Возвращение распределения выпускников ВУЗов
Возвращение распределения выпускников ВУЗов
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий обязать студентов-бюджетников отработать три года по распределению или оплатить обучение.
«По окончании обучения выпускники… получившие образование за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат трудоустройству путём их распределения по полученной квалификации», — говорится в тексте документа, размещённого на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Соответствующие изменения предлагается внести в ФЗ «Об образовании в России».
Законодатели предлагают систему, согласно которой не позднее четырёх месяцев до окончания обучения спецкомиссия будет выбирать будущее место работы выпускников.
https://russian.rt.com/russia/news/1142952-gosduma-studenty-zakonoproekt – цинк
Все новое, это хорошо забытое старое. В нашем случае это возвращение еще к одной из старых-добрых советских организацинных практик.