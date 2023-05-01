Главная » Видео, История, Творчество

Первомай встречает Первомайский. Эфир 1 мая 1986

8 0

О праздновании 1 мая в Первомайском районе Москвы. О достижениях тружеников района говорит первый секретарь Первомайского райкома КПСС В. Васильев.

Информационный сюжет “Первомай встречает Первомайский”. Московские новости. Эфир 01.05.1986.
Московская редакция, 1986 г.

#гостелерадиофонд #первомай #новости

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oYlQ2i4i62k
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Первомай: история и традиции праздника
И дольше века длится Первомай: как менялась идеология торжества
Новости Украины и Новороссии 01 мая 2019
Последние новости Украины и Новороссии сегодня 1 мая 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru