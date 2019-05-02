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И дольше века длится Первомай: как менялась идеология торжества

14:54. 2 мая 2019 Просмотров - 101 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Известия @ Мария Бухарова

О чем писали «Известия» 1 мая — от Международного дня пролетариата до Праздника весны и труда

Более ста лет первый майский день в России неизменно является выходным. Однако название и идеологическая нагрузка этого праздника менялись уже не раз. Изначально он задумывался как День Интернационала, однако затем советские лидеры решили сделать 1 мая торжеством «для внутреннего пользования» — на первый план вышли освещение достижений КПСС и прославление её вождей. Лишь в начале 1990-х этот день обрел свое современное название — Праздник весны и труда. Когда и почему в Москве не проводились праздничные демонстрации, кто последним поздравил страну с Первомаем с трибуны Мавзолея и какое отношение к этому дню имеет «фирма мирового класса» — в материале «Известий».

Началось с анархистов

В 1918 году в РСФСР стал государственным интернациональный праздник, ведущий свою историю с 1 мая 1886 года, когда анархические организации США и Канады устроили серию демонстраций. Он был объявлен Днем Интернационала. Передовица «Известий» открывалась обширной статьей под заголовком «Да здравствует пролетарский праздник, 1 мая». Характерно, что ее авторы обращались к представителям трудового населения всех стран, а в самой газете присутствовали отдельные материалы с поздравлениями коммунистов в Чехословакии, Польше и Германии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Первая полоса газеты «Известия» от 1 мая 1918 года

К Первомаю 1924 года картина кардинально не изменилась: праздничный номер «Известий» был посвящен так называемым маевкам — демонстрациям и собраниям по всему миру в честь праздника Труда. В правом верхнем углу первой полосы газеты впервые появился знаменитый слоган «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» (на всех языках советских республик), а большая часть заметок была посвящена поддержке трудящихся в Германии, где в то время шли выборы в органы власти Веймарской республики.

Первомайская демонстрация на Красной площади. Идет колонна Российского ленинского коммунистического союза молодёжи (РЛКСМ). Москва, 1924 год

Первомайская демонстрация на Красной площади. Идет колонна Российского ленинского коммунистического союза молодежи (РЛКСМ). Москва, 1924 год

Фото: РИА Новости

Первомайские поздравления газеты «Известия», сохранившиеся в архивах, четко отражают международную политическую обстановку. Например, выпуск от 1 мая 1938 года посвящен ситуации в Испании и поддержке рабочего движения — был самый разгар гражданской войны.

«В этом году 1 мая в Испании не будет днем отдыха, бои не приостановятся. Не замедлят своего бега заводские механизмы, где подростки делают бомбы», — сообщала из Мадрида в своей статье писательница, внештатный корреспондент «Известий» Мария Тереса Леон.

Не до праздника

В 1941 году поддержка требовалась уже не зарубежному пролетариату, а населению страны. Несмотря на то что до начала Великой Отечественной войны оставалось почти два месяца, первомайский номер «Известий» посвящен по большей части не поздравлениям, а приказам наркома обороны Семена Тимошенко, где он говорит об отличном состоянии Красной армии. На второй полосе в подборке заметок «Как в настоящем бою» журналисты «Известий» рассказывают о том, как изменилась тактика ведения боевых действий в связи с развитием оборонной промышленности.

Иосиф Виссарионович Сталин в рабочем кабинете

Иосиф Виссарионович Сталин в рабочем кабинете

Фото: РИА Новости
 
Первую полосу «Известий» от 1 мая 1942 года открывала статья за подписью Иосифа Сталина:

«Народы нашей страны встречают в этом году международный день 1 мая в обстановке отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков. Война наложила свою печать на все стороны нашей жизни. Она наложила печать также на сегодняшний праздник. Трудящиеся нашей страны отказались от праздничного отдыха — чтобы провести сегодняшний день в напряженном труде на оборону нашей родины», — писал генсек.

В 1945 году первомайская передовица «Известий» тоже была подписана Иосифом Сталиным, но тональность её стала праздничной.

«В этом году народы нашей Родины встречают день Первого мая в обстановке победоносного завершения Великой Отечественной войны», — сообщал автор.

Возле логотипа газеты появился новый призыв: «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина».

Делай «фирму»

В 1972 году название праздника было изменено на День международной солидарности трудящихся — Первое Мая. Номер, как обычно, состоял из фотографий и репортажа с парада у Мавзолея Ленина, но главный слоган снова изменился: «На всех широтах планеты Земля под алыми стягами Первомая прошли миллионы борцов за мир, демократию и социализм».

Праздничная демонстрация в День Международной солидарности трудящихся 1 мая 1972 года

Праздничная демонстрация в День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1972 года

Фото: РИА Новости/Иван Денисенко

Причем о международных празднованиях в этот раз говорилось совсем мало, зато было опубликовано много восторженных строк об украшении Москвы и Ленинграда к знаменательному дню.

В 1990 году в последний раз в истории Советского Союза состоялась официальная первомайская демонстрация. Уже через год на Красной площади прошел митинг против повышения цен, а президент СССР Михаил Горбачев в последний раз наблюдал за ним с трибуны Мавзолея.

Номер «Известий» от 1 мая 1991 года типичен для изданий тех лет: про праздник ни слова, зато на первой полосе советы «Как стать фирмой мирового класса». И только через восемь лет, в 1999-м, в номере от 1 мая появилась небольшая заметка о том, что профсоюзы и коммунисты в этот раз пойдут в разных колоннах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Вторая полоса газеты «Известия» от 30 апреля 1999 года

В 1992 году по решению правительства РФ красный Первомай был переименован — с тех пор мы отмечаем Праздник весны и труда. По традиции в стране всё ещё проходят и демонстрации трудящихся. В частности, в пресс-службе столичного департамента безопасности «Известиям» сообщили, что на 1 мая 2019 года в городе согласовано шесть различных демонстраций, а самой крупной станет акция Московской федерации профсоюзов, на которую заявлено около 100 человек участников.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103302

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