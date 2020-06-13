Новости Украины и Новороссии 13 июня 2020

Украина поэтапно ослабляет карантинные меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом статистика заболеваемости по-прежнему не утешает. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица пока не может перейти к последующим этапам ослабления ограничений.

Мэр отметил, что показатель количества больных на 100 тысяч жителей за последние пять дней составляет в столице более 15 человек. По словам Кличко, если этот показатель превысит отметку в 24 больных на 100 тысяч человек, то Киев будет вынужден вернуться к ограничениям.

Напомним, сейчас на Украине действует так называемый адаптивный карантин, власти на местах могут ослаблять или усиливать ограничительные меры в зависимости от эпидемической ситуации.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко назвал смягчение карантина вынужденным шагом, связанным, помимо прочего, с запуском экономики страны: «Ищем баланс».

Действительно, такая необходимость есть. Как уже отмечало наше издание, коронавирус нанёс ощутимый удар по бюджету, растёт безработица, Нацбанк Украины прогнозирует, что ВВП по итогам второго квартала сократится на 11%.

По данным Госказначейства, в мае 2020 года доходы бюджета Украины сократились на 30,8 млрд гривен, или на 29,6%, по сравнению с прошлым годом.

Но что же с заболеваемостью? По словам главного санврача, наблюдается «стабилизация эпидемиологической ситуации». А цифры как будто говорят о другом. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич в эфире программы «Украинский формат» на телеканале NewsOne высказал своё мнение: «Этот человек (Ляшко. — Ред.) боится».

Получается такая картина: о развитии (или спаде) эпидемии никто не знает ничего достоверно, власть не знает точно, сколько в стране больных, но экономика Украины не выдерживает карантина.

Политик напомнил о медицинской сводке: за истекшие сутки в стране выявлено 525 новых случаев, 23 погибших. И попросил у принимавших участие в программе представителей парламентского большинства объяснить, «как в условиях максимально негативных показателей по COVID-19 вы выводите страну из карантина, ничего не объясняя?»

Шуфрич отметил, что отсутствие ясности с COVID-19 привело к тому, что «люди, не понимая, что происходит, плюнули на карантин и вышли сами».

«Я не могу сказать, что они правильно сделали, но я их понимаю», — сказал политик.

В ответ на это депутат из монобольшинства Юрий Камельчук привёл цифры: в январе этого года на Украине от гриппа и пневмонии умерли более 600 человек.

«Так наберитесь храбрости и скажите, что ковида нет, и всё. Из того, что вы говорите, (следует. — Ред.), что ковида нет, так зачем (карантин. — Ред.)», — отреагировал Шуфрич.

Отметим, что в обществе действительно есть разные мнения относительно того, насколько действительно опасна ситуация с короновирусной инфекцией и адекватны ли принимаемые меры.

Принимавшая участие в программе нардеп из фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая отметила: «Мы вовремя вошли в карантин, и очень хорошо, что вошли, но вот дальше пребывать в таком состоянии не можем, экономика не позволяет».

Карантин, по её словам, вводился не для того, чтобы остановить вирус, но для того, чтобы предотвратить коллапс, когда врачам пришлось бы выбирать, кого спасать.

В этом есть резон. Но удастся ли предотвратить экономический коллапс? Старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин на своей странице в Facebook отметил, что при слабости украинской экономики дальнейшее (более двух месяцев) блокирование экономической жизни в Украине приведёт к потере как минимум двух лет развития.

По мнению аналитика, «двузначное падение экономики станет неминуемым, вполне реальный сценарий — минус 10–14% ВВП. Уровень госдолга может приблизиться к отметке в 70–75% ВВП.

Наконец, «безработным станет каждый четвертый экономически активный украинец (теневая экономика и страны-работодатели — Польша, Германия, Чехия и т. д. не смогут трудоустроить 2,5 млн человек)».

«Есть утверждение, что когда правительство прижато к стенке, оно вынуждено что-то делать. Самое время, иначе стенка окажется во многих смыслах расстрельной», — резюмировал аналитик.

Тем временем ковид снова бьёт рекорд, за последние сутки прирост инфицированных по стране составил 689 человек (в Киеве — 91 человек). Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал сограждан не расслабляться.

«Уже было обращение президента Украины, что у нас не отменен карантин, что угроза никуда не делась, но посмотрите на улицы, что происходит вокруг вас: мы все вышли с карантина, мы все решили, что его уже не существует, что такой угрозы нет», — сказал министр на брифинге, который транслировался в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Степанова, уже в течение недели наблюдается повышенное количество зарегистрированных случаев коронавирусной болезни. Он отметил, что в этой ситуации будет срочно предлагать «проведение определенных мероприятий ради здоровья украинцев».

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Андрей Лубенский, Украина.ру