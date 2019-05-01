Новости Украины и Новороссии 01 мая 2019
- 09:18 Видеообзор событий на Украине за прошедшую неделю 22-28.04.2019.
- 07:30 «Разгром» погранслужбы Украины.
- 06:30 Порошенко рассказал, чего категорически нельзя делать Зеленскому.
- 01:00 МВД РФ сообщило, сколько жителей Донбасса хотят стать гражданами России.
- 00:34 Гaнaпoльcкий впиcaлся зa 3eлeнcкoгo.
- 00:31 Зеленский рассказал, как извинялся за ролик с плачущим Кадыровым.
- 30.04 21:28 На Украине прошли соревования в честь войск СС (ФОТОФАКТ).
- 30.04 20:29 МВД ДНР о порядке получения российского паспорта.
Видеообзор событий на Украине за прошедшую неделю 22-28.04.2019
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«Разгром» погранслужбы Украины
Ко дню пограничника на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко в начале апреля уволил с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенанта Василия Серватюка. Соответствующий указ № 101/2019 глава государства подписал 4 апреля.
Интересно, что его увольнение произошло на фоне многочисленных в последнее время скандалов, в которых оказались замешаны как простые пограничники, так и высокие должностные лица ГПСУ.
Не эти ли факты стали причиной отстранения генерала, или это заранее продуманный и подготовленный ход со стороны генерала, чтобы не попасть под пристальное внимание СБУ?
К слову, с октября 2014 года из рядов Государственной пограничной службы Украины уволены 22 генерала. Об этом, в свое время, и поведал лично Серватюк.
Правда, большинство из них вместо люстрации получили «льготные» увольнения. Каждый функционер режима, пусть и прошлого президента, остается для системы «своим». Генералы из «старой гвардии» превращаются в почетных пенсионеров или идут работать в смежные ведомства.
Самое интересное, что большинство увольнений высокопоставленных чиновников не имеет никакого отношения к люстрации, ведь формально-юридически чиновники увольнялись с получением всех выплат, сохранением льгот и правом снова занимать государственные должности.
В перечне ранее уволенных почти все прежнее руководство службы.
Более того, у них нет никакого запрета занимать должности в государственных органах власти, где, к слову, многие из них и оказались.
Поэтому, если завтра президент захочет их вернуть на должности даже в ГПСУ, юридических препятствий для этого не существует.
Именно такие схемы используются в настоящее время и в других государственных органах. Если нет возможности сохранить человека на службе, то его увольняют в максимально комфортном режиме с соблюдением всех льгот и выплат, с сохранением права вновь работать на государственной службе.
И, дай Бог, без упоминаний о люстрации.
Итак, каждый функционер режима остается для системы «своим» и в ближайшее время вновь где-нибудь «всплывает» в государственных институтах.
Можно предположить, что достаточно скоро Василий Серватюк займет «хорошую должность» в какой-нибудь организации или администрации.
Тем более, для того чтобы продолжить службу, генералу надо было бы каким-то образом избавляться от имущества в российском Крыму. Там у семьи Серватюков имеется солидный земельный надел — площадью 800 квадратных метров под Симферополем и жилое строение в 250 квадратов. А так…
И пока внимание общественности было привлечено к высоким персонам и положенным им выплатам из-за низких зарплат в ГПСУ массово увольняются простые военнослужащие-контрактники. Покрыть нехватку кадров пытаются срочниками.
Официально Госпогранслужба утверждает, что проблем с оттоком кадров нет. Но о реальном положении дел говорит тот факт, что в последние годы восстановлен призыв на военную службу.
Если в 2018 году в пограничную службу призвали 2750 срочников, то уже во время только весеннего призыва в 2019 году их будет рекордные 4000.
При этом общее количество пограничного войска не менялась — около 50 тыс. Для сравнения: в ВСУ, численность которых в пять раз больше, весной призовут 9000 человек.
Очевидно, что именно срочниками и планируют решить проблему некомплекта на границе.
«Мы придем к тому, что границу будут охранять одни срочники. Это порождает новые риски, ведь это полный непрофессионализм и отсутствие опыта на службе. Украинские границы станут открытыми», — отмечают многие пограничники Украины на условиях анонимности.
В то же время Государственная пограничная администрация состоянию на 2019 год потратила 1,3 миллиарда гривен на строительство фортификационных сооружений на российско-украинской границе — так называемый проект «Стена».
Завершить строительство обещают в 2021 году, в настоящее время выполнено около 30 процентов работ. Об этом рассказал пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.
«Стена» должна была обойтись государству в 4 млрд гривен. Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют к 2021 году.
В прошлом году на строительство данного укрепления потратили 500 млн гривен. По словам Слободяна, сейчас работы на границе возобновились, а значит, деньги потекли в карманы заинтересованных лиц, в том числе и самого пресс-секретаря.
По имеющейся информации, этот проект стал своеобразной кормушкой для многих должностных лиц не только в ГПСУ, но и других организациях, курирующих и отвечающих за стройку.
Правда, по утверждению многих пограничников, это не совсем стена, а заграждение типа сетки «рабица» с оборудованными рядом окопами для стрельбы и кое-где камерами. Как говорят рядовые пограничники, дачи их начальников защищены намного лучше, чем госграница.
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Виктор Ямской, для «Русской Весны»
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Порошенко рассказал, чего категорически нельзя делать Зеленскому
Петр Порошенко, будучи всё еще действующим президентом Украины, считает себя вправе раздавать напутствия президенту избранному. Правда, не с глазу на глаз, а посредством публичных выступлении (нужно же показать, кто тут всё еще самый мудрый).
В ходе публичного выступления во Львове накануне Порошенко рассказал, чего Владимиру Зеленскому нельзя делать ну просто категорически — встречаться с Владимиром Путиным.
«Если ты поедешь на встречу с Путиным — к тебе никто больше с той коалиции мировой, которую мы бережно создавали пять лет, больше никто не приедет — ты ее разрушишь. И оставишь Украину один на один с агрессором. А потом тебе останется только встать на колени и признать капитуляцию», — заявил гарант.
Со своей стороны он пообещал преемнику научить, «как не становиться на колени». Хотя бы перед Путиным.
Потому что перед остальными, как показывает личный пример самого Порошенко, вполне можно. Перед Евросоюзом, перед Трампом, да перед любым, кто предоставит очередной кредит — это не зазорно, да еще и пойдет на пользу государству.
Порошенко однако запамятовал, что самому Зеленскому расшаркивание перед «западными партнерами» глубоко претит. Недаром же он когда-то, выступая в Юрмале, крайне жестко назвал родную страну «актрисой немецких фильмов для взрослых», которая «готова принять любое количество с любой стороны». Пожалуй, что при Порошенко Украина именно такой и была, благодаря раболепному отношению своего лидера к Западу.
Теперь же перед Зеленским стоит совершенно другая задача — принести в страну мир, которого не принес Порошенко. Если для этого нужно будет встретиться с Путиным и договариваться о помощи в урегулировании конфликта на Донбассе, то пусть будет так.
Главное, чтобы новый президент определился уже со своей позицией по данному вопросу, потому что о его конкретных намерениях до сих пор немногое известно.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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МВД РФ сообщило, сколько жителей Донбасса хотят стать гражданами России
Подавляющее большинство жителей Луганской и Донецкой республик хотят получить российское гражданство, заявил журналистам представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.
«Проводился соцопрос — 86% жителей ЛНР и ДНР хотят получить гражданство РФ», — сказал он.
Он добавил, что в случае образования очередей в уже открытых центрах выдачи паспортов в Ростовской области будут оперативно открываться дополнительные.
Ранее сообщалось, что в тестовом режиме начали работать два центра выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке: в Новошахтинске для жителей ЛНР и в селе Покровском Неклиновского района для жителей ДНР. В первый день работы центр в Новошахтинске успел принять 80 заявлений на получение гражданства.
В перечень необходимых для обращения в центры документов входят: заявление на получение гражданства, удостоверяющий личность документ с соответствующими заверениями, документ о смене фамилии, документ об оплате госпошлины и фотографии. Заявление о получении гражданства рассматривается до трех месяцев.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР.
Позднее Путин заявил, что он не исключает введения упрощенной процедуры предоставления гражданства не только жителям ЛНР и ДНР, но и всем гражданам Украины.
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Гaнaпoльcкий впиcaлся зa 3eлeнcкoгo
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Зеленский рассказал, как извинялся за ролик с плачущим Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «112 Украина» вспомнил, как извинился перед мусульманами за использование в своей передаче кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
По его словам, он не знал про кадры с чеченским лидером, так как не вёл программу и её готовила другая редакторская группа.
«Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — сказал Зеленский журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Зеленского, ему позвонили и сообщили об этом видео, спросив, что он думает по этому поводу.
«Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот, что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю», — отметил Зеленский.
«И я тогда сказал, что перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — рассказал избранный украинский президент.
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На Украине прошли соревования в честь войск СС (ФОТОФАКТ)
В Ивано-Франковске состоялись спортивные состязания в честь дивизии СС «Галичина».
Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
«В Ивано-Франковске прошли соревнования на кубок области по хортингу (казацкий бой) в честь 76-й годовщины дивизии СС „Галичина“», — написал он на своей странице в соцсети и опубликовал фото кубка победителя соревнований.
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МВД ДНР о порядке получения российского паспорта
МВД ДНР о порядке получения российского паспорта
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 № 183, лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке имеют право лица, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики и имеющие паспорт гражданина Донецкой Народной Республики.
Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: г. Донецк, ул. Ходаковского, 10.
С 7 мая 2019 года всеми территориальными подразделениями Миграционной службы (всего 33) будут оказываться консультационные услуги по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации, и осуществляться первичный прием документов.
Затем документы будут направляться в аппарат Миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области.
Предположительный срок рассмотрения заявлений – до трех месяцев.
В случае положительного решения о приобретении гражданства Российской Федерации, указанным лицам паспорт гражданина Российской Федерации будет выдаваться на территории Ростовской области (после дактилоскопирования и принятия присяги), куда граждане будут доставляться централизовано на специально выделенных автобусах.
Для приобретения гражданства Российской Федерации гражданин ДНР предоставляет:
— заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (заполнятся в Миграционной службе);
— нотариально заверенную копию свидетельства о рождении;
— нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения персональных данных (свидетельство о браке, разводе, перемене имени или фамилии);
— нотариальный перевод паспортов гражданской принадлежности (Украины и, при наличии, иных государств);
— нотариально заверенную копию паспорта гражданина Донецкой Народной Республики (его наличие обязательно);
— квитанции об оплате услуг и пошлин (предоставляются сотрудниками Миграционной службы и оплачиваются в Центральном Республиканском банке только после выдачи гражданину соответствующего уведомления);
— справку с места работы или копию пенсионного удостоверения (при наличии);
— восемь фотографий размером 35х45 на матовой бумаге (фон белый, размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 70-80% вертикального снимка, строго анфас, взгляд прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом, в черно-белом или цветном исполнении. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при этом глаза должны быть отчетливо видны. Фотографии в форменной одежде не допускаются);
— заявление о выдаче заграничного паспорта Российской Федерации – при желании (заполняется в подразделении Миграционной службы).
Документы, предоставляемые с заявлением, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык.
Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально.
Предоставляются оригиналы документов и их нотариально засвидетельствованные копии.
После сверки оригиналы возвращаются заявителю.
Паспорт гражданина Украины и Донецкой Народной Республики при оформлении паспорта гражданина Российской Федерации не изымается.
Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, то на ребенка предоставляется пакет документов, указанный выше.
Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте до 14 лет, то дополнительно предоставляются:
— нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;
— нотариально заверенное согласие второго родителя об изменении гражданства ребенком на РФ и его нотариально заверенные копии паспортов (гражданской принадлежности и Донецкой Народной Республики).
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции от 15.04.2019) установлены следующие размеры государственной пошлины:
— за прием в гражданство Российской Федерации – 3500 руб.;
— за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации – 300 руб.;
— за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации – 2000 руб., для детей в возрасте до 14 лет – 1000 руб.
Обязательным условием для подачи заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке является наличие паспорта гражданина Донецкой Народной Республики и постоянное проживание на территории Республики.
По состоянию на текущий момент в подразделения Миграционной службы обратилось более 310 тысяч человек, из них 291 000 получили паспорта. За последнее время число граждан, обратившихся в подразделения Миграционной службы с заявлением на оформление паспорта гражданина Донецкой Народной Республики, возросло более чем в два раза и составляет более 4 тысяч в неделю.
DNR LIVE: http://dnr-live.ru/poryadok-polucheniya-grazhdanstva-rf/ – цинк
PS. А помните тех прекрасных людей, которые несколько лет рассказывали "Да зачем нужен паспорт ДНР?", "Да кому он нужен?", "Эта бумажка ни на что не годна!", "Придумали какую-то глупую бумажку!". Что можно сказать по этому поводу – аха-ха-ха.
Тем, кто поверил этим прекрасным людям можно лишь посочувствовать, так как вместо возможности спокойно получить паспорт ДНР в предшествующие годы, теперь придется пробиваться через ажиотажный спрос.
"Пустая бумажка" паспорта ДНР де-факто является пропуском к российскому гражданству. Не факт, что так задумывалось изначально, но будет именно так.
И еще. Преподаватели и студенты юридического факультета Южного Федерального Университета из Ростова будут консультировать граждан ДНР по поводу различных юридических деталей перехода в российское гражданства. Уже поступило более 200 запросов.
Из интересного http://dnr-live.ru/yufu-prokonsultiruyut-zhiteley-dnr-i-lnr-po-voprosam-grazhdanstva-rf/:
По словам юриста, чаще всего людей интересуют размеры госпошлины и те обязательства, которые у них возникают после получения гражданства РФ. «Например, были вопросы о том, нужно ли будет после этого служить в армии России, нужно ли платить налоги, можно ли переехать жить в Россию. Ответ на эти три вопроса — да, конечно», — сказал Попов.
DNR LIVE: http://dnr-live.ru/yufu-prokonsultiruyut-zhiteley-dnr-i-lnr-po-voprosam-grazhdanstva-rf/
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