Новости Украины и Новороссии 13 июня 2020
- 09:34 Многомиллионный порнобизнес в Николаеве: десятки веб-моделей «трудились» в три смены (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:03 Суд перенёс избрание меры пресечения одесскому неонацисту Стерненко (ВИДЕО).
- 08:05 Зеленский перейдёт на особый режим работы.
- 07:30 «Историческая бомба — 3»: Украина на картах конца XIX — начала XX века (ФОТО).
- 05:16 Как мы бросали петарду под ноги журналистам.
- 03:30 Протесты в ЛНР — взгляд со стороны.
- 02:30 COVID-19 на Украине: «Люди, не понимая, что происходит, плюнули на карантин».
- 01:30 Интеграция Донбасса идёт полным ходом — фильм ко Дню России (ВИДЕО).
- 00:00 Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчёмными.
- Вчера 23:50 Новый украинский флотоводец.
- Вчера 23:39 Профсоюзы России вступились за шахтёров ЛНР, обратившись к Путину и Пасечнику.
- Вчера 23:25 В Европарламенте сделали заявление о «преследовании Порошенко» — СМИ (ВИДЕО).
- Вчера 22:08 Антинародный переворот в ЛНР? — идёт блокировка российских СМИ.
- Вчера 21:00 «Это не сигнал о членстве»: В НАТО «обломали» очередную «перемогу» Украины.
Многомиллионный порнобизнес в Николаеве: десятки веб-моделей «трудились» в три смены (ФОТО, ВИДЕО)
В Николаеве местные полицейские накрыли сеть онлайн-порностудий, чей доход в месяц составлял более 2,5 млн гривен.
В онлайн-видеотрансляциях откровенного и порнографического содержания в три смены «трудились» более 70 девушек.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Николаевской области, спецоперация по пресечению работы подпольного порнобизнеса прошла 11 июня. Ее провели сотрудники Следственное управление совместно с оперативными сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также работники Управления уголовного розыска, районных отделов полиции, киберполицейские и криминалисты в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения.
Во время обысков в офисе студии, веб-студиях, квартирах администраторов в Николаеве и системных администраторов в Харькове были изъяты более 60 комплектов компьютерного оборудования, банковские карты, черновые записи, документация, скретч-карты, сим-карты и другие вещественные доказательства.
Следователи установили, что в Николаеве находился офис, в котором кандидаток принимали на работу. Четверо администраторов в возрасте от 21 до 28 лет проводили отбор девушек, контролировали работу студии и давали указания подчиненным.
Они находили молодых женщин на интернет-ресурсах, где девушки размещали свои резюме в поисках работы. Затем с ними проводили собеседования, вербовали для работы якобы переводчиками и моделями.
Сначала им предлагали работу администратора на предприятии, менеджера или консультанта, а затем более высокооплачиваемую деятельность веб-модели или переводчика.
Если девушка давала согласие на работу веб-моделью, ее приглашали в онлайн-порностудию, где в дальнейшем учили общаться с иностранцами и участвовать в порнографических сценах.
Молодых женщин администраторы регистрировали на специализированных интернет-ресурсах, на которых в дальнейшем девушки общались онлайн с клиентами и демонстрировали себя. Если веб-модель не знала иностранного языка, привлекали переводчика.
Модели и переводчики работали в три смены, а заработную плату получали раз в месяц. Их прибыль могла составлять от 500 до 2000 евро, в зависимости от количества отработанных смен и наличия постоянных клиентов.
Интернет-порностудии в арендованных помещениях были оборудованы специальной техникой, осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и мебелью.
Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей предусматривают до 7 лет лишения свободы.
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Суд перенёс избрание меры пресечения одесскому неонацисту Стерненко (ВИДЕО)
Шевченковский районный суд Киева в пятницу не смог избрать меру пресечения экс-главарю одесского «Правого сектора»* Сергею Стерненко.
Речь идёт о расследовании громкого уголовного дела: в ночь на 24 мая 2018 года Стерненко в ходе конфликта около своего дома нанёс несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который скончался на месте. При этом Стерненко и его девушка записывали происходящее на мобильный телефон.
Судебное заседание длилось около 8 часов, оно продолжится в 10:00 в понедельник, 15 июня. Суду осталось заслушать свидетелей и поручителей.
В ходе пятничного заседания защита Стерненко несколько раз заявляла об отводе следственного судьи, во всех случаях им было в этом отказано. Также адвокаты просили об отводе прокурора Николая Бозовуляка, также безуспешно.
Всё время, что шло заседание, на улице продолжался шабаш сторонников неонациста.
Выйдя из здания суда поздним вечером, Стерненко по традиции объявил о «перемоге» и заявил, что перенос избрания меры пресечения якобы означает, что «судья не видит в моём поведении каких-либо рисков, даже если будет выбирать мне меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста».
Впрочем, с оценкой неонациста согласны далеко не все.
«На самом деле для Стерненко день был не очень удачный. Равно как и перенос суда тоже не в его пользу.
То, что его сторонники под его призывы устроили штурм суда — это является железным основанием для ужесточения ему меры пресечения.
Как известно, прокуроры требовали для него домашний арест. Но после устроенного им цирка, теперь у прокуратуры есть все основания требовать взятия его под стражу.
Но хватит ли на это политической воли у власти — увидим в понедельник», — пишут авторы Telegram-канала «Зрада чи Перемога».
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* запрещенная в России экстремистская группировка
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Зеленский перейдёт на особый режим работы
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявленным у его супруги Елены коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба офиса президента Украины, передает RT.
Отмечается, что состояние здоровья Зеленского позволяет ему исполнять служебные обязанности. Он сдал отрицательный тест на коронавирус.
В пресс-службе отметили, что ситуации самоизоляции и карантина не были предусмотрены в украинской Конституции, в связи с этим был принят специальный протокол режима работы главы государства.
Зеленский будет ежедневно проходить тестирование и медицинские осмотры.
Кроме того, будет исключено участие Зеленского в массовых мероприятиях, а также отменены его рабочие поездки за пределы Киева.
Круг личных контактов Зеленского ограничат охраной и ближайшими помощниками.
Ранее стало известно, что у супруги Зеленского обнаружили коронавирус, её поместили на амбулаторное лечение.
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«Историческая бомба — 3»: Украина на картах конца XIX — начала XX века (ФОТО)
Украинское государство (УГ) — это древнее и самобытное государство, обладающее тысячелетней историей? Предки современных украинцев — были древним и могучим племенем протоукраинцев? Лишь чудо спасло Европу и весь мир от украинской экспансии из-за «зрады проклятых москалей»?..
Ниже для более наглядной иллюстрации процесса украинизации жителей современного Львова, Тернополя, Ивано-Франковска (бывшего Станислава), Киева, Харькова, Одессы и многих других городов бывшей Российской Империи ЦСИ Новороссии публикует русские школьные карты конца XIX — начала XX века:
1) Так, например, современный остров Борнхольм носит приятное русскому уху название Руссия. Это название выглядит необычным для сегодняшнего дня, но оно было совершенно очевидным несколько веков назад: по преданию, именно с этого острова в город Ладогу приплыл князь Рюрик, который «пришел» на княжение со своим войском, называемым «русью».
2) На территории современной Франции между надписями «Франция» и «Германцы» любознательный читатель сможет найти интересную надпись «Каталунское поле».
Эта надпись интересна не только тем, что современная Каталония находится намного южнее, но и тем, что давным-давно слова «Каталунцы» и «Каталония» были синонимичны словам «Готт-Аланцы» и «Готт-Алания» (то есть земля племен готтов и аланов).
3) На второй карте, севернее и немного восточнее современного города Пирятин, мы находим город Ромен, рядом с которым в скобках написано второе его старое название — Рим.
4) Племена торков и берендеев в скобках подписаны не иначе, как «Черные Клоубуки» и располагаются они на карте намного южнее городов Пирятин и Лубно, как раз возле «Черного Леса».
5) Город Ревель подписан не иначе, как Колывань, Дерпт — как Юрьев, а Вятка — как Хлынов. Более того, любопытный глаз сможет найти город Галич севернее Костромы и Ярославля, а не около Львова!
Как бы там ни было, но ни «украины», ни «украинцев» на представленных картах вы найти не сможете, как бы вы ни старались и как бы долго вы ни водили пальцем по старинным линиям карт Земли Русской!..
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Далиант Максимус, для «Русской Весны»
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Как мы бросали петарду под ноги журналистам
Зеленая команда пробивает очередное днище
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Протесты в ЛНР — взгляд со стороны
Известный одесский журналист Юрий Ткачёв, много лет поддерживающий Донбасс, прокомментировал шахтёрскую забастовку в Луганской Народной Республике.
«Трэш какой-то происходит в ЛНР.
На шахте “Комсомольская” в Антраците забастовка из-за невыплаты зарплат. Я поначалу не придавал этому особого внимания: ну забастовка и забастовка, жалко мужиков, конечно, но где мы, и где тот Антрацит.
Теперь же начали выясняться занятные подробности.
Во-первых, после начала забастовки 7 июня пассажирское сообщение с Антрацитом было заблокировано под предлогом карантина.
Во-вторых, стал пропадать доступ к некоторым сайтам, например, “ВКонтакте”, а новостные сайты, которые писали про забастовку, стали блокировать.
Например, прилетело „Русской весне” и „Антифашисту”.
В-третьих, ряд работников шахты и (!) членов их семей были задержаны МГБ без объяснения причин. Где они находятся — непонятно. Что им предъявляют — тоже. То есть вместо “задержаны” уместнее было бы написать „похищены”.
Странное какое-то обращение с народом в народной республике», — пишет Ткачёв на своих официальных страницах в соцсетях.
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COVID-19 на Украине: «Люди, не понимая, что происходит, плюнули на карантин»
Украина поэтапно ослабляет карантинные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом статистика заболеваемости по-прежнему не утешает. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица пока не может перейти к последующим этапам ослабления ограничений.
Мэр отметил, что показатель количества больных на 100 тысяч жителей за последние пять дней составляет в столице более 15 человек. По словам Кличко, если этот показатель превысит отметку в 24 больных на 100 тысяч человек, то Киев будет вынужден вернуться к ограничениям.
Напомним, сейчас на Украине действует так называемый адаптивный карантин, власти на местах могут ослаблять или усиливать ограничительные меры в зависимости от эпидемической ситуации.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко назвал смягчение карантина вынужденным шагом, связанным, помимо прочего, с запуском экономики страны: «Ищем баланс».
Действительно, такая необходимость есть. Как уже отмечало наше издание, коронавирус нанёс ощутимый удар по бюджету, растёт безработица, Нацбанк Украины прогнозирует, что ВВП по итогам второго квартала сократится на 11%.
По данным Госказначейства, в мае 2020 года доходы бюджета Украины сократились на 30,8 млрд гривен, или на 29,6%, по сравнению с прошлым годом.
Но что же с заболеваемостью? По словам главного санврача, наблюдается «стабилизация эпидемиологической ситуации». А цифры как будто говорят о другом. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич в эфире программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne высказал своё мнение: «Этот человек (Ляшко. — Ред.) боится».
Получается такая картина: о развитии (или спаде) эпидемии никто не знает ничего достоверно, власть не знает точно, сколько в стране больных, но экономика Украины не выдерживает карантина.
Политик напомнил о медицинской сводке: за истекшие сутки в стране выявлено 525 новых случаев, 23 погибших. И попросил у принимавших участие в программе представителей парламентского большинства объяснить, «как в условиях максимально негативных показателей по COVID-19 вы выводите страну из карантина, ничего не объясняя?»
Шуфрич отметил, что отсутствие ясности с COVID-19 привело к тому, что «люди, не понимая, что происходит, плюнули на карантин и вышли сами».
«Я не могу сказать, что они правильно сделали, но я их понимаю», — сказал политик.
В ответ на это депутат из монобольшинства Юрий Камельчук привёл цифры: в январе этого года на Украине от гриппа и пневмонии умерли более 600 человек.
«Так наберитесь храбрости и скажите, что ковида нет, и всё. Из того, что вы говорите, (следует. — Ред.), что ковида нет, так зачем (карантин. — Ред.)», — отреагировал Шуфрич.
Отметим, что в обществе действительно есть разные мнения относительно того, насколько действительно опасна ситуация с короновирусной инфекцией и адекватны ли принимаемые меры.
Принимавшая участие в программе нардеп из фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая отметила: «Мы вовремя вошли в карантин, и очень хорошо, что вошли, но вот дальше пребывать в таком состоянии не можем, экономика не позволяет».
Карантин, по её словам, вводился не для того, чтобы остановить вирус, но для того, чтобы предотвратить коллапс, когда врачам пришлось бы выбирать, кого спасать.
В этом есть резон. Но удастся ли предотвратить экономический коллапс? Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин на своей странице в Facebook отметил, что при слабости украинской экономики дальнейшее (более двух месяцев) блокирование экономической жизни в Украине приведёт к потере как минимум двух лет развития.
По мнению аналитика, «двузначное падение экономики станет неминуемым, вполне реальный сценарий — минус 10–14% ВВП. Уровень госдолга может приблизиться к отметке в 70–75% ВВП.
Наконец, «безработным станет каждый четвертый экономически активный украинец (теневая экономика и страны-работодатели — Польша, Германия, Чехия и т. д. не смогут трудоустроить 2,5 млн человек)».
«Есть утверждение, что когда правительство прижато к стенке, оно вынуждено что-то делать. Самое время, иначе стенка окажется во многих смыслах расстрельной», — резюмировал аналитик.
Тем временем ковид снова бьёт рекорд, за последние сутки прирост инфицированных по стране составил 689 человек (в Киеве — 91 человек). Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал сограждан не расслабляться.
«Уже было обращение президента Украины, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась, но посмотрите на улицы, что происходит вокруг вас: мы все вышли с карантина, мы все решили, что его уже не существует, что такой угрозы нет», — сказал министр на брифинге, который транслировался в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Степанова, уже в течение недели наблюдается повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Он отметил, что в этой ситуации будет срочно предлагать «проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев».
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Андрей Лубенский, Украина.ру
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Интеграция Донбасса идёт полным ходом — фильм ко Дню России (ВИДЕО)
На YouTube-канале Донецкой студии документального кино «Студия ГИС» размещен документальный фильм «С Россией в сердце». Данная кинолента приурочена ко Дню России.
С Россией в сердце — такой выбор жители Донбасса сделали еще весной 2014-го. И с каждым годом интеграционные процессы набирают всё большие обороты. Образование, медицина, культура, социальная сфера — работа ведется по всем направлениям! В этом году в Донецкой Народной Республике впервые День России отмечают как государственный праздник!
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Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчёмными
Минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, заявил вице-премьер Украины, министр «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
При этом, по его мнению, высказанному в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности, белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта на Донбассе
«Я абсолютно поддерживаю выводы… относительно никчемности в плане оценки как международно-правового договора минских соглашений. Это политические договоренности», — сказал Резников.
По его словам, срок действия соглашений закончился в конце 2015 года, и Украина теоретически в любой момент могла бы выйти из них. Однако, отметил украинский политик, Киев намерен попробовать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе, в том числе использовать Минск как переговорную площадку.
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Новый украинский флотоводец
О новом главнокомандующем могучим украинским флотом. Он кстати из Севастополя, но вряд ли когда-то в городе будут сильно жалеть, что этот кадр сделал карьеру не у нас (а в 2014-м году он мог это сделать, оказавшись перед тем же выбором, перед которым оказался Семен Семенченко), а на Украине.
На должность главного украинского флотоводца назначили Алексея Неижпапу
Продолжается затеянная Зе-командой ротация руководящего состава силовых структур Украины. Зеленский уже сменил начальников СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях, а также начальника центра СБУ по борьбе с терроризмом.
Теперь пришел черед ВМС Украины, то есть того, что скрывается за этой громкой вывеской – нескольких посудин и катеров.
Своим указом №216/2020 от 11 июня Зеленский уволил главкома ВМСУ Игоря Воронченко с должности командующего ВМС ВСУ. Согласно сообщениям украинских СМИ, Воронченко не отправляют в отставку, а переводят на новую должность в Министерство обороны. Он уже подтвердил, что ему предложили новую должность в Минобороны и после четырех лет командования ВМС он может «достойно передать наработки и опыт своему преемнику».
Надо сказать, что опыт Воронченко на этом посту включает участие в провокации в Керченском проливе и в ряде коррупционных схем Петра Порошенко, в том числе по приобретению для ВМСУ по многократно завышенной цене плавучих объектов, выпущенных на принадлежавшем бывшему украинскому главе заводе «Кузница на Рыбальском».
Впрочем, судя по всему, адмирала увольняют не за это, хотя скрыть своей обиды на указ Зеленского Воронченко не смог. В частности, он удивился большому вниманию СМИ к его увольнению (как будто такое событие могло пройти незамеченным).
При этом экс-«флотоводец» отметил, что придерживается подходов и принципов, которые присущи армиям ведущих стран мира, согласно которым, должностное лицо на ключевых позициях каждые 4-5 лет должно передавать свой опыт и знания. Он отметил, что ротационный принцип как раз и соответствует подходам, которые действуют в НАТО.
На место Воронченко Зеленский назначил его заместителя – Алексея Неижпапу (Не ешь папу).
Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе. В 1997 году окончил местный военно-морской институт, в 2008 году – Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень), и в 2015-м – Национальный университет обороны Украины. Он принадлежит к новой формации украинских военных – тех, что не учились в советских училищах, присягали «Неньке» и с младых ногтей воспитывались на бандеровской пропаганде. Службу начал в должности командира батареи фрегата.
Моментом истины для него стала Крымская весна. По свидетельству бывших сослуживцев, Неижпапа некоторое время колебался, какую сторону ему выбрать. Как коренному крымчанину, ему не слишком хотелось покидать полуостров, да и зарплаты в ЧФ РФ куда солиднее, чем в ВМСУ.
Но, в конце концов, он решил выбрать украинскую сторону, что сулило ему головокружительную карьеру: в ВМСУ после весны 2014 года значительно увеличилось число вакансий. Неижпапа решил остаться верным «Незалежной» и не прогадал. Дважды он получил очередное звание досрочно и возглавил первую бригаду надводных кораблей, считающуюся элитной и принимающую участие в учениях НАТО. Кстати, эта должность рассматривается в ВМСУ как «трамплин» в МО.
В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морских сил по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.
По службе Неижпапа был очень исполнителен и аккуратен. Достаточно сказать, что за шесть лет он не попался ни на одном коррупционном скандале – явление для современной Украины уникальное.
Украинские СМИ сообщают об участии Неижпапы в карательной операции в Донбассе, причем не сообщая о героических свершениях бравого морского офицера. Так как «флотоводец» не состоял в ССО или СБУ, подобная скромность означает одно – он съездил в «АТО» без всякой служебной необходимости и, соответственно, задачи, лишь для того, чтобы фигурировать в дальнейшем в качестве участника боевых действий.
Впрочем, совсем без скандалов не обошлось. В 2019 году Неижпапа был пойман на том, что заставлял подчиненных голосовать за Порошенко, что совершенно не удивительно, учитывая абсолютную исполнительность офицера и тот факт, что он приобрел репутацию «порохобота», что, скорее всего, связано не столько с убеждениями Неижпапы, с которыми у него, как и у большинства украинских командиров, «не дюже богато», а с его стремлением к служебному росту и всегдашней готовностью вылизывать начальство с радостным повизгиванием.
Это качество, несомненно, и было замечено Зе-командой, и уже с апреля 2020 г. Алексей Неижпапа занял должность заместителя командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. После этого к нему присматривались и дальше, вели с ним разговоры, получали от него гарантии и компромат на его шефа, после чего Неижпапу и выдвинули на пост главного украинского «флотоводца».
Не последнюю роль сыграл и тот факт, что у него лично, в отличие от Воронченко, не было товарно-денежных отношений с Порошенко, а «убеждения» – это то, что в среде украинских чиновников, хоть гражданских, хоть военных, никто всерьез не воспринимает.
И если Зеленскому потребовались на ключевых постах силовых ведомств «свои люди», порохобот Неижпапа готов стать для комика «своим».
Сергей Спиридонов
https://asd.news/articles/persony/novyy-glavkom-vmsu-porokhoboty-vozvrashchayutsya/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Профсоюзы России вступились за шахтёров ЛНР, обратившись к Путину и Пасечнику
Как сообщала «Русская Весна», в городе Антрацит Луганской Народной Республики продолжается забастовка горняков шахты «Комсомольская».
Шахтёры требуют погашения долгов по заработной плате, но поскольку руководство угольного предприятия не пошло навстречу требованиям рабочего коллектива и профсоюза, более ста человек спустились в забой, где объявили голодовку.
Подземная смена не длится более шести часов, и когда шахтёр находится в забое дольше этого срока — это всегда чрезвычайная ситуация. Сегодняшний день стал восьмым днём подземной забастовки.
Не остались равнодушными к проблемам трудящихся ЛНР рабочие коллективы России — целый ряд профсоюзов РФ уже направил обращения к главе ЛНР Пасечнику и президенту РФ Путину с требованием обеспечить полную выплату заработных плат, освободить задержанных и привлечь к уголовной ответственности руководство шахт, допустившее злостную невыплату заработной платы.
Среди них — профсоюз «Единство» ОАО АвтоВАЗ (г. Тольятти), профсоюз работников АО «АЗ Урал» (г. Миасс), трудовой коллектив шахты «Алексиевская» (Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область).
Как сообщала «Русская Весна», ряд бастующих были задержаны сотрудниками МГБ ЛНР.
Справка РВ
Автомобильный завод «Урал» — производитель грузовых автомобилей. Расположен в городе Миассе Челябинской области. Численность трудового коллектива — 4 тысячи человек.
Коллектив шахты «Алексиевская» в марте этого года также столкнулся с проблемой — руководство заявило о намерении сократить 500 горняков и остановить добычу угля.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Европарламенте сделали заявление о «преследовании Порошенко» — СМИ (ВИДЕО)
Несколько депутатов Европарламента пообещали пристально следить за делом пятого президента Украины, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, и предостерегает от его преследования в целях политической борьбы.
В частности, с соответствующим заявлением выступили глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольд Ващиковский, глава делегации Европарламента в парламентской ассамблее Евронест Андрюс Кубилюс и вице-глава делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Траян Бэсеску.
«Европейский парламент неоднократно выступал за европейскую перспективу Украины, в том числе в резолюциях. Этот орган считает Украину частью нашей европейской семьи, не только из-за геополитических причин, но и потому, что наши общества разделяют одни и те же ценности», — заявили члены Европейского парламента.
Они подчеркнули, что. благодаря Соглашению об ассоциации, Украина и ЕС взяли на себя обязательства развивать тесные и прочные отношения на основе уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основных свобод.
«Среди общих стандартов идея равенства всех граждан перед законом, презумпция невиновности и право на справедливый суд. Судебные разбирательства должны основываться только на фактах и не должны использоваться как средство политической борьбы», — предупредили евродепутаты.
Они также выразили надежду, что нынешняя власть будет придерживаться высоких стандартов в этом деле.
«Дело бывшего президента Порошенко будет пристально отслеживаться в этом органе (Европарламенте — ред.), и мы верим, что нынешняя администрация Украины будет придерживаться самых высоких стандартов верховенства права и справедливости», — добавили они.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Антинародный переворот в ЛНР? — идёт блокировка российских СМИ
После серии публикаций о забастовке горняков шахты «Комсомольская» в ЛНР доступ к «Русской Весне» для жителей Республики оказался заблокирован.
Сотни наших читателей сообщали нам об этом в комментариях и в письмах на редакционную почту.
Кроме «Русской Весны», в ЛНР был заблокирован доступ к порталу «Антифашист», который также подробно освещал забастовку. Кроме того, на текущий момент перекрыт доступ к российской социальной сети «ВКонтакте», где жители Республики делятся новостями о происходящем.
К вечеру ситуация не изменилась, и мы очень надеемся, что глава Республики Леонид Пасечник просто не в курсе такого информационного самоуправства. Ожидаем справедливого решения как в отношении шахтёров, так и в отношении «Русской Весны», «Антифашиста» и социальной сети «ВКонтакте».
Трудовой народ — основа Республики, её хребет и главная сила, поэтому такие действия иначе как антинародными назвать нельзя.
Хотелось бы отметить, что к чести руководства ДНР, нам никогда, даже после критических публикаций, не поступали просьбы ни снять, ни откорректировать такие материалы в адрес властей республики, которые иногда присылают нам наши читатели. Более того — эта критика всегда получала достойный ответ, который мы с радостью публиковали.
Как читать «Русскую Весну» в условиях блокировки?
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«Это не сигнал о членстве»: В НАТО «обломали» очередную «перемогу» Украины
Статус Украины как партнера с расширенными возможностями, который страна получила сегодня, не является сигналом о каких-то решениях относительно членства в НАТО, говорится в сообщении Альянса.
Украинские политики уже поспешили представить предоставление нового статуса как выдающуюся «перемогу».
В свою очередь в НАТО отметили, что Украина как партнер предоставит свои войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО.
Будучи партнером по расширенным возможностям, Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки такого вклада. Это включает в себя расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией, включая извлеченные уроки.
Отмечается, что Украина сейчас является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях взаимного интереса.
В то же время подчеркивается, что статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.
«Статус Украины как партнера с расширенными возможностями не является сигналом о каких-то решениях относительно членства в НАТО. Члены альянса НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину на пути реформ, в том числе в секторе безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, и в борьбе против коррупции», — говорится в сообщении.
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