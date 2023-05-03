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Протасевич получил 8 лет тюрьмы

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Создатель NEXTA Роман Протасевич получил 8 лет белорусской тюрьмы за соучастие в попытке государственного переворота в Белоруссии в 2020-м году. Его подельник Путило получил 20 лет заочно.
Разница в сроках обусловлена тем, что Протасевич активно сотрудничал с КГБ Белоруссии и оказывал содействие следствию, ввиду чего отделался относительно легко – по этому делу мог спокойно получить 20 лет. Ну а так – обвинение просило 12, суд дал 8, года через 4 может выйти по УДО.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8331283.html
Метки: telegram, белоруссия, лукашенко, протасевич
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