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Почему вернули турецкое золото. Валентин Катасонов

22:33. 21 апреля 2018 Просмотров - 322 Нет комментариев Опубликовал:

Накануне больших потрясений

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов комментирует новость о возврате турецким Центробанком своего золотого резерва в размере 28,689 тонн золота в течение 2017 года из Федеральной резервной системы США.

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Рекомендуем:

Книги Катасонова Валентина Юрьевича

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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