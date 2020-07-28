Уважаемые единомышленники!

В мире существует борьба и противостояние за ресурсы и влияние, следствием которых являются войны, вражда и конфликты. Но одновременно с этим мир не стоит на месте, появляются новые технологии и изобретения, все меняется и развивается. Вопрос только, в каком направлении это происходит, и какие цели в итоге достигаются. На примере атомного проекта можно видеть, как одна и та же технология способна улучшить жизнь миллионов людей, а может и уничтожить все человечество.

Вот так и идеология – если она человеконенавистническая, сеет вокруг вражду и злобу, то её итогом неизбежно станет война. С другой стороны, успешное развитие любой цивилизации начинается с формирования нравственного облика человека, гармонизации человека и общества. Идеология Русской многонациональной цивилизации должна быть способствующей этому, ставящей своей целью именно такое развитие.

Сегодня мы выносим на суд общественности итог долгой и сложной работы. Это – идеология Русской цивилизации.

Идеология Русской цивилизации

РОССИЯ – ЦИВИЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Санкт-Петербург

2020

ПРЕАМБУЛА

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ – ЦИВИЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Глава 1. Цель, приоритеты и задачи

Статья 1. Цель

Статья 2. Приоритеты

Статья 3. Задачи

Глава 2. Этапы, сценарии и механизмы реализации

Статья 4. Этапы реализации

Статья 5. Сценарии реализации

Статья 6. Основные механизмы реализации

РАЗДЕЛ II. МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Глава 3. Основные положения

Статья 7. Цели государственной политики

Статья 8. Основы Государства Социальной Справедливости

Глава 4. Государственный суверенитет

Глава 5. Социальная ответственность

Статья 9. Обеспечение социальной ответственности

Статья 10. Средства массовой информации

Статья 11. Государственные, муниципальные служащие и органы местного самоуправления

Глава 6. Социальные гарантии

Статья 12. Социальная политика

Статья 13. Здравоохранение

Статья 14. Образование

Статья 15. Социальные лифты

Глава 7. Защита прав и свобод граждан

Глава 8. Демографическая политика и поддержка семьи

Глава 9. Основные направления миграционной политики

Глава 10. Экономика

Статья 16. Обеспечение экономического суверенитета

Статья 17. Трансграничное перемещение капитала и внешняя торговля

Статья 18. Новая экономическая стратегия

Статья 19. Обеспечение экономического роста

Глава 11. Научно-технологическое развитие

Глава 12. Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Статья 20. Природные ресурсы

Статья 21. Охрана окружающей среды

Глава 13. Защита Отечества и патриотизм

Статья 22. Вооружённые силы и обороноспособность

Статья 23. Патриотическое воспитание

Статья 24. Сохранение и защита исторической правды

Глава 14. Геополитическое влияние

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В ЦИВИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Глава 15. Моральные и нравственные нормы Человека

Глава 16. Отличительные особенности Общества

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 17. Итоговые положения

ПРЕАМБУЛА

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединённые общей территорией и историей,

на основе государственного единства, гражданского согласия, равенства и взаимного уважения,

провозглашаем основополагающие идеи, направление и ориентиры развития России, как Цивилизации Социальной Справедливости;

радостно и с оптимизмом смотрим в светлое будущее,

строим высоконравственное и интеллектуальное общество,

понимаем значимость и основополагающую роль государства,

передаём из поколения в поколение любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость,

сохраняем традиционные ценности,

трудимся на благополучие и процветание России,

приумножаем и сберегаем общее благо,

защищаем наше Отечество,

осознаём эволюционный путь развития в гармонии с природой и окружающим миром,

заботимся о семье и всестороннем развитии детей,

стремимся к научно-техническому прогрессу и новым открытиям на основе качественного образования,

выстраиваем взаимовыгодные партнёрские отношения со всеми странами для поддержания стратегической стабильности и безопасности,

поддерживаем культурные, духовные и исторические связи, способствующие согласию и единству народов всего мира,

несём ответственность за Россию перед нынешним и будущими поколениями.

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ – ЦИВИЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ГЛАВА 1. ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ

Статья 1. Цель

1. Цель концепции – сильная суверенная и процветающая Россия, являющаяся Цивилизацией Социальной Справедливости, в основе которой лежит уважительное отношение к разным народам, сохранение культурной идентичности при мирном проживании многих национальностей на одной территории в рамках одной страны (цивилизации).

2. Интеграция народов разных государств для формирования общих идеалов, направления и ориентиров развития, осознания общих ценностей, позволяющих осуществлять движение в одном созидательном направлении, и тем самым минимизировать противоречия, конфликты и войны между народами.

Статья 2. Приоритеты

1. Безопасность на едином геополитическом пространстве Цивилизации Социальной Справедливости.

2. Верховенство закона, приоритет российского законодательства над международным.

3. Демографический рост и здоровье населения.

4. Государственно-социальная ответственность и справедливость.

5. Превалирование духовных и нравственных ценностей над материалистическими.

6. Сохранение исторической правды.

7. Научно-техническое развитие и новые открытия.

8. Стабильность и созидательное устойчивое развитие человечества.

9. Эволюционный путь развития в гармонии с природой, окружающим миром и другими людьми, где каждый осознает себя частью одного целого.

Статья 3. Задачи

1. Обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России и повышение продолжительности жизни людей.

2. Повысить качество жизни граждан и обеспечить их законные интересы.

3. Обеспечить условия для научного и технологического прогресса.

4. Укрепить коллективную безопасность на едином пространстве Цивилизации Социальной Справедливости.

5. Создать единое экономическое пространство для взаимовыгодного сотрудничества.

6. Сформировать у людей чувства уверенности в завтрашнем дне.

7. Построить высоконравственное и высокодуховное общество.

ГЛАВА 2. ЭТАПЫ, СЦЕНАРИИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Статья 4. Этапы реализации

1. Формулирование стратегических целей и направления развития России, как Цивилизации Социальной Справедливости.

2. Культурный, духовный и гуманитарный обмен на межгосударственном уровне.

3. Укрепление экономических, политических и партнерских межгосударственных связей в первую очередь на евразийском и постсоветском пространстве.

4. Формирование общих идеалов, направлений и ориентиров развития, для осознания общих ценностей, позволяющих осуществлять интеграцию народов для движения в одном созидательном направлении.

5. Создание надгосударственного образования на едином пространстве Цивилизации Социальной Справедливости, составными частями которого являются Государства Социальной Справедливости, на основе свободного, осознанного и добровольного выбора.

6. Развитие и процветание Цивилизации Социальной Справедливости.

Статья 5. Сценарии реализации

1. Сценарий «Русский миллиард». Значительное увеличение численности населения на едином геополитическом пространстве Цивилизации Социальной Справедливости. Возрождение традиции больших многодетных семей, в которых присутствуют несколько поколений, включая: родителей, детей, внуков, бабушек и дедушек. Сохранение преемственности поколений.

2. Сценарий «Социальная справедливость и благосостояние». Приумножение благосостояния граждан и улучшение качества жизни. Ликвидация расслоения общества, обеспечение нужд и потребностей граждан за счет справедливого распределения благ, в том числе от добычи и реализации природных ресурсов.

3. Сценарий «Социальный гуманизм». Развитие понимания у людей, что общественного благо выше личного. Замена конкуренции соревнованием, провозглашение товарищества, свобода выбора и ответственность за него, развитие самоорганизации. Воспитание гуманного отношения и уважения между людьми, независимо от их социального статуса.

4. Сценарий «Комфортные и безопасные населенные пункты». Сведение преступности к минимуму, в первую очередь не из-за контроля, а из-за высокой гражданской сознательности и чувства социальной ответственности. Реализация конституционного права граждан на жилище, когда все граждане имеют жилье, предоставленное им государством в соответствии с социальными нормами, обеспечивающими комфортные условия для жизни.

5. Сценарий «Качественные продукты питания – здоровье нации». Усиление контроля за производством и реализацией продуктов питания. Использование семян без применения технологий генных модификаций. Закрепление мирового лидерства по производству экологически чистых сельскохозяйственных продуктов.

6. Сценарий «Высокотехнологичные инфраструктурные проекты». Создание городских агломераций, соединенных высокоскоростными магистралями. Минимизация аварийности на дорогах, что обеспечивается технологичными многоуровневыми средствами контроля, а также работой операторов-контролеров.

7. Сценарий «Социальные гарантии». Предоставление бесплатной необходимой социальной и медицинской помощи. Поддержание системы образования на высоком уровне, сформированное с учетом успешного опыта отечественной системы образования, позволяющее воспитывать квалифицированных специалистов, граждан и патриотов своей страны.

8. Сценарий «Рывок в технологическом развитии». Увеличение количества научно-технических исследований и открытий, в результате внедрения которых значительно повышается уровень развития высокотехнологичных отраслей производства.

9. Сценарий «Самое совершенное и уникальное оружие, как средство сдерживания и обороны». Сохранение лидирующих позиций в мире по самым современным и передовым образцам вооружения, аналогам которым нет в мире.

10. Сценарий «Экологическая безопасность и отходы – в доходы». Ликвидация свалок и накопленного вреда окружающей среде. Реализация конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. Повсеместное внедрение современных высокотехнологичных безопасных предприятий по переработке отходов, использующих фракции отходов в качестве сырья. Сведение к минимуму выбросов и сбросов вредных загрязняющих веществ в окружающую среду за счет внедрения наилучших доступных технологий.

11. Сценарий «Интернационализм». Дружба и братство всех народов населяющих Россию, нетерпимость к национальной и расовой неприязни. Солидарность и взаимопомощь со всеми народами, разделяющими духовные ценности Цивилизации Социальной Справедливости.

Статья 6. Основные механизмы реализации

1. Упрощённый порядок выдачи российского гражданства отдельным категориям граждан других государств, желающим переехать в Россию, в том числе: бывшим соотечественникам и их семьям, а также людям коренных национальностей России, владеющих государственным русским языком.

2. Распространение и содействие в изучении русского языка и русской культуры за пределами России. Как сказал А. И. Куприн: «Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры».

3. Поддержка пророссийских средств массовой информации за рубежом для укрепления позитивного образа многонационального российского народа и народов, входящих в Цивилизацию Социальной Справедливости.

4. Постановка социальных задач и комплексный подход в их решении.

5. Поддержка научных исследований и разработок.

6. Формирование у граждан чувства государственного самосознания.

РАЗДЕЛ II. МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 7. Цели государственной политики

1. Целью государственной политики является выбор направления и ориентиров развития государства, обеспечивающих создание эффективной, социально ориентированной и устойчивой системы государственного управления, гражданское согласие и единство общества.

2. Формулирование основополагающих идей, определяющих направление и ориентиры развития государства и гражданского общества, как единой и неразрывно связанной системы, основанной на общей истории, традиционных ценностях, справедливости, взаимном уважении, сбережении и приумножении общего блага, понимании основополагающей роли сильного суверенного государства.

Статья 8. Основы Государства Социальной Справедливости

1. В основе Государства Социальной Справедливости лежит неразрывная связь государства, общества, личности. Граждане уважают и ценят свое государство, вкладывают в его развитие и безопасность свой труд, здоровье и жизнь (в случае необходимости), и когда государство ценит, уважает и оберегает своих граждан. При этом каждый гражданин, будь то Президент или рядовой человек, чувствует себя частью одной большой страны, вносит свою долю труда и таланта в её развитие, но вместе с тем, несёт и свою долю ответственности за происходящее не только вокруг себя, но в стране и в мире в целом.

2. Единство и согласие многонационального народа, стремление к солидарности и справедливости – основные условия существования Государства Социальной Справедливости.

3. Основополагающая и фундаментальная роль принадлежит государству.

4. Предоставление гражданам социальных гарантии для повышения качества жизни и условий развития каждого члена общества.

5. Государство Социальной Справедливости способствует сохранению культурной и национальной идентичности всем проживающим народам.

ГЛАВА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

1. Носителем государственного суверенитета и высшим источником власти является многонациональный народ.

2. Обеспечение государственного суверенитета во всех сферах (военная безопасность, политика, экономика, культура, медицина и вакцинация, информационное и цифровое пространство, продовольственная независимость и т.д.). Свобода и независимость в определении своего политического, экономического, социального и культурного развития, а также территориальная целостность и независимость во взаимоотношениях с другими государствами.

3. Проведение реформ для укрепления государственного суверенитета, повышения экономической самодостаточности и обеспечения социальной справедливости.

ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 9. Обеспечение социальной ответственности

1. Формирование чувства ответственности в первую очередь не на уровне страха перед законом, а социальной ответственности каждого гражданина перед обществом и своей страной. При этом государство в равной степени несёт ответственность перед своими гражданами, предоставляя: социальные гарантии, защиту прав и свобод, возможности для качественного образования.

2. Гарантия всеобщей и равной ответственности граждан перед законом, независимо от социального статуса.

3 Возврат материальных активов (земельных участков, имущества и т.п.), переведенных в частное владение преступным путем.

4. Искоренение коррупции и пресечение деятельности лиц, работающих в интересах иностранных государств.

4. Отмена моратория на смертную казнь.

Статья 10. Средства массовой информации

1. Транслирование в средствах массовой информации материалов о здоровом образе жизни, традиционных ценностях, экономических успехах, подвигах и важных исторических событиях.

2. Внедрение контроля за средствами массовой информации в соответствии с целями государственной политики.

Статья 11. Государственные, муниципальные служащие и органы местного самоуправления

1. Принятие мер по повышению эффективности и качества работы государственных структур с введением персональной ответственности государственных, муниципальных служащих и органов местного самоуправления за ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий.

2. Усиление государственного контроля за уровнем и качеством жизни граждан, в том числе: за производством и реализацией продуктов питания, в области охраны окружающей среды.

3. Повышение уровня доверия граждан к судебной системе, правоохранительным органам, избирательной системе и прочим государственным структурам.

4. Введение запрета чиновникам иметь имущество и счета за рубежом.

ГЛАВА 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Статья 12. Социальная политика

1. Ориентированность социальной политики на разработку комплексной системы государственных и негосударственных мер по поддержанию здоровья и благополучия граждан.

2. Обеспечение населённых пунктов социальными объектами с необходимым оснащением для повышения качества жизни, при соблюдении требований безопасности.

3. Гарантия занятости населения за счёт планирования и распределения выпускников среднеспециальных и высших учебных заведений.

4. Обеспечение старшего поколения необходимой социальной помощью.

5. Реализация конституционного права на жилище.

6. Усиление роли профсоюзов.

Статья 13. Здравоохранение

1. Главной задачей медицины является здоровье людей.

2. Предоставление бесплатной квалифицированной медицинской помощи гражданам независимо от тяжести заболеваний.

3. Осуществление строгого контроля за производителями вакцин и лекарственных препаратов. Предоставление преимущества отечественным производителям.

4. Обеспечение объектов здравоохранения необходимым современным оборудованием и медикаментами.

5. Плановая подготовка и повышение квалификации медицинских кадров.

Статья 14. Образование

1. Главной задачей системы образования является воспитание граждан и подготовка квалифицированных кадров, а также создание необходимых условий для всестороннего и гармоничного развития личности.

2. Гарантия получения бесплатного среднего и средне — специального образования. Предоставление бесплатного высшего образования по желанию и в зависимости от успеваемости.

3. Исключение получения среднего и высшего образования с помощью дистанционных методов.

4. Формирование современной системы образования с учетом успешного опыта прошлых поколений.

5. Сохранение и укрепление единого образовательного пространства.

6. Подготовка специалистов для народного хозяйства в соответствии с потребностью и экономической оценкой.

Статья 15. Социальные лифты

1. Государственная поддержка конкурсов, олимпиад, научных и образовательных программ, спортивных соревнований, направленных на развитие науки, культуры и спорта.

2. Система «социальных лифтов», задачей которых является выявление талантливых граждан и предоставление им дополнительных возможностей для реализации их созидательного потенциала на ответственных должностях на благо общества.

ГЛАВА 7. ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

1. Укрепление правовых основ государства и верховенство права.

2. Обеспечение законных прав и свобод граждан является основной функцией Государства Социальной Справедливости.

3. Поддержка и отстаивание прав и свобод соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье.

4. Защита персональных данных граждан на государственном уровне.

ГЛАВА 8. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

1. Реализация государственных программ, направленных на увеличение роста рождаемости и на поддержку семьи.

2. Государственная пропаганда большой семьи, как гарантия развития личности, процветания нации и укрепления государства.

3. Предоставление преимуществ и льгот многодетным семьям.

4. Традиционная семья – является главным звеном в строительстве и укреплении государства.

4. Дополнительная государственная поддержка детского спорта, развития, бесплатных культурных кружков и спортивных секций.

5. Поощрение высокой успеваемости и отбор талантливых детей для их дальнейшего развития.

ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

1. Предоставление гарантий политической, правовой и социальной защиты соотечественникам по всему миру.

2. Упростить порядок выдачи гражданства отдельным категориям граждан других государств, а также реализация прочих государственных программ поддержки в переезде бывшим соотечественникам и их семьям.

3. Государственная поддержка внутренних переселенцев в те районы страны, где наибольшая нехватка рабочих рук, и наибольшие приоритеты в добавлении новых производственных мощностей.

4. Предоставление рабочих мест в первую очередь гражданам своей страны..

5. Миграционная политика является дополнительным средством для решения демографических и связанных с ними экономических задач.

ГЛАВА 10. ЭКОНОМИКА

Статья 16. Обеспечение экономического суверенитета

1. Обеспечить государственный контроль за деятельностью Центрального Банка и суверенным правом прямой денежной эмиссии.

2. Обеспечение устойчивости курса национальной валюты.

3. Перевод золотовалютных резервов на счет государственного казначейства.

Статья 17. Трансграничное перемещение капитала и внешняя торговля

1. Введение государственного контроля за трансграничным перемещением капитала.

2. Создание временных интервалов для предотвращения быстрого вывода денег из страны.

3. Создание единого цивилизационного экономического пространства.

4. Обеспечение единства валюты на территории единого цивилизационного экономического пространства.

5. Обеспечение единой системы налогов и сборов в едином цивилизационном экономическом пространстве.

6. Введение протекционистских мер во внешней торговле со странами, не входящими в единое цивилизационное экономическое пространство.

7. Обеспечение свободного перемещения товаров и услуг внутри единого экономического пространства.

Статья 18. Новая экономическая стратегия

1. Разработка и внедрение новой экономической стратегии, обеспечивающей благосостояние граждан и развитие стран, основанной на цивилизационной интеграции.

2. Постановка социальных задач и внедрение комплексного подхода для их решения, в том числе с учетом необходимости модернизации и реконструкции конкретных предприятий, подготовки необходимых кадров и т.д.

3. Увеличение доли государственного участия и планирования в экономике, в первую очередь по стратегическим направлениям.

4. Поддержка отечественного производителя товаров.

5. Рост внутреннего спроса и развитие экономики за счет значительного увеличения численности населения страны.

6. Создание равных и достойных условий жизни во всех регионах. Ликвидация межрегиональных социально-экономических диспропорций.

7. Увеличение доли промышленного капитала национальной экономики в глобальном распределении производительных сил.

8. Внедрение единой модели тарифообразования на услуги субъектов естественных монополий. Переход на принцип установления долгосрочных тарифов.

Статья 19. Обеспечение экономического роста

1. Понижение ключевой ставки для обеспечения доступности кредитов.

2. Масштабное расширение кредитования (выдача целевых займов) для строительства новых производственных мощностей и массового жилья.

3. Обеспечение динамичного и устойчивого роста экономики за счет развития конкурентоспособного производства и значительного развития собственной промышленности.

4. Строительство новой инфраструктуры и принятие программы увеличения государственных расходов на её строительство.

5. Формирование общероссийской программы развития туризма для привлечения отечественных и иностранных туристов и повышения уровня знаний о России.

6. Разработка механизмов списания выданных целевых государственных займов предприятиям – при доказанном создании новых производств и инфраструктурных объектов.

7. Введение мер валютного контроля для неторговых операций – при сохраняющемся свободном доступе к покупке и продаже валюты для нужд товарного экспорта и импорта.

8. Значительное увеличение зарплат бюджетников всех категорий и обнуление подоходного налога для граждан с доходами ниже 2-х прожиточных минимумов. Введение умеренно прогрессивной шкалы подоходного налога.

ГЛАВА 11. НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

1. Государственная поддержка наукоемких отраслей народного хозяйства, поднятие уровня техники и производства до современных стандартов для обеспечения достойной жизни граждан и развития страны.

2. Развитие высокотехнологичных наукоемких отраслей, направленных на развитие промышленности и всей экономики.

3. Создание условий для качественного рывка в развитии производительных сил с опорой на технические достижения отечественной науки.

4. Модернизация и реконструкция конкретных предприятий для достижения поставленных социальных целей, в том числе за счет развертывания дополнительных специализированных производств.

5. Создание и постепенный запуск общегосударственной программы цифрового планирования, позволяющей просчитывать и формировать оптимальные цепочки достижения необходимых показателей, с максимальной точностью и эффективностью.

6. Улучшение качества профессиональных кадров и человеческого капитала как одного из основных факторов экономического развития страны.

7. Развитие собственной науки, ограничение «утечки мозгов» за границу, в первую очередь обученных за государственный счет. (После завершения обучения на основе бюджетного финансирования, у студентов высших учебных заведений возникает необходимость отработать в стране не менее 10 лет. В случае выезда в зарубежные страны с целью трудоустройства производится полный возврат суммы за обучение в соответствующий бюджет. При обучении на коммерческой основе подобной необходимости не возникает).

ГЛАВА 12. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 20. Природные ресурсы

1. Природные ресурсы являются достоянием всего многонационального народа.

2. Рассмотрение вопроса о возвращении в собственность государства недр и природных ресурсов.

3. Часть доходов от добычи и реализации природных ресурсов может распределяться между всеми гражданами по праву рождения.

4. Использование вторичных материальных и энергетических ресурсов.

Статья 21. Охрана окружающей среды

1. Ответственное отношение к природе, каждый осознает себя частью одной планеты, так как в мире все неразрывно связано.

2. Повышение эффективности работы природоохранных надзорных и контрольных ведомств.

3. Ликвидация накопленного вреда и/или ущерба окружающей среде в первую очередь за счет средств лиц, допустивших экологическое правонарушение.

4. Разработка и внедрение современных и передовых технологий по очистке выбросов загрязняющих веществ и сбросов сточных вод, переработке отходов производства и потребления.

5. Создание государственных проектов по улучшению экологической обстановки в стране, включая качество воздуха, воды, снижение уровня шума, контроль за радиоактивными отходами.

ГЛАВА 13. ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА И ПАТРИОТИЗМ

Статья 22. Вооружённые силы и обороноспособность

1. Укрепление вооружённых сил и обороноспособности страны.

2. Оснащение армии и флота перспективными современными средствами военной техники.

3. Обеспечение национальной безопасности и помощь союзным государствам.

4. Повышение престижности военных профессий.

Статья 23. Патриотическое воспитание

1. Укрепление фундаментальных основ правосознания у граждан, воспитание чувства уважения к государству, закону и к другим людям.

2. Патриотизм, как образ мышления – любовь к Родине, уважение истории, традиций и духовных ценностей своего народа.

3. Укрепление чувства гордости, патриотизма и ответственности за свою страну.

4. Введение всеобщей начальной военной подготовки школьников.

5. Государственная поддержка военно-патриотических и военно-исторических клубов, движений.

7. Сохранение связи поколений, почет и уважение героям и всем защитникам Отечества.

Статья 24. Сохранение и защита исторической правды

1. Создание и продвижение единого видения истории – определение и оценка точек прорыва и катастроф, кардинально менявших ход истории.

2. Единый учебник истории, в котором комплексно рассматриваются исторические периоды с учетом геополитического влияния разных стран.

3. Охрана памятников истории и культуры.

4. Государственная поддержка военно-исторических художественных и документальных фильмов, книг, иных форм донесения информации.

ГЛАВА 14. ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

1. Повышение роли и значения государств Цивилизации Социальной Справедливости в мировом пространстве.

2. Вовлечение народов других стран и цивилизаций в общую систему ценностей для взаимопонимания и уважения, а также для предотвращения разногласий и конфликтов.

3. Распространение культурного, духовного и исторического наследия за пределами для согласия и единства народов всего мира.

4. Уважение суверенитета, границ и территориальной целостности всех государств.

5. Учёт взаимных интересов при межгосударственном сотрудничестве разных стран.

РАЗДЕЛ III. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В ЦИВИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ГЛАВА 15. МОРАЛЬНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ ЧЕЛОВЕКА

1. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни провозглашаются как норма и достоинство.

2. Дружба, братская солидарность и товарищеская взаимопомощь.

3. Уважительное гуманное отношение к людям, независимо от их социального статуса и национальности.

4. Высокое осознание общественного долга, забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

5. Жертвенность собой в случае необходимости ради других людей, своей страны, Родины. Героизм, патриотизм, честь и достоинство.

6. Готовность защищать Отечество и дать отпор любому агрессору.

7. Уважение в семье, забота о воспитании детей и о престарелых родителях.

8. Добросовестный труд на благо общества.

ГЛАВА 16. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Создание и усовершенствование материальных благ является следствием духовного развития человека и общества.

2. Понимание интересов других и помощь ближнему.

3. Справедливое, честное распределение ресурсов, основанное на труде и гуманизме.

4. Постоянное совершенствование на основе накопленных и приумноженных знаний и опыта прошлых поколений.

5. Понимание бесценности Родины, Отчизны, чести, доблести, человеческой жизни.

6. Убежденность, что всё взаимосвязано в мире, и что каждый является частью одного целого.

7. Направление на созидание и развитие духовных ценностей (в том числе: культура, искусство, образование, воспитание, патриотизм).

8. Стремление к миру во всем мире.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 17. ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящем документе предложены основные направления развития России, как одного из важнейших субъектов мировой цивилизационной архитектуры.

2. На протяжении своей более чем тысячелетней истории Россия является цивилизацией, основанной на взаимном уважении и учёте интересов других. Все народы, входящие в состав России, сохраняют свою национальную идентичность и культуру, в равной степени вносят свой вклад в сохранение и приумножение общего блага.

3. В основе Цивилизации Социальной Справедливости лежит понимание, что материальное благо есть только следствие духовного развития человека и общества, поэтому главной целью является построение высоконравственного и интеллектуального общества.

4. Государство Социальной Справедливости, свободно и добровольно входящее в Цивилизацию Социальной Справедливости, рассматривается как единая и неразрывно связанная система сильного суверенного государства и всего общества. Благополучие и повышение качества жизни людей обеспечивается за счет честного и справедливого распределения ресурсов, основанного на труде и гуманизме. В свою очередь у граждан сформировано чувство государственного самосознания, самоотверженности, понимания личного вклада в общее дело и ответственности перед последующими поколениями.

5. Россия – Цивилизация Социальной Справедливости – это созидательный, эволюционный путь развития, способствующий успеху и благополучию народов.

Рабочая группа движения ПВО по созданию идеологии