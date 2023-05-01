Первомай встречает Первомайский. Эфир 1 мая 1986
О праздновании 1 мая в Первомайском районе Москвы. О достижениях тружеников района говорит первый секретарь Первомайского райкома КПСС В. Васильев.
Информационный сюжет “Первомай встречает Первомайский”. Московские новости. Эфир 01.05.1986.
Московская редакция, 1986 г.
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