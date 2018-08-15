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Почему нас пугают инфляцией? Валентин Катасонов

23:26. 15 августа 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

Кредитная накачка – причина дисбаланса экономики

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов причинах неправильного понимания инфляции.

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Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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