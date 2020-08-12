Анатомия протеста: кто, откуда и как руководит беспорядками в Белоруссии при выключенном интернете (ФОТО, ВИДЕО)
В Белоруссии третий день не стихают уличные беспорядки после выборов президента страны.
У митингов, которые становятся день ото дня все более кровавыми, нет каких-то явных лидеров или партийной организации, даже якобы главный противник Лукашенко Тихановская, которая заявила о своей победе, уже выехала в Литву и призвала всех уходить с улиц, чтобы не пролилась кровь.
И тем не менее протесты идут. И координируются они достаточно профессионально.
Роман Протасевич и Степан Путила. Живут в Польше, управляют главным телеграм-каналом белорусской оппозиции
Основная площадка для коммуникации между противниками Лукашенко — мессенджер Телеграм. На оппозиционных публичных каналах озвучиваются планы действий митингующих. Там же даются советы, что делать в конкретный момент массовых беспорядков, куда бежать, где собираться.
Кроме того, каналы выполняют пропагандистскую функцию — постоянно говорят о зверствах власти, иллюстрируя это яркими видео и фото. А позавчера ночью именно они вбросили фейк о появлении на улицах Минска «российского спецназа».
При всем этом данные сообщества полностью анонимны. То есть ведутся не от имени конкретных людей или политсил. Что резко отличается от майдана на Украине, где анонимные паблики хоть и влияли на массовое сознание, но намного более значимую роль играли вполне конкретные личности, которые лично на майдане присутствовали ну или хотя бы изредка туда наезжали.
На этом поле в Белоруссии сегодня лидирует Телеграм-площадка Nexta.
Вездесущий Nexta
Главным поставщиком новостей с улиц Минска и других городов Белоруссии стал канал Nexta Live. Вчера он перешагнул планку в миллион подписчиков, хотя широко цитировать его начали только сутки назад — когда на улицах столицы начались столкновения.
У него есть родственный канал Nexta — с полумиллионом подписчиков. Обе площадки в основном пересылают сообщения друг друга. Но базовым является канал с приставкой Live в названии. Там появляются самые оперативные видео с мест событий.
А главное, именно там публикуются планы на протест — в котором часу и где собираться на митинг, когда начинать забастовку и так далее.
Круглые сутки, а особенно во время ночных акций оппозиции, этот паблик обновляется со скоростью несколько сообщений в минуту. Большая часть из которых — эксклюзивные видео и фото прямо из очагов протестов.
Помимо видео на канале идет постоянная координация действий митингующих. Им сообщают о передвижениях ОМОНа, рассказывают сочувствующим, как укрывать участников протестов.
Еще одна функция канала — постоянные призывы идти на улицу и поощрение нападений на сотрудников милиции.
В первый же день протестов Nexta отметился радостным сообщением «Люди бьют ОМОН», в котором правоохранители — это как бы и не люди.
Лексика в отношении милиции возбуждает максимальную ненависть — «фашисты», «сволочи», «лукашистские подонки», «бандиты в черном», «каратели». При этом авторы сообщений параллельно призывают правоохранителей «быть с народом», а участников акций — сжигать представителей милиции и омоновцев.
Именно Nexta сделал вброс о появлении «российских спецназовцев» на улицах Минска. Позже этот пост редакторы паблика удалили.
При этом Nexta удалила также видео с «российским спецназом», однако его успели сохранить другие пользователи.
Что имеем в сухом остатке? Протесты координирует огромный по количеству подписчиков Телеграм-канал. Канал не «топит» за какого-то из кандидатов, а целенаправленно призывает свергать власть в стране.
Одновременно этот Телеграм-канал стал главным поставщиком информации о протестах во внешний мир. Он, по сути, задает тон в освещении событий «беломайдана».
Попробуем разобраться, кто стоит за Nexta.
Управляется из Польши
Красивое слово Nexta на самом деле читается не «некста», а имеет белорусский корень и происходит от «нехта» — в переводе на русский это значит «кто-то» или «некто». Название с намеком на анонимность.
Однако руководит каналом совсем не «кто-то», а вполне конкретные люди.
Главным редактором «Нехты» является журналист Роман Протасевич — белорусский оппозиционер со стажем.
Роман Протасевич
Еще в 2012 году его задерживали как администратора оппозиционных групп в соцсетях.
Протасевич тогда состоял в «Молодом фронте» — правоцентристской проевропейской организации, которая организовывала уличную активность против Лукашенко. А также боролась за расширение применения белорусского языка (в ущерб, разумеется, русскому).
Был журналистом финансируемого Польшей и Литвой «Еврорадио», а также «Радио Свобода». Выступает за декоммунизацию и легализацию каннабиса.
1 августа Роман находился на территории Польши — это последняя запись в его Фейсбуке.
Причем, судя по ФБ, в Польше Протасевич находится с июня.
Роман, благодаря успеху Телеграм-канала, в последние дни стал героем многочисленных интервью. В них он рассказывает, что контент для публикаций поставляют неравнодушные белорусы, а интернет в условиях отключения Интернета они каким-то образом находят через VPN-сервисы.
Основателем канала Nexta является еще один оппозиционный белорусский журналист — Степан Путила. На него зарегистрирован созданный еще в 2015 году YouTube-канал с тем же названием и логотипом.
Степан Путила, он же Светлов
Как и Протасевич, Путила (в соцсети представляется псевдонимом Светлов) живет в польской столице.
Путила работал на польско-белорусском канале «Белсат» (там же спортивным комментатором работает его отец), который базируется в Варшаве и финансируется польским МИД.
«Формально создание телеканала стало результатом договора, подписанного в 2007 году между Министерством иностранных дел Польши и Польским телевидением. Договор предусматривает многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала „Белсат“», — говорится на сайте канала.
Сейчас местом работы Путилы указан журнал «Новая Польша».
Поддерживая митинги оппозиции в Беларуси, Степан сам ходит на них исключительно в Варшаве, к российскому посольству.
Nexta — это сетевое имя Путилы, которое дало имя Телеграм-каналу. Степан ведет его с 2018 года.
Вот как комментирует ситуацию Игорь Димитриев — политконсультант, востоковед, одессит, чьё мнение по разным вопросам мы часто публикуем:
«Всех удивляет стремительно возросшая популярность белорусского Telegram-канала NEXTA. За пару дней он взлетел с четырёхсот тысяч до миллиона подписчиков и явно превосходит по влиянию телеканалы и соцсети. Мессенджер тем ещё эффективен, что читатель гарантировано получает информацию.
Ему на телефон приходит сообщение. А не какой-то аноним, прикрывающийся «алгоритмом», решает, что тебе видеть, а что нет. Но главный вопрос у всех — почему популярные Telegram-каналы — оппозиционные? На это есть несколько причин.
Во-первых, вы их читаете сами почему? Потому что вам нужна информация, не прошедшая фильтр отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС. Зачем бы вы читали канал самого Лукашенко? Узнать о надоях и урожаях?
Во-вторых, Лукашенко сделал обычную для самовластных лидеров ошибку — зачистил любое альтернативное информационное поле. Российских и местных журналистов упаковал. И ему, дураку, вроде так спокойнее.
Но таким образом он вытеснил всех интересующихся в абсолютно враждебные анонимные ресурсы.
И главное — в-третьих, несколько месяцев в русскоязычном Telegram’е набирали обороты новостные агрегаторы такого плана: «Протесты в мире», «Войны в мире», «Коронавирус» — в зависимости от текущей повестки они меняли название и набор тем. Столкновение Ирана и США, потом России и Турции, потом статистика заболевших по миру, протесты BLM, Хабаровск — все наиболее актуальные новостные потоки. Новости не свои, скопированные из других ресурсов, но в одной стилистике.
Указанные каналы репостили друг друга и просто набирали подписчиков из числа политически озабоченных граждан. На одном коронавирусе сотни тысяч можно было набрать.
Явно не палились, но прослеживались симпатии к Украине, Турции, Азербайджану и нелюбовь к России.
Судя по всему, это единая сетка, которая набирает подписчиков на случай протестной активности в самой России.
И это же стоит три копейки. Просто посадить небольшую редакцию и давить контентом. В расчёте на дальнюю перспективу. Но дальнее планирование — это не наша сильная сторона».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597151226
Дорогой “Избиратель”, давно Вас не слышно и не видно. Поясните, пож-та, как поклонник “Nexta”.
Это вот их Вы нам рекомендовали как “независимые и правдивые СМИ”?
В дни отсутствия интернета, пытался хоть как то появляться на ЯП, а вот Вас не было.Я не поклонник или противник, я за получение информации, а гражданин Лукашенко зачистил эту полянку.Я не слушаю лозунги и призывы, мне интересны факты из любых источников.
1. Какую “ценную информацию” Вы получили от “Nexta”?
2. С каких пор Вы стали “…не поклонником или противником”, а “…за интересные факты” из “любых источников”? Вы не находите, что Ваши “любые источники” есть ни что иное как помойка, используемая для дестабилизации обстановки в стране?
3. Ваша оценка личности Тихановской на сегодняшний день?
А потом мы сравним то, что Вы говорили ранее с тем, что будете говорить теперь.
П.С. В ночь с 9-го на 10-е (с 20:00 до 8:00) я был на работе. Зачем и как мне “пытаться хоть как-то появляться на ЯП”?
Не думаю, что я должен перед Вами давать какие то пояснения, для поиска противоречий в моих комментариях.И тем не менее: Некто первыми опубликовали итоговые протоколы с избирательных участков,где гражданин Лукашенко проиграл с треском домохозяйке и не в праве расчитывать даже на второй тур.Теперь этих протоколов – десятки.БТ и другие официальные каналы не смотрю уже много лет, так как живу в другой Беларуси, а не в той, про которую они вещают.Моя и их Беларуси паралельны и не пересекаются.Другие источники информации внутри страны зачищены.Даже к tut.by два дня не было доступа.А Тихановская оказалась джокером.После слов, что у нас конституция не про женщин, и посадки её мужа, Бабарико и недопуска Цепкало, воспринималась как легкая добыча и проходная фигура. Просчитались и проиграли.Теперь только дубины против народа. Победитель себя так не ведет.
со всем согласна ,кроме того ,что надо было не допустить растягивания хождения по улицам ,разрушения тротуаров ,призывов к Западу :”Ратуйте”,пар спустили и хватит,ни к чему бы не привело.Главный итог :Король есть ,свита есть (не вся предана),а народ не с ним.
Задача органов – обеспечить порядок.Люди вышли стихийно, стойте и охраняйте.Начали разгонять,получили отпор.Причина, следствие.
Ну Вы зачем чушь несёте ? Задача органов – обеспечить выполнение законов , если они не разложены изнутри. Вот они и исполняли закон против стихийно (незаконно) вышедших. С этого ( не законного) и начинается бардак – всё дальше по безпределу катится по наклонной. А потом, на развалинах законности, нихрена не восстановишь ничего.
Хабаровск?
А что Хабаровск ? Власть заранее знала, чем там закончится. Поэтому и не напрягала ( не ухудшала ситуацию) органами. Да и Гейропке ехать далеко. А у Вас круче. Поэтому и подключили спецов. Кстати , те фото протоколов, что я видел – были без подписей.
А в Минске не знала? Не смешите.
Масштабы разные.
Т.е. Вы считаете, что это милиция напала на “мирных демонстрантов”? Вы не знаете, что среди “стихийно вышедших людей” были провокаторы, которые сначала бросались на ОМОН, а потом откатывались в задние ряды, ставя под удар воодушевлённых примером “стихийно вышедших людей”?
Машины не устраивали заторы и “карусель” на дорогах?
“Штаб Тихановской” не призывал прийти на участки в последние 2 часа? При этом отдельные “личности” не задерживались перед кабинками для голосования, что бы создать толпу “вышедших стихийно”?
Это всё было. Работу избирательных участков в Минске продлили после 20:00, но “стихийно вышедшие”, как оказалось, уже не “планируют” голосовать, все дружно двинулись к стелле “Минск – Город-герой”.
А что Вы тогда понимаете под фразой “обеспечить порядок”? Это как?
А главное, Вы верите, что во всем этом балагане не было направляющей роли “любых источников”.
Опять по кругу поехали. Дело даже и не в этом. Попробовал найти логичные и разумные хотелки от протестующих – практически не нашёл , кроме “не хотим так уже”. А как хотим – ХЗ. Вот им и подсказали, и направили – как. Потом будут сидеть у разбитого корыта. Все.
Ты прав Жора ,нет стройной программы у них ,но одно точно обьединяло всех -строго на Запад к” культурным и не пьяницам ленивым”,но только не с АГЛ,с кем-нибудь другим,без разницы с кем ,даже с тетками .но они правильно сразу сказали -мы не возглавим государство ,а просто найдем более достойного народа мужика.Хотя им ,вот увидишь,если проиграла бы Россия (даже не допускаю)поставили бы тетку-лесби ,как благородную Меркель,чтобы унизить нацию,как клоуном-жиденком и просто пианистом Зе хохлов.Скоро Путин отыщет в РБ кума или крестника ,типа Медведчука и мирно завершат строительство новой элиты ,обьединенной русским языком,территорией ,атомными станциями ,трубопроводами,а песни и вышиванки будут у каждого свои.
Гейропка озаботилась саммитом ( сходняком) по воле пшеков из-за бития протестующих в Беларуси. Помнится мне , что они как воды в рот набрали, когда во Франции метелили жёлтых жилетов. Твари.
это уже по привычке больше ,Гейропка-это уже полуживой тигр с оторваными яйцами и зубами ,у них самих ежедневно идут тысячные манифестации с погромами ,поджогами против карантина и ничего -бьют ,травят и тихо.А Польша накануне приезда -15,08, Папика Пенса делает активность,в надежде получения пряника.Возможно перед очами будут представлены член высоких технологий Цепкало и полуживая от страха ,что не доиграла ,Тихановская.Гуайдо из них не вышло.
Я пишу исключительно про фальсификации и узурпацию.И про то что гражданин Лукашенко не родился президентом.Он не бог, и без него есть кому обжигать горшки.Честная победа и правь дальше.Остальное – вода.
Толочь далее воду в ступе с Вами нет желания. Прав был Прохожий. Желаю Вам уцелеть.
Минск , как и Киев и Москва,- построены по правилам градостроительства таким образом (специально) , что баррикады на широких улицах не построишь. В Киеве была применена иная технология – предательство окружением зека, и противостояние в одном месте органам с одновременным их разложением и демонстрацией превосходства типа лозунгов. Подпитка баблом и ресурсами от оккупантов – паразитов была нескончаемой.
Баррикады построить не проблема.
Да просто из автомобилей.
Но это большие расходы и режиссёры ШОУ жлобятся.
Театральная постановка ИМ тогда не принесёт ПРИБЫЛЯ…..
Предательство окружения такой-же СПЕКТАКЛЬ как и поскакушки.
Выезжают ТАНКИ и стреляют
Например в ” Белый дом” и сразу СПЕКТАКЛЬ заканчивается….
Все обсираются и сдаются
Примерно так.
Ну, так Ваши восторженные “ожидания” от Бабарико, Цепкало и Тихановской оказалось не тем, чего Вы хотели? Скажите – ДА или НЕТ.
“… с треском проиграл домохозяйке. А Тихановская оказалась джокером” – несомненный прогресс для Вас. Но Вы за “Джокера“ голосовали?
Дальше Вам придётся, переварить тот факт, что в посольстве РБ в Москве были независимые наблюдатели, результат – Лукашенко 51%, Тихановская 42%. А там электорат был более оппозиционно настроенный.
При этом Вы вместе с “Nexta” и теми, которые собрались перед участками к 20:00 уже знали “правильную” статистику. И они решили “на всякий случай”, по горячим следам взять штурмом резиденцию АГЛ.
Это правильный ход мысли протестантов?
Вы знаете, что реально происходило 9-го вечером?
Голосуете за “Джокера”, верите в “Nexta”.
Прочитайте свои первые комментарии на ЯП про ожидание “Русского мира” от “народных кандидатов”. Вам не кажется, что Вы зашли в тупик?
Голосовал за джокера.Особого восторга не было, были надежды.А люди сидят или в эмиграции.По данным из Испании, Германии, Питера – все наоборот.И главный вопрос – где митинги БРСМ и Белой Руси в поддержку избранного с 80% поддержкой? В далекой Венесуэле выйдет за Гуайдо 30 тыс., на следующий день 40 тыс. за Мадуро.Так может быть цифра 80% – фейк официальной пропаганды?И почему Вы старательно обходите неудобные фото протоколов (85 штук), где Ваш избранник пролетел? Почему избирком не пообещал пересчитать на спорных участках?А потому, что публичный пересчет покажет масштабы фальсификаций.И тогда, труба.
Всё ФАЛЬШАК и протест тоже )))
Фальшивые протестанты против фальшивого преза в ФАЛЬШИВОЙ СТРАНЕ….
Дети в песочнице делят совочек….и ведёрко.
не плюй в душу Избирателям ,они в начале пути понимания происходящего ,но без понимания что в мире ,в стране не выберешь правильный путь,все жестко увязано,мир уже един.Ты знаешь ,я до самой его смерти считала, что он белорус и песни его слушать любила и люблю,а он (Мулявин) истинный русский,этого они не переступят ,а если да-то исчезнут, как пыль
Не огорчайте наивного юношу, у которого “были надежды”.
Дед Мороз не настоящий.
Это надо ПЕРЕЖИТЬ чтоб не быть ********* на всю жизнь.
Я помню плакал.
Мне было года три…
Зато потом стало легче жить и обмануть меня труднее
ну хоть Ваши надежды сбылись
Его вертикаль сгнила ,как в позднем СССР ,БРСМ -это тоже фикция ,больше для карьерной лестницы,а вот белые флаги с кулаком -это будущее ,если он не выгонет Макея и не перестроится.Да ,Александр имеет право поерничать над вами -какие такие надежды на перемены ,если цели не названы ,командиры корабля пустые джокеры не пойми чьи .Это была репитиция и все сделают выводы.Помнишь ты испугался ,что появились люди в зеленом.А я сразу не поверила ,т.к. Путин не насилует ,он берет по согласию,как правильный мужик.В Крыму было согласие.В РБ и 10% наверное (я так вижу)нет,это простительно -АГЛ воспитывал всех в духе самостийности и приобщение к культуре Запада и лучшего друга коли Си с тетушкой,да и беды 90гг не хлебнули для сравнения.Все предстоит и хлебнуть понять ,что Россия:
“”..Меньше всего действующая власть РФ хочет повторять крымский кейс и аннексировать Белоруссию. Белорусская государственность будет сохранена в любом случае.
7. Критическое требование — интеграция экономики, так как гигантские российские дотации прямо сейчас в большей части уходят на личные нужды Лукашенко и его окружения. Задача интеграции — эффективно довести помощь до каждого белоруса, пустить деньги на укрепления экономики Белоруссии, а не в лукашенсковские оффшоры.
8. От интеграции никакой угрозы для национальной белорусской культуры не исходит. Россия не националистический монстр, которого из нее делают на Западе. Это реально многонациональное государство. К примеру, в Крыму три госязыка: русский, украинский, крымско-татарский. В Москве есть украинские школы, по всей стране работают белорусские землячества, где сохраняют самобытную культуру.
9. Нам плевать на то как правильно «Белоруссия» или «Беларусь», «белорус» или «беларус», можете называться как вам удобно, у нас за 30 лет Тува превратилась в Тыву, Осетия в Аланию, а Якутия в Саха.”
П.С. А пока сложилось все как должно ,ни к чему перевороты и хаос ,тем более не опредилившимся людям.А насчет голосов и процентов ты на 100% прав ,пусть теперь Александы пекутся о том ,чтобы повернуть народ на свою сторону,а это значит накормить т.е дать работу с хорошей з/п.
Задача интеграции — эффективно довести помощь до каждого белоруса
——
Ты смеёшься?
Прям придёт Дед Мороз с мешком и КАЖДОМУ выдаст ))
Ага
Держи карман шире ))
не через карман, а трата на совершенствование инфраструктуры ,нужных промышленных обьектов,чтобы соответствовать единому пространству экономическому.
Ну так не КАЖДОМУ Мари а только тем кто ВПИШЕТСЯ….
Куча народу станет НИЩИМИ как в Крыму…..
Но БОЛЬШИНСТВУ дадут шанс……
Но из большинства ШАНС получивших многие его ПРОСРУТ…..
Итого в прибылях будет УСПЕШНОЕ МЕНЬШИНСТВО….
Да, Александры должны думать о том, чтобы:
1. Предотвратить хаос.
2. Накормить народ и дать хорошую з/п.
3. Думать головой вместо “Избирателей”, которые ищут проблемы на свой зад.
с первыми двумя пунктами согласна,а вот насчет Избирателя ты зря ,очень разумный ,ищущий ,мыслящий главное и не прогибающийся ,что и погубило вертикаль АГЛ -набрали верных ,тупеньких ,но все улыбаются ,гнутся и крадут до одури.Таких обязательно нужно видеть ,привлекать в свою систему для выработки общих планов и целей.
Я могла бы тебе рассказать ,как угробили огромнейший ,промышленый комплекс,которым ранее АГЛ любил гордиться.Да боюсь,потому как остатками питается еще окружение и добивают окончательно ,убрав все кадры ,вот просто все профессиональные и прислав прыща -юриста .И это наблюдают Избиратели и да -хотят перемен.
Перемен хотят не только избиратели. Я тоже.
А “марины” и “александры” сейчас должны думать,
что делать с заложниками из ЧВК.
Для того , чтобы “дать хорошую зарплату” – надо комплексно перетряхнуть экономику, предварительно зная, КУДА выгодно продать продукцию.
Согласен.
Интересно , что Церковь промолчала.
поясни
Церковь не отреагировала на события. В Киеве попы даже стояли между беркутом и мунданщиками, потом все выли за терпение и толерастию – не помогло, жиды пошли, как надо им. А сейчас – тишина от Кирилла и белорусского патриарха.
1. Главный вопрос – ВЫ ГОЛОСОВАЛИ ЗА “ДЖОКЕРА”. “Были надежды…” – надежды юношей питают. “Джокеры” из Вильнюса и Варшавы ответили Вам – чей Крым?
2. Покажите “неудобные фото” 85шт. протоколов в публикации. Я их не вижу или они есть только у “Nexta” (в таком случае их блокируют). Когда смогу – посмотрю. Но это скорее фейк, похожий на анекдот про Штирлица: “…не обращайте внимания, это агенты “Nexta” фотографируют протоколы”. 85шт. Чисто логически допустить такую возможность – бред.
3. При чём здесь Венесуэла и Гондурас? Для Вас ” главный вопрос”:
“…где митинги БРСМ и Белой Руси”? – Вам ещё побоища сторонников и противников АГЛ не хватает? Логику улавливаете?
4. “почему избирком не пообещал пересчитать на спорных участках?”:
- итоги ещё были не подведены;
- более того, на всех участках в Минске продлили(!) время голосования после 20:00 из-за того, что “Штаб Тихановской” постарался сорвать выборы в отведённое время (“предложили” прийти в последние 2 часа, и в это время их люди начали ушышленно долго задерживаться возле кабинок). Возникла очередь на улицах.
- тогда “Штаб Тихановской” дал новую установку – фиг с ним, с голосованием, пошли к стелле “Минск – город-герой”.
- а “Nexta” уже вовсю публиковал “неправильные” протоколы.
Непредвзято, без спешки, проанализируйте то, что я написал. Я Вам уже объяснял про Тихановскую, но у Вас “были надежды”. Где Ваши “надежды”? В Вильнюсе?
Три дня прошло, мржно было пересчитать.А то, что не вышли, так значит такие сторонники или их нет, как и не было пикетов по сбору подписей.Фото смотрите на тут бае.А то ,что Вы называете бредом, я считаю проснувшейся совестью.Когда муж находится в заложниках,ждать каких то телодвижений от Тихановской не приходится.
Дайте ссылку на Тут.Бай. Им уже дали возможность работать (решили не воспринимать всерьёз их “опусы”).
Если выйдут сторонники АГЛ против противников АГЛ – будет бойня. Это сложно понять или Вам это нужно?
Так УЖЕ ))
Милиция-сторонники АГЛ ))
Но бойня не получилась ))
Получилось ШОУ….
Клоунада
я понимаю, мужчины любят факты и только и стратегически ты сильнее в данном споре с Избирателем..Но ты не можешь не признать (сам привел цифры в москве -51–45)что выборы сфальцифицированы и точка ,мне и почти всем не нужны фото-это так и этот факт вам придется принять и очень сильно изменить политику и наказать виновных бредовых спектаклей ,чтобы дальше иметь моральное (юридическое вами оформлено)право руководить этим народом ,этими Избирателями ,пусть частично и заблудившимися.
*Теперь только дубины против народа.*
Вооруженные “коктейлями Молотова” дебилоиды, разрушающие страну (среди них замечены нацики с Украины и из других мест), руководимые из Польши, – это для вас народ? По мне, так это просто бандюки, продавшиеся за иностранные деньги.
Це заробитчане.
Избиратель не реагируйте,все эти отбросы типа Венедиктова ,Открытая Россия и Дождь с Нехст -тоже источники инфы,всякую нужно слушать ,а что говорить про ТВ РБ в эти дни -это же просто голимая пропаганда,отключили все российские каналы.Нужно слышать и видеть всё ,а выводы делать самому,тем более в критические моменты отключать источники информации ,тем самым создавать панику и недоверие,нельзя.
С “Nexta” все ясно. Избиратель предлагал мне этот “источник”, когда я писал про информационную атаку СМИ. Моя личная оценка соответствует этой публикации.
На досуге займусь изучением творчества А. Халдея., так как нужно “увидеть и услышать всё”.
*На досуге займусь изучением творчества А. Халдея*
Это интересный персонаж. Когда-то я зачитывался его “творчеством”, а потом, как по щелчку пальцев, он вдруг резко переориентировался и стал писать противоположное тому, что писал раньше. Ему в комментариях даже задали вопрос: мол, г-н Халдей, вас что, перекупили? Ответа не последовало.
Белорусские правоохранители неподалеку от торгового центра “Дана Молл” в Минске задержали мужчину, который раздавал деньги участникам уличных беспорядков.
Об этом в среду, 12 августа, информирует государственное информационное агентство БЕЛТА.
“При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тысяч, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков”, – говорится в сообщении.