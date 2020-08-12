Анатомия протеста: кто, откуда и как руководит беспорядками в Белоруссии при выключенном интернете (ФОТО, ВИДЕО)

В Белоруссии третий день не стихают уличные беспорядки после выборов президента страны.

У митингов, которые становятся день ото дня все более кровавыми, нет каких-то явных лидеров или партийной организации, даже якобы главный противник Лукашенко Тихановская, которая заявила о своей победе, уже выехала в Литву и призвала всех уходить с улиц, чтобы не пролилась кровь.

И тем не менее протесты идут. И координируются они достаточно профессионально.



Роман Протасевич и Степан Путила. Живут в Польше, управляют главным телеграм-каналом белорусской оппозиции

Основная площадка для коммуникации между противниками Лукашенко — мессенджер Телеграм. На оппозиционных публичных каналах озвучиваются планы действий митингующих. Там же даются советы, что делать в конкретный момент массовых беспорядков, куда бежать, где собираться.

Кроме того, каналы выполняют пропагандистскую функцию — постоянно говорят о зверствах власти, иллюстрируя это яркими видео и фото. А позавчера ночью именно они вбросили фейк о появлении на улицах Минска «российского спецназа».

При всем этом данные сообщества полностью анонимны. То есть ведутся не от имени конкретных людей или политсил. Что резко отличается от майдана на Украине, где анонимные паблики хоть и влияли на массовое сознание, но намного более значимую роль играли вполне конкретные личности, которые лично на майдане присутствовали ну или хотя бы изредка туда наезжали.

На этом поле в Белоруссии сегодня лидирует Телеграм-площадка Nexta.

Вездесущий Nexta

Главным поставщиком новостей с улиц Минска и других городов Белоруссии стал канал Nexta Live. Вчера он перешагнул планку в миллион подписчиков, хотя широко цитировать его начали только сутки назад — когда на улицах столицы начались столкновения.

У него есть родственный канал Nexta — с полумиллионом подписчиков. Обе площадки в основном пересылают сообщения друг друга. Но базовым является канал с приставкой Live в названии. Там появляются самые оперативные видео с мест событий.

А главное, именно там публикуются планы на протест — в котором часу и где собираться на митинг, когда начинать забастовку и так далее.

Круглые сутки, а особенно во время ночных акций оппозиции, этот паблик обновляется со скоростью несколько сообщений в минуту. Большая часть из которых — эксклюзивные видео и фото прямо из очагов протестов.

Помимо видео на канале идет постоянная координация действий митингующих. Им сообщают о передвижениях ОМОНа, рассказывают сочувствующим, как укрывать участников протестов.

Еще одна функция канала — постоянные призывы идти на улицу и поощрение нападений на сотрудников милиции.

В первый же день протестов Nexta отметился радостным сообщением «Люди бьют ОМОН», в котором правоохранители — это как бы и не люди.

Лексика в отношении милиции возбуждает максимальную ненависть — «фашисты», «сволочи», «лукашистские подонки», «бандиты в черном», «каратели». При этом авторы сообщений параллельно призывают правоохранителей «быть с народом», а участников акций — сжигать представителей милиции и омоновцев.

Именно Nexta сделал вброс о появлении «российских спецназовцев» на улицах Минска. Позже этот пост редакторы паблика удалили.

При этом Nexta удалила также видео с «российским спецназом», однако его успели сохранить другие пользователи.

Что имеем в сухом остатке? Протесты координирует огромный по количеству подписчиков Телеграм-канал. Канал не «топит» за какого-то из кандидатов, а целенаправленно призывает свергать власть в стране.

Одновременно этот Телеграм-канал стал главным поставщиком информации о протестах во внешний мир. Он, по сути, задает тон в освещении событий «беломайдана».

Попробуем разобраться, кто стоит за Nexta.

Управляется из Польши

Красивое слово Nexta на самом деле читается не «некста», а имеет белорусский корень и происходит от «нехта» — в переводе на русский это значит «кто-то» или «некто». Название с намеком на анонимность.

Однако руководит каналом совсем не «кто-то», а вполне конкретные люди.

Главным редактором «Нехты» является журналист Роман Протасевич — белорусский оппозиционер со стажем.



Роман Протасевич

Еще в 2012 году его задерживали как администратора оппозиционных групп в соцсетях.

Протасевич тогда состоял в «Молодом фронте» — правоцентристской проевропейской организации, которая организовывала уличную активность против Лукашенко. А также боролась за расширение применения белорусского языка (в ущерб, разумеется, русскому).

Был журналистом финансируемого Польшей и Литвой «Еврорадио», а также «Радио Свобода». Выступает за декоммунизацию и легализацию каннабиса.

1 августа Роман находился на территории Польши — это последняя запись в его Фейсбуке.

Причем, судя по ФБ, в Польше Протасевич находится с июня.

Роман, благодаря успеху Телеграм-канала, в последние дни стал героем многочисленных интервью. В них он рассказывает, что контент для публикаций поставляют неравнодушные белорусы, а интернет в условиях отключения Интернета они каким-то образом находят через VPN-сервисы.

Основателем канала Nexta является еще один оппозиционный белорусский журналист — Степан Путила. На него зарегистрирован созданный еще в 2015 году YouTube-канал с тем же названием и логотипом.



Степан Путила, он же Светлов

Как и Протасевич, Путила (в соцсети представляется псевдонимом Светлов) живет в польской столице.

Путила работал на польско-белорусском канале «Белсат» (там же спортивным комментатором работает его отец), который базируется в Варшаве и финансируется польским МИД.

«Формально создание телеканала стало результатом договора, подписанного в 2007 году между Министерством иностранных дел Польши и Польским телевидением. Договор предусматривает многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала „Белсат“», — говорится на сайте канала.

Сейчас местом работы Путилы указан журнал «Новая Польша».

Поддерживая митинги оппозиции в Беларуси, Степан сам ходит на них исключительно в Варшаве, к российскому посольству.

Nexta — это сетевое имя Путилы, которое дало имя Телеграм-каналу. Степан ведет его с 2018 года.

Вот как комментирует ситуацию Игорь Димитриев — политконсультант, востоковед, одессит, чьё мнение по разным вопросам мы часто публикуем:

«Всех удивляет стремительно возросшая популярность белорусского Telegram-канала NEXTA. За пару дней он взлетел с четырёхсот тысяч до миллиона подписчиков и явно превосходит по влиянию телеканалы и соцсети. Мессенджер тем ещё эффективен, что читатель гарантировано получает информацию.

Ему на телефон приходит сообщение. А не какой-то аноним, прикрывающийся «алгоритмом», решает, что тебе видеть, а что нет. Но главный вопрос у всех — почему популярные Telegram-каналы — оппозиционные? На это есть несколько причин.

Во-первых, вы их читаете сами почему? Потому что вам нужна информация, не прошедшая фильтр отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Зачем бы вы читали канал самого Лукашенко? Узнать о надоях и урожаях?

Во-вторых, Лукашенко сделал обычную для самовластных лидеров ошибку — зачистил любое альтернативное информационное поле. Российских и местных журналистов упаковал. И ему, дураку, вроде так спокойнее.

Но таким образом он вытеснил всех интересующихся в абсолютно враждебные анонимные ресурсы.

И главное — в-третьих, несколько месяцев в русскоязычном Telegram’е набирали обороты новостные агрегаторы такого плана: «Протесты в мире», «Войны в мире», «Коронавирус» — в зависимости от текущей повестки они меняли название и набор тем. Столкновение Ирана и США, потом России и Турции, потом статистика заболевших по миру, протесты BLM, Хабаровск — все наиболее актуальные новостные потоки. Новости не свои, скопированные из других ресурсов, но в одной стилистике.

Указанные каналы репостили друг друга и просто набирали подписчиков из числа политически озабоченных граждан. На одном коронавирусе сотни тысяч можно было набрать.

Явно не палились, но прослеживались симпатии к Украине, Турции, Азербайджану и нелюбовь к России.

Судя по всему, это единая сетка, которая набирает подписчиков на случай протестной активности в самой России.

И это же стоит три копейки. Просто посадить небольшую редакцию и давить контентом. В расчёте на дальнюю перспективу. Но дальнее планирование — это не наша сильная сторона».

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