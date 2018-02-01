Всеобщее народное образование в Российской империи

Отличительной чертой русских ученых является широта научных интересов и универсализм знаний, целостное восприятие картины мира, охват исследуемого предмета целиком и глубина проникновения в него, высокое качество проводимых исследований в сочетании с относительно скромными затратами на их проведение, самостоятельное изготовление оригинальных лабораторных приборов, активное участие в образовательном процессе.
Затрагивая тему об особенностях и достижениях русской научной школы, нельзя не сказать о вкладе системы народного образования в достижения Государства Российского в области науки и техники. Именно образованием, которое давала русская национальная школа, объясняются успехи русских ученых.
В Царской России система народного образования имела статус государственной службы, а учителя были государственными служащими, причем высокооплачиваемыми. Минимальная зарплата учителя в 1912 г. составляла 1600 руб. в год (более 25000 долл. США по нынешнему курсу). Рядовой профессор университета имел чин генерал-майора. Каждый преподаватель классической гимназии должен был знать не менее трех иностранных языков, опять же кроме латыни и древнегреческого, а каждый выпускник – не менее двух иностранных языков, кроме латыни и древнегреческого. Учителя в народе уважительно называли барином, а студентов – господами. Художник Морозов Александр Иванович” Сельская бесплатная школа 1865″
Образование в России всегда ценилось. Темпы роста затрат на образование с 1906 по 1914 гг. были выше темпов роста затрат на оборону. В 1908 г. в ряде губерний России было введено обязательное начальное безплатное образование, а к 1921 г. планировалось сделать его всеобщим на всей территории страны.
О качестве образования в России можно судить по высказываниям членов представительной немецкой комиссии, изучавшей в 1913 г. в течение полугода ход аграрной реформы в России, которые оценили чиновников, занимающихся аграрной реформой, как высокообразованных, высококлассных специалистов европейского уровня (каких мало в Европе), прекрасно знающих свое дело.
Основной вывод комиссии был таков, что если аграрная реформа будет продолжена, то через 10 лет Россия будет недосягаема и непобедима с экономической и военной точек зрения!
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Фото двух учениц (современная обработка). 1910-ые годы.
Первоначальное обучение было бесплатным по закону с самого начала правления Государя Николая II, а с 1908 г. оно становилось обязательным. На 1918 год планировалось ввести обязательное бесплатное среднее образование. Это и был т.н. “всеобуч”, который должен был состояться к 1920-ым годам.
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Тетрадь по чистописанию начального класса,
1910-е годы.
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Школьный дореволюционный дневник. 1915-1916 г.г.
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Похвальный лист ученицы земской школы Екатерины Ивановой. 1905 год.
Первоначальное обучение было обязательным.
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Книга “В помощь семье и школе”, издания Педагогической Академии ” Воспитание в семье и школе” , Москва, 1911 год. Из главы “Детский сад и основы его организации”.
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Из журнала “Зодчий”, №8, февраль 1911 года. На IV съезде Русских Зодчих. Из докладов Л.П. Шишко, Н.П. Козлова.
1-ый Всероссийский Съезд по народному образованию в Санкт-Петербурге.
С декабря 1913 года и по январь 1914 года в Санкт-Петербурге состоялся Первый Всероссийский Съезд по народному образованию, куда съехались учителя со всех глубинок Российской империи, чтобы обсудить текущие проблемы народного образования и принятый план ВСЕОБЩЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО обучения.
Предлагаем к прочтению часть статьи, размещенной в популярном русском еженедельном иллюстрированном журнале литературы, политики и современной жизни «Нива», №3, от 18 января 1914 года.
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Народный дом Николая II в Санкт-Петербурге, в котором состоялось открытие 1-го Всероссийского Съезда по народному образованию.
Заседание в Народном доме. 1913-1914 г.г.
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Члены 1-го Всероссийского Съезда по народному образованию у Казанского собора, после молебствия.
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№ 22 ЖУРНАЛА «ИСКРЫ, ГОД 1911-Й.
Школьная выставка.
При Ольгинском Пятницком 3-ем городском начальном училище, в Москве, открыта выставка ученических работ по рисованию, лепке, ручному труду и рукоделию.
Фот. Б. Яблокова.
Подписи:
Вышитый разноцветной шерстью ковер.
Детская иллюстрация к рассказу.
Работы из дерева с резьбой и выжиганием.
Урок гимнастики.
Лепка.
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Всероссийская Гигиеническая выставка, открывшаяся 7 июня 1913 года в Петербурге, в Малом Петровском парке. Из журнала «Нива» № 30, 1913 год.
Часть статьи о физической культуре, формировании здорового образа жизни среди учащейся молодежи:
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Школьный театр
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< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> Книга “В помощь семье и школе”, издания Педагогической Академии ” Воспитание в семье и школе” , Москва, 1911 год. Из главы “Детский театр”.
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Крестьянские дети – ученики Рыбацкого Высшего Начального Училища
1913-1914 гг. Село Рыбацкое.
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Крестьянские дети – Ученики Земского Начального училища села Рыбацкое. 1913-1914 гг.
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Крестьянские дети села Рыбацкое – ученики церковно-приходской школы, окружившие священника Николая Кулигина.
В 1907 году сход крестьян села Рыбацкого постановил построить новое большое школьное здание, для чего было выделено 70000 рублей из общественных средств. Инициатива крестьян нашла горячий отклик в Министерстве Народного Просвещения, выделившим недостающие для постройки 40000 рублей.
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Проект школы был разработан известным в то время архитектором Л. П. Шишко и представлял 3-4 этажное (из-за наклона грунта в районе постройки) кирпичное здание, которое было построено из лучшего кирпича, вырабатываемого находившимися по соседству кирпичными заводами. Строительство школы было завершено в 1909 году.
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Село Середа Нерехтского уезда, Костромской губернии.
В 2-х классном училище при ф-ке Т-ва Мануфактур Бр. Г. и А. Горбуновых. 1913 год.
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Школа при ф-ке Т-ва Мануфактур Бр. Г. и А. Горбуновых.
К 1892 г. на фабрике было 1650 механических станов, работали 2900 рабочих, ее годовой оборот составлял около 4 млрд. руб. Товарищество в обязательном порядке страховало рабочих, строились больницы, школы, ясли.
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Еженедельная общественно-педагогическая газета “Школа и Жизнь”, № 25, 18 июня 1912 года.
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“Газетка для детей и юношества” №15, 12 февраля 1915 года.
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Объявления в “Газетке для детей и юношества“:
Подписка на еженедельный профессиональный и общественно-педагогический журнал “Народный учитель”
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Журнал “Светлячок” для младшего возраста. Обложка юбилейного журнала, №10, Октябрь, 1911 год.
До 1917 г. В России издавалось около трехсот детских и юношеских журналов, в основном в обеих столицах, Москве и Санкт-Петербурге. Вот названия некоторых изданий:
Еженедельная общественно-педагогическая газета “Школа и Жизнь”, № 25, 18 июня 1912 года.
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Дом отдыха для учителей городских народных школ в Санкт-Петербурге. Из журнала “Зодчий” № 35, 1912 года.
Из всех статей бюджета , расходы земств на народное образование стояли на втором месте после расходов на медицинское обеспечение народа (самая высокая статья бюджета) и к 1910 году выросли в течении 15 лет на 356,7 %.
В 1910 году на народное образование было ассигновано 24% всех земских расходов. На медицинскую часть даже 28,4 % общеземского расходного бюджета.
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“Доходы и Расходы земств 34-х губерний по сметам на 1910 год”. Разработано в Статистическом Отделении Департамента Окладных сборов. Санкт-Петербург. 1912 год.
Некоторые графы расходов:
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“Доходы и Расходы земств 34-х губерний по сметам на 1910 год”. Разработано в Статистическом Отделении Департамента Окладных сборов. Санкт-Петербург. 1912 год. Некоторые графы расходов.
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Учебно-промышленная выставка “Устройство и оборудование школы”. Журнал “Зодчий” № 24, 1912 год.
С 3 мая по 15 июля 1912 года в Санкт-Петербурге проходила Международная учебно-промышленная выставка “Устройство и оборудование школы”.
Выставка, принятая под покровительство Великого Князя Александра Михайловича, имела следующие отделы: школьное строительство; обстановка школы и ее гигиена; наглядные учебные пособия; оборудование ремесленных и профессиональных школ, мастерских и классов; оборудование сельскохозяйственных и землемерных школ и курсов; гимнастические аппараты и предметы школьного спорта.
В смотре приняли участие 91 школа, 10 казенных учреждений, 31 общественная организация, 119 русских компаний, 30 иностранных фирм, 5 отдельных лиц и 8 периодических органов печати. Подготовкой смотра занимались 525 человек: педагоги, общественные деятели, промышленники.
Характерно, что выставка продолжала обогащаться новыми павильонами и экспонатами и после церемонии открытия. Так, был сооружен отдельный павильон, посвященный всевозможным видам спорта. Помимо демонстрации гимнастических приборов, в нем устроили уникальную “спортивную лабораторию”, где проводили опыты, связанные с достижениями в спорте. Не меньший интерес представляла астрономическая обсерватория с самыми лучшими астрономическими приборами.
Выставка с точно таким же названием “Устройство и оборудование школы” проходила в Москве с 20 по 31 марта того же года, за месяц до петербургской. Устроитель – Московское отделение Императорского Русского технического общества.
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Из журнала “Зодчий” № 4, 1912 года.
В царствование Императора Николая II народное образование достигло необыкновенного развития. Менее чем за 20 лет кредиты, ассигнованные Министерству Народного Просвещения, с 25,2 мил. рублей возросли до 161,2 мил. Сюда не входили бюджеты школ, черпавших свои кредиты из других источников (школы военные, технические), или содержавшиеся местными органами самоуправления (земствами, городами), кредиты которых на народное образование возросли с 70.000.000 р. в 1894 г. до 300.000.000 р. в 1913 г.
В начале 1913 г. общий бюджет народного просвещения в России достиг по тому времени колоссальной цифры, а именно 1/2 миллиарда рублей золотом. В 1914 году было 50 000 земских школ с 80 000 учителями и 3 000 000 учеников в них (помимо церковно-приходских школ). В 1914 году в земствах было создано 12 627 публичных библиотек.
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Штамп дореволюционной Народной бесплатной читальни-библиотеки деревни Середнево Георгиевской Волости Рыбинского Уезда Ярославской Губернии, переименованной большевиками 29 января 1919 года в Ленино-Володарскую Волость. ( Прим.: Володарский, настоящие имя и фамилия – Моисей Маркович Гольдштейн, 1891-1918. )
Эта бесплатная читальня находилась даже в деревне, где не было церкви. Село в России до революции 1917 года чётко отличалось от деревни: в селе обязательно была церковь.
Для взрослых открывались воскресные вечерние школы.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> Из журнала “Зодчий” № 8, 1911 года.
Лишь некоторые объявления об открытии новых школ:
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Из журнала “Зодчий” № 34, 1913 года.
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Из журнала “Зодчий” № 46, 1912 года.
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Из журнала “Зодчий” № 48, 1912 года.
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Из журнала “Зодчий” № 49, 1912 года.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> Из журнала “Зодчий” № 52, 1912 года.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> Севастополь. Из журнала “Зодчий” № 52, 1912 года.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> Из журнала “Зодчий” № 52, 1912 года.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> Из журнала “Зодчий” № 3, 1913 года.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> Из журнала “Зодчий” № 6, 1913 года.
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Из журнала “Нива” № 4, 1914 года. Из статьи, посвященной юбилею 50-летия существования русского земского управления.
Народные дома.
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“Народный календарь”, 1914 год.
Народный дом являлся в дореволюционной России общедоступным культурно-просветительским учреждением.
Россия была первой страной в мире, где начали строиться подобные дома для народа.
Первый народный дом возник в 1882 году в Томске, а в Петербурге первый Народный дом открылся в 1883 году.
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Харьков. Народный Дом. Дореволюционная открытка
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Народный Дом. Благовещенск. Фото 1900-ых годов.
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Народный дом. Кострома. Дореволюционное фото.< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>
Из Журнала “Нива”, № 10, 1906 год.
Первый в мире женский политехнический институт был основан в России, в Петербурге.
По количеству женщин, обучавшихся в высших учебных заведениях, Российская империя занимала первое место в Европе, если не во всём мире.(Бразоль Б.Л. Царствование Императора Николая II 1894-1917 в цифрах и фактах, 1958 г.)
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Первый в Европе женский медицинский институт в Петербурге, открытие которого состоялось 14 (26) сентября 1897 года. Из журнала “Нива” № 41, 1897 г.
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Из журнала “Нива” № 41, 1897 г.
XII съезд естествоиспытателей и врачей в Москве.
С 28-го января 1909 года по 6-го января 1910 года.
Часть статьи:
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“Всеобщий Двухнедельник” №1, 1910 года.
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Выпуск физико-математического факультета Московских высших женских курсов. 1913 год.
< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]> Журнал “Природа и люди” № 29, 1914 года. Часть статьи.
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Электрическое освещение и электротехника. 1908 год.
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Курс географии Европы для средних учебных заведений. 1910 год. Некоторые страницы:
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“ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ” 1914 год
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“Лепка в семье и школе”. Пособие для воспитателей и преподавателей. Иллюстрировано снимками с ученических работ (73 рисунка). Художник К. Лепилов. 2-е дополненное издание автора. Петроград, 1916 год.
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“Современное рисование в народной школе”. Векослав Кощевич. Опыт практического руководства к ведению так называемого “свободного” рисования в народных школах и вообще начальных школах. С рисунками в тексте. С.-Петербург 1911 год.
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“Как рисовать кистью” 15 таблиц образцов-рисунков с объяснительным текстом. К. Вальтер. Библиотека для детей И. Горбунова-Посадова. Москва 1911 год.
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“Начальный курс рисования”. Пособие для самостоятельных занятий детей в школе и дома. Выпуск III-й. Вертер В. и Тихомиров. 4-е издание. Издание К. Зихмана, Рига 1912 год.
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“Новый путь обучения устному и письменному выражению мыслей”. Пособие для народных школ, семьи, детских садов и младших классов средних учебных заведений. Ф.П. Борисов и Н.И. Лавров. Книгоиздательство К.Тихомирова, Москва 1911 год.
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