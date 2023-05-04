Крутое пике. 4-я серия
Еще один крупный американский банк PacWest отправился в крутое пике.
После банкротства трех крупных банков, последствия чего уже превзошли последствия кризиса 2008-го года для банковского сектора, это уже четвертый крупный банк США на грани банкротства. А ведь был еще и Credit Suisse.
PacWest имеет активы в 40 миллиардов долларов и 67 отделений в США.
Также на грани банк Western Alliance.
пописки попискивают что 1 июня в сша дефолт. я так понимаю люди ждущие дефолта, загнивания, распада заждались и срок более квартала им в тягость. не будет дефолта, сша может даже совершив дефолт, уронив весь долг через год набрать еще 10 триллионов долга. также как мавроди набирал после дефолта. мавроди закрыло правительство, а кто закроет сша? ожидания загнивателей капитализма тщетны.