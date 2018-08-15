Почему нас пугают инфляцией? Валентин Катасонов
23:26. 15 августа 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Кредитная накачка – причина дисбаланса экономики
Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов причинах неправильного понимания инфляции.
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