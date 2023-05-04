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Крутое пике. 4-я серия

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Еще один крупный американский банк PacWest отправился в крутое пике.
После банкротства трех крупных банков, последствия чего уже превзошли последствия кризиса 2008-го года для банковского сектора, это уже четвертый крупный банк США на грани банкротства. А ведь был еще и Credit Suisse.
PacWest имеет активы в 40 миллиардов долларов и 67 отделений в США.

Также на грани банк Western Alliance.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8334151.html
Метки: банки, кризис, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6462 4900
    Игорь 7 мин. назад

      пописки попискивают что 1 июня в сша дефолт. я так понимаю люди ждущие дефолта, загнивания, распада заждались и срок более квартала им в тягость. не будет дефолта, сша может даже совершив дефолт, уронив весь долг через год набрать еще 10 триллионов долга. также как мавроди набирал после дефолта. мавроди закрыло правительство, а кто закроет сша? ожидания загнивателей капитализма тщетны.

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