Коротко по Белоруссии 28.05.2021
1. Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры с Путиным. Будут обсуждаться вопросы экономической интеграции и давление Запада на Белоруссию.
2. Белоруссия останавливает поставки бензина А-95 на Украину. Эти поставки составляют 50% всего А-95 на Украине. Украине придется закупать А-95 где-то еще по более дорогой цене. Также Белоруссия ограничит поставки целого спектра товаров с Украины.
3. В ЛНР официально заведено уголовное дело на Протасевича за причастность к убийствам гражданских лиц. КГБ Белоруссии также будет рассматривать эти обвинения. ЛНР в теории может отправить в Белоруссию официальный запрос о выдаче Протасевича, но стоит помнить, что ЛНР Белоруссией не признана и отправлять туда кого-то Белоруссия пока не обязана.
4. В Белоруссии помимо арестов и посадок еще нескольких админов ТГ-каналов, завели уголовное дело на мэра Риги и главу МИД Латвии за осквернение флага Белоруссии.
5. Литва высылает еще двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией. Ждем разрыва дип.отношений.
6. ЕС обещает Белоруссии 3 млрд. долларов после того, как "страна встанет на демократический путь развития" (если на русском – сдайте свою страну Брюсселю за 3 млрд. долларов). Хуанита Тихановская и прочая шобла совсем не против получить подобные деньги.
7. Главарь нацистов из "Азова" Билецкий призвал Запад еще сильнее поддерживать нацистов в борьбе с диктаторскими режимами.
8. Относительно отмены рейсов из Европы летающих в обход Белоруссии, Россия кивает на технические моменты с авиаперевозками. Напоминает ситуацией с досмотрами в Керченском проливе. Официально, никто ничего не запрещал, но эти долгие проверки от недели и выше…
9.По факту произошедшего в небе над Белоруссией ИКАО проведет собственное расследование, результаты которого обнародуют в июне. Дурные, санкций и вердикты можно выносить без всяких расследований.
10.Европейский вещательный союз (сокращенно EBU) приостановил членство "Белтелерадиокомпании" из-за несоответствия "принципам свободы слова и независимости". Соответствует ли этим принципам сам EBU не уточняется.
Пока что ждем результатов переговоров Путина и Лукашенко и новых материалов от КГБ Белоруссии по делу Протасевича-Сапеги.
Головченко-Мишустину;”В свою очередь, глава белорусского правительства Роман Головченко предложил увеличить число рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов «Белавиа» новые направления, в том числе, аэропорты курортных городов Сочи и Краснодара.”
п.с. а где Крым?Абхазия -летай ,курорты же.Кто из них дурак-РФ или РБ.или все мы.
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