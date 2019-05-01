Новости Украины и Новороссии 01 мая 2019

Ко дню пограничника на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко в начале апреля уволил с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенанта Василия Серватюка. Соответствующий указ № 101/2019 глава государства подписал 4 апреля.

Интересно, что его увольнение произошло на фоне многочисленных в последнее время скандалов, в которых оказались замешаны как простые пограничники, так и высокие должностные лица ГПСУ.

Не эти ли факты стали причиной отстранения генерала, или это заранее продуманный и подготовленный ход со стороны генерала, чтобы не попасть под пристальное внимание СБУ?

К слову, с октября 2014 года из рядов Государственной пограничной службы Украины уволены 22 генерала. Об этом, в свое время, и поведал лично Серватюк.

Правда, большинство из них вместо люстрации получили «льготные» увольнения. Каждый функционер режима, пусть и прошлого президента, остается для системы «своим». Генералы из «старой гвардии» превращаются в почетных пенсионеров или идут работать в смежные ведомства.

Самое интересное, что большинство увольнений высокопоставленных чиновников не имеет никакого отношения к люстрации, ведь формально-юридически чиновники увольнялись с получением всех выплат, сохранением льгот и правом снова занимать государственные должности.

В перечне ранее уволенных почти все прежнее руководство службы.

Более того, у них нет никакого запрета занимать должности в государственных органах власти, где, к слову, многие из них и оказались.

Поэтому, если завтра президент захочет их вернуть на должности даже в ГПСУ, юридических препятствий для этого не существует.

Именно такие схемы используются в настоящее время и в других государственных органах. Если нет возможности сохранить человека на службе, то его увольняют в максимально комфортном режиме с соблюдением всех льгот и выплат, с сохранением права вновь работать на государственной службе.

И, дай Бог, без упоминаний о люстрации.

Итак, каждый функционер режима остается для системы «своим» и в ближайшее время вновь где-нибудь «всплывает» в государственных институтах.

Можно предположить, что достаточно скоро Василий Серватюк займет «хорошую должность» в какой-нибудь организации или администрации.

Тем более, для того чтобы продолжить службу, генералу надо было бы каким-то образом избавляться от имущества в российском Крыму. Там у семьи Серватюков имеется солидный земельный надел — площадью 800 квадратных метров под Симферополем и жилое строение в 250 квадратов. А так…

И пока внимание общественности было привлечено к высоким персонам и положенным им выплатам из-за низких зарплат в ГПСУ массово увольняются простые военнослужащие-контрактники. Покрыть нехватку кадров пытаются срочниками.

Официально Госпогранслужба утверждает, что проблем с оттоком кадров нет. Но о реальном положении дел говорит тот факт, что в последние годы восстановлен призыв на военную службу.

Если в 2018 году в пограничную службу призвали 2750 срочников, то уже во время только весеннего призыва в 2019 году их будет рекордные 4000.

При этом общее количество пограничного войска не менялась — около 50 тыс. Для сравнения: в ВСУ, численность которых в пять раз больше, весной призовут 9000 человек.

Очевидно, что именно срочниками и планируют решить проблему некомплекта на границе.

«Мы придем к тому, что границу будут охранять одни срочники. Это порождает новые риски, ведь это полный непрофессионализм и отсутствие опыта на службе. Украинские границы станут открытыми», — отмечают многие пограничники Украины на условиях анонимности.

В то же время Государственная пограничная администрация состоянию на 2019 год потратила 1,3 миллиарда гривен на строительство фортификационных сооружений на российско-украинской границе — так называемый проект «Стена».

Завершить строительство обещают в 2021 году, в настоящее время выполнено около 30 процентов работ. Об этом рассказал пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

«Стена» должна была обойтись государству в 4 млрд гривен. Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют к 2021 году.

В прошлом году на строительство данного укрепления потратили 500 млн гривен. По словам Слободяна, сейчас работы на границе возобновились, а значит, деньги потекли в карманы заинтересованных лиц, в том числе и самого пресс-секретаря.

По имеющейся информации, этот проект стал своеобразной кормушкой для многих должностных лиц не только в ГПСУ, но и других организациях, курирующих и отвечающих за стройку.

Правда, по утверждению многих пограничников, это не совсем стена, а заграждение типа сетки «рабица» с оборудованными рядом окопами для стрельбы и кое-где камерами. Как говорят рядовые пограничники, дачи их начальников защищены намного лучше, чем госграница.

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Виктор Ямской, для «Русской Весны»