим обязательным начальным образованием, бесплатностью семилетнего образования, системой государственных стипендий отличившимся учащимся в высшей школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся. Такие реальные гарантии права на образование не обеспечиваются и не могут быть обеспечены даже в самых развитых капиталистических странах. Например, в США право на образование формально провозглашено, но фактически им пользуются буржуазия и другие наиболее состоятельные слои населения. Что же касается трудящихся, то это право для них, особенно в отношении среднего и высшего образования, является пустым звуком, ибо обучение в средней и высшей школе связано с такими материальными затратами, которые недоступны подавляющему большинству трудящихся. Многие из трудящихся не могут дать образование своим детям даже в начальной школе. Об этом свидетельствует заявление министра юстиции США Кларка.
«В настоящее время, — говорил он на Национальной конференции по вопросам гражданства 9 мая 1947 г., — в Соединённых Штатах насчитывается несколько миллионов детей, которые не учатся в школе, более двух миллионов детей посещают совершенно неудовлетворительные школы; три миллиона взрослых никогда не учились в школе и десять миллионов получили такое недостаточное образование, что они фактически являются неграмотными».
Это и понятно. В капиталистических государствах правящие круги мало заботятся о просвещении народа или стремятся ограничить его начальным образованием, без которого нельзя иметь грамотных рабочих и послушных солдат, способных овладеть современной техникой. Что же касается средней и высшей школы, то она, как правило, является привилегией буржуазии. В этих школах готовится интеллигенция, способная верой и правдой служить эксплоататорским классам. Особая политическая природа социалистического государства, где нет антагонистических классов, нет эксплоатации человека человеком, определяет и подлинно демократический характер народного образования в нашей стране. Советская школа является общедоступной и народной в полном смысле этого слова. Такая школа могла возникнуть только в результате победы социалистической революции.
Тяжёлый ущерб был нанесён школьному образованию в годы Великой Отечественной войны. По данным Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, было разрушено 82 тыс. начальных и средних школ, в которых обучалось до войны 15 млн. учащихся, и 334 высших учебных заведения, где училось 233 тыс. студентов. Казалось бы, что такие колоссальные потери надолго затормозят развитие просвещения в стране. Однако жизнь показала иное. По мере освобождения временно оккупированных территорий школы и другие учебные заведения благодаря героическим усилиям трудящихся, учителей и самих учащихся быстро восстанавливались и приступали к занятиям. Это свидетельствует о силе и жизнеспособности социалистического строя, о непреодолимой тяге советского народа к знанию и просвещению.
В тяжёлые годы войны значительное количество учащихся вынуждено было прекратить обучение и пойти на фабрики и заводы, в колхозы и совхозы, чтобы своим трудом крепить оборонную мощь социалистической родины. Товарищ Сталин высоко оценил этот патриотический подвиг советской молодёжи:
«Навсегда войдут в историю беспримерные трудовые подвиги советских женщин и нашей славной молодёжи, вынесших на своих плечах основную тяжесть труда на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах. Во имя чести и независимости Родины советские женщины, юноши и девушки проявляют доблесть и геройство на фронте труда. Они оказались достойными своих отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих Родину от немецко-фашистских извергов» (Сталин, «О Великой Отечественной войне Советского Союза»).
Чтобы дать возможность молодёжи, прервавшей обучение в школе в связи с обстоятельствами военного времени, продолжать образование, в 1943 г. Советским правительством были созданы семилетние и средние школы рабочей молодёжи, а в следующем, 1944 г. — начальные и семилетние школы сельской молодёжи. Молодёжь, оканчивающая эти школы без отрыва от производства, успешно продолжает своё образование в техникумах и в высших учебных заведениях.Создание школ рабочей и сельской молодёжи свидетельствует о неустанной заботе партии и правительства о просвещении, заботе, не прекращавшейся даже в тягчайшие годы войны, когда все силы народа были направлены на защиту чести и независимости социалистической родины.
В настоящее время благодаря заботам партии и правительства о народном образовании советская общеобразовательная школа вступает в новый этап своего развития. В соответствии с постановлением правительства в 1949 году все дети, окончившие четвёртые классы школы, приняты в пятые классы семилетних и средних школ. Это мероприятие означает повсеместный переход к осуществлению всеобщего семилетнего обучения.
Политика партии и правительства в области народного образования
Основой развития культуры и просвещения в нашей стране является политика большевистской партии и Советского правительства.
Организатор и вождь партии большевиков Ленин неоднократно указывал, что буржуазия намеренно, руководствуясь своими корыстными интересами, отстраняет трудящихся от знания и культуры, обрекает массы народа на состояние невежества и темноты:
«Интерес класса капиталистов, интерес всей буржуазии состоит в том, чтобы оставить рабочих невежественными и раздробленными…» (Ленин).
Основной предпосылкой культурного подъёма народа, распространения просвещения среди рабочих и крестьян партия большевиков считала свержение самодержавия, уничтожение буржуазно-крепостнических порядков, установление диктатуры рабочего класса. Этот революционный путь культурного развития страны подвергался критике и нападкам со стороны меньшевиков, которые всеми силами старались доказать, что социалистической революции должен предшествовать культурный подъём пролетариата и всех трудящихся.
Исторический опыт нашей страны доказал, что точка зрения большевиков оказалась единственно правильной. Именно на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя наша страна совершила культурную революцию и в короткий срок обогнала в отношении уровня развития просвещения трудящихся масс капиталистические государства. Отличительной чертой советского строя является активное участие масс в управлении государством, в политической жизни страны, в развитии её экономики и культуры, в создании новых форм социалистического общежития. Это участие требует от трудящихся высокой культуры и образованности, овладения наукой и техникой.
«…от раздавленного капитализма сыт не будешь, — говорил Ленин. — Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из неё построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем».
Ленин подробно развивал ту же мысль в своей знаменитой речи на III съезде РКСМ, призывая молодёжь к овладению наукой, к обогащению своей памяти знанием тех богатств, которые выработало человечество, к использованию всего прогрессивного, что создано в прошлом и необходимо для построения нового, социалистического общества. О громадном значении науки, о необходимости глубокого овладения ею говорил и И. В. Сталин в своём выступлении на VIII съезде ВЛКСМ:
«Рабочий класс не может стать настоящим хозяином страны, если он не сумеет выбраться из некультурности, если он не сумеет создать своей собственной интеллигенции, если он не овладеет наукой и не сумеет управлять хозяйством на основе науки… Перед нами стоит крепость. Называется она, эта крепость, наукой с её многочисленными отраслями знаний. Эту крепость мы должны взять во что бы то ни стало…».
Партия и правительство рассматривают науку и просвещение, образовательный и культурный подъём всего населения как важнейшее средство социалистического строительства, укрепления силы и могущества нашей родины, повышения производительности труда.
Роль просвещения и коммунистического воспитания особенно возрастает в период постепенного перехода нашей страны от социализма к коммунизму.
В условиях социалистического строя имеются все предпосылки для разрешения этой задачи.
«Мы хотим сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это со временем», — говорил товарищ Сталин в отчётном докладе ЦК ВКП(б) на XVIII съезде.
Грамотность и культурность трудящихся являются необходимым условием для понимания политики партии, отражающей жизненные интересы советского народа, для овладения марксистско-ленинской теорией, этим могучим средством революционного преобразования жизни на началах социализма и коммунизма. Без серьёзного образования, без знания основ современной науки молодёжь не может активно участвовать в построении коммунистического общества, полностью использовать движущие силы советского общества на благо родины.
Вот почему партия и правительство уделяют так много внимания развитию просвещения, укреплению школы, охвату школой всего подрастающего поколения нашей страны.
Это коренным образом отличает наше социалистическое государство от капиталистических государств, в которых школа превращена в орудие классового господства буржуазии, где право на образование является привилегией господствующих классов, а народ — рабочие и крестьяне — вынужден ограничиваться лишь начатками знаний или оставаться совершенно неграмотным.
Принципы советской системы народного образования
Народное образование в Советском государстве строится на подлинно демократических основах.
Ведущим принципом советской системы народного образования является общедоступность всех учебных заведений для всех граждан СССР, независимо от пола, национальности, расы и классовой принадлежности. Этим наша система народного образования коренным образом отличается от систем народного образования капиталистических государств, в том числе и бывшей царской России, систем, пропитанных сословными и классовыми ограничениями, расовой и национальной дискриминацией. В каждом капиталистическом государстве параллельно существуют школы для буржуазии и других состоятельных слоёв населения и школы для трудящихся.
Первые дают молодёжи, преимущественно из числа господствующих классов, сравнительно широкое образование, открывают доступ в высшие учебные заведения; они хорошо оборудованы, обеспечены квалифицированными учительскими кадрами. Вторые же дают урезанное образование и не обеспечивают свободного продвижения в высшие звенья школы. Эти школы большей частью плохо оборудованы и испытывают недостаток в квалифицированных учителях. Деление общества на антагонистические классы неизбежно порождает двойственность и в системе школьного образования даже в тех государствах, в которых формально провозглашено право всех граждан на образование. В капиталистических государствах широко поощряется частная инициатива в открытии школ с высокой платой за обучение. Эти школы доступны только состоятельным слоям населения и поэтому неизбежно являются привилегированными по социальному составу учащихся. Формально в такую школу может определить своего ребёнка каждый гражданин, независимо от классовой принадлежности; фактически же этой возможностью пользуются только материально обеспеченные слои населения.
Нередко эти «объективно» действующие факторы, задерживающие культурный рост широких слоев населения в эксплуататорском обществе, дополняются прямым, хотя и секретным, запретом принимать в средние школы детей «низших» слоёв населения.
Примером подобной охраны привилегированного характера средних учебных заведений является известный циркуляр министра просвещения царской России Делянова, которым запрещалось принимать в гимназии «детей кухарок, лакеев, поваров, мелких лавочников» и т. п. В том или ином виде эти позорные явления имеют место во всех капиталистических государствах.«…чем более культурно было буржуазное государство, — говорил Ленин, — тем более утонченно оно лгало, утверждая, что школа может стоять вне политики и служить обществу в целом».
Наконец, для стран капитализма типична в деле народного образования национальная и расовая дискриминация.
Так, в стране «передовой» буржуазной демократии — США — негры лишены права посещать учебные заведения для белых. Для них создаются особые школы. Как правило, эти школы плохо оборудованы, для учителей установлены пониженные ставки заработной платы. Основная масса негритянского населения вследствие недостаточного количества школ остаётся или неграмотной, или вынуждена ограничиваться начатками образования. Особые, ухудшенные школы для туземцев создаются и в обширных колониальных владениях Англии, Франции и других стран. Коренное население представляет собой тёмную, неграмотную массу, нещадно эксплуатируемую колонизаторами. Возмутительное издевательство над коренным населением прикрывается лживыми фразами о «содействии» экономическому и культурному подъёму туземного населения.
Противоположную картину представляет состояние культуры и грамотности трудящихся всех национальностей в Советском Союзе. За годы существования советской власти народы бывших «окраин» царской России достигли высокого уровня культурного развития. Повсеместно, во всех союзных и автономных республиках, осуществлено всеобщее обязательное начальное обучение, вводится всеобщее семилетнее образование; широкое развитие получила сеть средних школ, техникумов и высших учебных заведений.
Рост просвещения среди нерусских народов СССР характеризуется следующими сравнительными данными. В Узбекистане до революции было всего 160 школ, в которых обучалось 17,2 тыс. детей, а в настоящее время в республике насчитывается свыше 4,5 тыс. школ и почти миллион учащихся. Для подготовки учителей создано 5 педагогических и 10 учительских институтов, 22 педагогических училища. Имеются 2 университета и большое количество высших учебных заведений, готовящих квалифицированные национальные кадры для всех отраслей народного хозяйства и социально-культурного строительства. В Таджикской ССР в 1914 г. один учащийся приходился на 2,5 тыс. человек, а в 1939 г. — 178 учащихся на одну тысячу населения.
Если количество обучающихся в общеобразовательной школе в 1939 г. по СССР в целом увеличилось примерно в четыре раза, то в Киргизии — в 30 раз в Туркмении — в 25,3 раза, в Казахстане — в 10 раз, в Армении — в 7,5 раза и т. д.
Более чем для 40 народностей создана письменность. Обучение в школах проводится на родном языке учащихся. В нерусских школах знания даются в том же объёме, что и в школах с обучением на русском языке.
Установлена единая система подготовки учительских кадров. Во многих союзных и автономных республиках для учащихся созданы школьные интернаты с полным содержанием учащихся за государственный счёт.
В мировой истории развития просвещения нет примеров такого мощного культурного роста народов, да их и не может быть в условиях классового эксплоататорского общества. Только социалистический строй открыл всем народам Советского Союза путь к знанию и просвещению, только в результате последовательного проведения ленинско-сталинской национальной политики созданы все условия для культурного подъёма каждой национальности нашей великой страны, для расцвета культуры каждого народа, культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию.
Это всемирно-историческое завоевание достигнуто благодаря братской помощи великого русского народа народам всех национальностей Советского Союза.
Подлинно демократический характер народного образования в СССР выражается также в равном праве на образование мужчин и женщин.
В бывшей царской России права женщин на образование всячески ограничивались. Женских учебных заведений было меньше, чем мужских. В женских гимназиях по сравнению с мужскими знания давались в уменьшенном, урезанном объёме. Среди нерусских народов женщины были сплошь неграмотными.
Тотчас же после завоевания власти рабочим классом женщины получили доступ в школы и другие учебные заведения наравне с мужчинами. Позорное и варварское отношение к женщине, насаждавшееся царским правительством, было полностью ликвидировано.
«У нас нет в России, — писал Ленин в 1921 г., — такой низости, гнусности и подлости, как бесправие или неполноправие женщин, этого возмутительного пережитка крепостничества и средневековья, подновляемого корыстной буржуазией и тупой, запуганной мелкой буржуазией во всех, без единого изъятия, странах земного шара». В советской школе на равных основаниях обучаются как мальчики, так и девочки всех национальностей. В 1939 г. в высших учебных заведениях СССР число женщин составляло 43,1%, а в средних специальных школах — 51,6%.
Если же взять высшие учебные заведения европейских стран, то в 1937 г. число женщин по отношению к общему числу студентов там составляло 19,8%, а в Германии при фашистском режиме — всего 15,5%.
В Советском государстве нет «школ-тупиков», по окончании которых молодёжь не может перейти в средние или высшие учебные заведения. И, наоборот, такие «школы-тупики» намеренно создаются в капиталистических странах, чтобы затруднить доступ детям трудящихся к среднему и высшему образованию. В Советском Союзе эта социальная несправедливость полностью уничтожена практической реализацией принципа единства школы. В соответствии с провозглашённым и последовательно проводимым советской властью демократическим принципом свободы совести, школа в СССР отделена от церкви на основе декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР от 21 января 1918 г.
Отделение школы от церкви формально провозглашено и в некоторых буржуазно-демократических государствах. Но нигде, кроме СССР, этот принцип не проводится строго и последовательно. Религиозные влияния проникают в школу капиталистических стран по самым разнообразным каналам. В большинстве капиталистических государств обучение в школе носит конфессиональный (религиозный) характер, ибо реакционная буржуазия рассматривает религию и церковь как мощное и удобное орудие для осуществления обмана и эксплуатации трудящихся. Реакционная империалистическая буржуазия прилагает все усилия к тому, чтобы обеспечить церкви возможность внедрять в сознание молодого поколения продиктованную эксплуататорскими интересами капиталистов лживую буржуазную мораль, которую религия выводит из «велений бога».
Последовательное осуществление подлинно демократических принципов организации народного образования в СССР обеспечивается тем, что все школы находятся в руках государства.
Советское правительство зорко стоит на страже интересов трудящихся. Политика партии и правительства в области просвещения выражает жизненные интересы всего народа, его чаяния и стремления к радостной и счастливой жизни.
Благодаря тому, что школа находится в руках социалистического государства, в стране обеспечивается планомерное развитие школьной сети, более быстрый рост народного образования среди культурно отсталых в прошлом народов, широкий охват детей трудящихся школой и другими учебными заведениями, полная согласованность программ всех ступеней образования и единая, коммунистическая направленность обучения и воспитания молодого поколения советского народа.
https://prorivists.org/inf_schooling-1950/ – полностью здесь
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4847295.html