Вся экономика США ХХI века в одном графике

Концептуал СМИ Один график способен охарактеризовать всю экономику и общественно-политическую систему Америки XXI века

Вместо плавного увеличения разрыва между доходами сверхбогатых (десятая доля 1 процента богатейшего населения) и остальных американцев наблюдается резкий перепад показателей, который появился недавно.

Плоды финансиализации – обострение неравенства доходов

Абсцисса – уровень доходов населения от меньшего к большему, ордината – рост дохода в процентах. Серым цветов – данные за 1980 год: чем выше доход, тем ниже показатель роста (наибольший рост наблюдался у домохозяйств с низким доходом). Красным цветом – данные за 2014 год (все стало наоборот): чем выше доход, тем выше показатель роста (наблюдается резкий рост доходов сверхбогатого меньшинства)

В основном, рост доходов приходится на долю самых богатых людей. Это не совпадение, а единственно возможный результат работы американской финансовой системы. В происходящем следует винить общественно-политическую систему, так как подобный рост доходов, благополучия и влияния маленькой группы людей на вершине мог произойти лишь при содействии системы, которая это предусматривает.

Действующие из лучших побуждений экономисты приводят несколько причин обострения неравенства доходов:

Перенос производства в страны, где оно обходится дешевле, что связано с товаризацией труда или глобализацией;

Прибыль от новых технологий и рынков распределяется согласно правилу «победитель забирает всё»;

Обостряется несоответствие между навыками рабочей силы и потребностями быстро меняющейся экономики;

Прирост капитала сосредоточен в областях наподобие элитной недвижимости, акций и облигаций, которыми практически единолично владеет 10 процентов богатейших домохозяйств;

Долгосрочная стагнация производительности;

Продолжительный спад в части экономики, которая влияет на заработную плату.

Всё это так, но не многие способны признать правду или хотя бы её обсуждать: из-за финансиализации большая часть дохода американской экономики отправляется тем людям, которые способны занимать и оперировать большими суммами, чтобы приобретать новые источники дохода. Это обогащает владельцев капитала, у которых есть уникальный доступ к средствам и кредитам Центрального банка и частных банков.

Сторонники нынешнего порядка считают рост состояния богатых людей неизбежным результатом процесса, на который невозможно повлиять, как будто за всем этим не стоит политическая и финансовая система.

На самом деле это закономерный результат работы американской финансовой и политической системы, где все можно купить.

Политические корректировки наподобие налоговой реформы – это не хитрость пиарщиков. Американскую экономику и общество разрушает Федеральный резерв США и структура финансовой системы, а также превращение представительной демократии в аукцион для тех, кто может предложить высочайшую цену.

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