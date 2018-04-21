Почему вернули турецкое золото. Валентин Катасонов
Накануне больших потрясений
Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов комментирует новость о возврате турецким Центробанком своего золотого резерва в размере 28,689 тонн золота в течение 2017 года из Федеральной резервной системы США.
============================================================================
Рекомендуем:
Книги Катасонова Валентина Юрьевича
Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко М.В., Ефимов В.А., Зазнобин В.М.
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai