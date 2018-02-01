Всеобщее народное образование в Российской империи

Отличительной чертой русских ученых является широта научных интересов и универсализм знаний, целостное восприятие картины мира, охват исследуемого предмета целиком и глубина проникновения в него, высокое качество проводимых исследований в сочетании с относительно скромными затратами на их проведение, самостоятельное изготовление оригинальных лабораторных приборов, активное участие в образовательном процессе.



Затрагивая тему об особенностях и достижениях русской научной школы, нельзя не сказать о вкладе системы народного образования в достижения Государства Российского в области науки и техники. Именно образованием, которое давала русская национальная школа, объясняются успехи русских ученых.



В Царской России система народного образования имела статус государственной службы, а учителя были государственными служащими, причем высокооплачиваемыми. Минимальная зарплата учителя в 1912 г. составляла 1600 руб. в год (более 25000 долл. США по нынешнему курсу). Рядовой профессор университета имел чин генерал-майора.

Каждый преподаватель классической гимназии должен был знать не менее трех иностранных языков, опять же кроме латыни и древнегреческого, а каждый выпускник – не менее двух иностранных языков, кроме латыни и древнегреческого. Учителя в народе уважительно называли барином, а студентов – господами.

Художник Морозов Александр Иванович” Сельская бесплатная школа 1865″

Образование в России всегда ценилось. Темпы роста затрат на образование с 1906 по 1914 гг. были выше темпов роста затрат на оборону. В 1908 г. в ряде губерний России было введено обязательное начальное безплатное образование, а к 1921 г. планировалось сделать его всеобщим на всей территории страны.



О качестве образования в России можно судить по высказываниям членов представительной немецкой комиссии, изучавшей в 1913 г. в течение полугода ход аграрной реформы в России, которые оценили чиновников, занимающихся аграрной реформой, как высокообразованных, высококлассных специалистов европейского уровня (каких мало в Европе), прекрасно знающих свое дело.



Основной вывод комиссии был таков, что если аграрная реформа будет продолжена, то через 10 лет Россия будет недосягаема и непобедима с экономической и военной точек зрения!

Фото двух учениц (современная обработка). 1910-ые годы.

Первоначальное обучение было бесплатным по закону с самого начала правления Государя Николая II, а с 1908 г. оно становилось обязательным. На 1918 год планировалось ввести обязательное бесплатное среднее образование. Это и был т.н. “всеобуч”, который должен был состояться к 1920-ым годам.

Тетрадь по чистописанию начального класса,

1910-е годы.

Школьный дореволюционный дневник. 1915-1916 г.г.

Похвальный лист ученицы земской школы Екатерины Ивановой. 1905 год.

Первоначальное обучение было обязательным.

Книга “В помощь семье и школе”, издания Педагогической Академии ” Воспитание в семье и школе” , Москва, 1911 год. Из главы “Детский сад и основы его организации”.

Из журнала “Зодчий”, №8, февраль 1911 года. На IV съезде Русских Зодчих. Из докладов Л.П. Шишко, Н.П. Козлова.

1-ый Всероссийский Съезд по народному образованию в Санкт-Петербурге.

С декабря 1913 года и по январь 1914 года в Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский Съезд по народному образованию, куда съехались учителя со всех глубинок Российской империи, чтобы обсудить текущие проблемы народного образования и принятый план ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО обучения .

Предлагаем к прочтению часть статьи, размещенной в популярном русском еженедельном иллюстрированном журнале литературы, политики и современной жизни «Нива», №3, от 18 января 1914 года.

Народный дом Николая II в Санкт-Петербурге, в котором состоялось открытие 1-го Всероссийского Съезда по народному образованию.

Заседание в Народном доме. 1913-1914 г.г.

Члены 1-го Всероссийского Съезда по народному образованию у Казанского собора, после молебствия.