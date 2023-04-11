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Ефимов В.А., Катасонов В.Ю. форум “Народное образование”

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С 18 по 20 апреля в Санкт-Петербурге состоится масштабный духовно-мировоззренческий форум «Народное образование». Событие объединит на одной площадке экспертов в науке, культуре и образовании, лидеров сообществ, родительских движений, предпринимателей и политиков. Результатом форума станут конкретные инициативы по улучшению системы образования и других жизненно важных аспектов российского общества.

БЕСПЛАТНАЯ регистрация по ссылкам:
Яндекс-форма https://forms.yandex.ru/u/641c10bceb6146078d9827a3/
Телеграм-бот https://t.me/forum_narodobr_bot
Сайт форума https://www.narodobr.ru
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i7nTcToaY5A
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