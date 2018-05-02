Первомай: история и традиции праздника

Сама дата 1 Мая воспринимается в России как праздник. И многие с удовольствием отмечают Первомай. Одни, пользуясь законным выходным, отправляются на природу или на приусадебный участок, а кто-то, помня, какой праздник 1 Мая в России, с удовольствием берёт в руки тематическую символику и выходит на маёвку. И самое интересное, что каждый вариант празднования вполне соответствует тематике праздника.

Традиционно начало мая воспринимается как повод для отдыха. Ведь именно этот период стал символом Весны, встречи солнечного тепла, своеобразным стартом проведения работ на земле. А для россиян это ещё и начало майских каникул, когда всё своё время можно посвятить общению с родными или домашним хлопотам. Многие просто отдыхают или празднуют День Весны и Труда. Но только немногие могут рассказать, какую историю имеет Первомай, и как менялись название и традиции праздника.

Мы писали об этом празднике с различной точки зрения, освещали разные его стороны (читайте наши статьи: [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]), поэтому на этот раз мы кратко осветим историю праздника, и постараемся внести в статью побольше весеннего настроения.



Попытаемся выяснить, какие исторические события легли в основу праздника и как называется этот день сегодня в России.

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

А связана она с чествованием богини Майи ещё в Древнем Риме. Эта богиня покровительствовала плодородию, земле. И в её честь устраивали красивый праздник, целью которого было умилостивить богиню перед работами на земле. Жители древней империи просили, чтобы их тяжелый труд принёс заслуженную награду, а земля дала хороший урожай. Именно в честь этой богини в дальнейшем последний месяц весны и получил свое название — май.

Эта традиция устраивать массовые гуляния в честь труда на земле быстро распространилась по соседним странам. Но с приходом христианства обычаи многобожия стали усердно вытесняться церковью. И к концу ХVIII века народные обычаи славить «богиню трудолюбия» были удачно искоренены. Более популярным стал праздник Пасхи [ 4 ], который и стал ассоциироваться с возрождением, с весной.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПЕРВОМАЯ

Первомай в новом виде возродился в конце XVIII века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня.

1 мая 1886 года социалистические и коммунистические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне демонстрации в Чикаго погибло шесть демонстрантов.

В ходе последовавших за этим массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции, в результате взрыва бомбы было убито восемь полицейских. По обвинению в организации взрыва четверо рабочих были приговорены к смерти.

Расстрел демонстрантов, провокация с подрывом бомбы, в результате которой погибли сами полицейские, казнь ни в чём неповинных рабочих не смогли изменить каторжных условий труда, но стали поводом для зарождения новых протестов и бунтов.

Именно в честь первого восстания и появилась в дальнейшем традиция отмечать 1 мая Праздник солидарности трудящихся.

Буквально через три года после исторического события Первомай приобрёл статус международного праздника. На конгрессе II Интернационала в 1899 году, который проходил во Франции, было решено поддержать чикагских рабочих. Поддержка выражалась в проведении 1 мая митингов с социальными требованиями. А сам праздник был назван Всемирным Днём солидарности трудящихся.

ПЕРВОМАЙ В РОССИИ

Начало Первомая в России

Российские рабочие не остались в стороне от международной акции. В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название «День международной солидарности трудящихся». На следующий год в Петербурге состоялась первая маёвка — нелегальное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом в день 1 Мая. А с 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациям.

И это зерно неповиновения дало свои плоды. В 1912 году на майский митинг выходит 400 тысяч представителей пролетариата. А в 1917 году по улицам шагали миллионы.

В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах страны миллионы людей вышли на улицы с лозунгами коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов» (как актуален этот лозунг сегодня!).

А первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле.

Массовым праздником 1 мая стал в СССР.

И это действительно был праздник для трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. Майские гуляния проходили по всей стране. В этот день люди дружно шли на демонстрацию с транспарантами и цветами. Обязательным атрибутом Первомая был праздничный стол.

Со временем политическая окраска Первомая поблекла, а на первый план вышла возможность отметить праздничную дату в кругу семьи или с друзьями. Практически до развала Союза сохранилась традиция проводить шествия, где поздравления сменялись политическими речами.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 1 МАЯ

Последний торжественный парад, посвящённый празднику мая, прошёл в 1990 году. Чем он запомнился?

Демонстрация 1 мая 1990 года

В 1990 году антиправительственные лозунги, выкрикиваемые на первомайской демонстрации, попали в её телетрансляцию. Это произошло не по недосмотру, а благодаря технологии, которая была выработана в течение многих десятилетий советской власти. Пока правительство не уходило с трибун Мавзолея, телевизионщики трансляцию не прекращали.

Трансляцию прерывали дважды. Сначала это произошло от страха, но после звонка на трибуну Горбачёву выяснилось, что он в бешенстве, мол, включите обратно. Потом выяснилось, что это всё-таки неправильно, и генсек ушёл с трибуны. Это была первая критика лично Горбачёва, прорвавшаяся в телеэфир.

Никогда в истории СССР и в истории России наверно — не было такого, чтобы высший руководитель вынужден был покинуть трибуну в результате протеста собравшихся людей.

Очень скоро его обвиняли во всех бедах. Одной из самых приличных первых публикаций на эту тему была статья в «Московских новостях» под названием «Страна устала ждать» — призыв к Горбачёву уйти в отставку.

Запомнилась эта скандальная демонстрация и тем, что впервые в рядах демонстрантов были оппозиционные силы.

Первый выход общества «Мемориал» и бывших политзаключенных на Красную площадь во время первомайской демонстрации 1990 г. (фото Дмитрий Борко)

Так прошла первая и последняя в СССР «свободная» первомайская демонстрация. После этого никогда больше народ не становился объектом ритуальных приветствий руководителей партии и правительства с трибуны мавзолея.

Вскоре, в 1992 году, день международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и Труда. Но Первомай так и остался советским праздником.

После полного развала СССР эта традиция — праздничные демонстрации — была утрачена. Однако люди с удовольствием продолжали отмечать полюбившуюся дату. Причём в рабочем календаре весенние дни продолжают оставаться выходными.

Но второй день, который также был выходным, посвящался отдыху и общению.

Так политический праздник постепенно превратился в народный. Но сохранил любимые атрибуты в виде шариков, красных флажков. Люди старшего поколения с удовольствием вспоминают то чувство приподнятости, торжественности, которое сопровождалось ощущением магии весны. А ещё больше радовала возможность отдохнуть, что и стало главным символом начала мая.

1 МАЯ — ДЕНЬ ТРУДА

Теперь 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда. Идея объединить древние и социальные традиции была воспринята народом без особых ликований. Ведь для многих более важно, что сохранились майские каникулы, а не сама идея праздника.

И вот в этом виде праздник объял и обычаи древних предков, и социальную направленность, и современные тенденции празднования.

Многие с удовольствием в первый майский день выходят не на демонстрации, а на свои приусадебные или садовые участки, и проводят праздник трудящихся, работая на земле.

Для других это действительно повод отдохнуть. Поэтому проводить первый весенний пикник с семьей или друзьями многие стараются именно в эти дни. Пестрят разнообразными и интересными предложениями на майские праздники и рекламные буклеты туристических агентств, которыми наши соотечественники с удовольствием пользуются, чтобы отдохнуть от трудовых будней.

1 Мая 2017 года

А вот профсоюзные, политические организации, общественные движения не забывают выйти на первомайские акции, но уже под своими лозунгами, часто призывающими к социальной справедливости.

ПЕРВОМАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ ДРУГИХ СТРАН

Официально Первое Мая отмечают в 84 странах мира.

Во многих Европейских странах есть свои национальные первомайские традиции.

Так, в Германии, Чехии, Словакии и Швейцарии, в ночь на 1 мая молодые люди сажают дерево под окном любимой девушки. Жители Германии встречают этот день в национальных костюмах, с песнями, танцами и весёлыми ярмарками.

В Англии первого мая раньше устраивали майское дерево — тонкий берёзовый ствол, украшенный весенними цветами. Этот праздник зародился благодаря древним ритуалам, которые помогали земледелию и воскрешению всего живого на земле. Древо Мира или майское дерево как символ поклонения могло связывать и небо, и землю в одно целое для достижения цели.

В некоторых английских деревнях и сегодня проводятся первомайские гулянья.

В Лондоне 1 мая дети ходят по домам и продают цветы. Вырученные монеты принято бросать в колодец желаний.

Дети Греции ранним первомайским утром отправляются на поиски «первой ласточки». Завидев птицу, дети начинают петь песни, за что получают от соседей гостинцы — орехи, конфеты и другие сладости.

Французские празднования 1 Мая посвящены Деве Марии. В её честь проводят фестивали, в которых принимают участие юные девушки. Есть у французов и ещё одна интересная традиция — ранним утром 1 мая выпивать стакан парного молока. Для того, кто соблюдает этот обычай, считается, что весь год сложится удачно.

В США 1 Мая не самый любимый праздник, но в школах часто проводятся вечеринки, на которых выбирают майскую королеву.

В Западной Европе ночь с 30 апреля на 1 мая носила название «Вальпургиева ночь». Считалось, что этой ночью ведьмы устраивают шабаш. Этот же день отмечался и как начало весенне-полевых работ.

В Древней Греции тоже существовала первомайская традиция. В этот весенний день греки украшали священную сосну полосками шерсти. Делали это в честь воскрешения Аттиса, который был супругом Кибелы — богини Земли.

Процессия величаво несла к храму сосну с отрубленными ветками. Пляски вокруг священного дерева не прекращались всё время шествия. В древнем мире первомайский день получил название Праздник Хиларии, а северные народы называли его днём Майской Королевы.

С приходом христианства в Европу многие языческие традиции канули в лета. Однако,некоторые народы частично сохранили древние обычаи. Например, немцы до сих пор организуют первого мая гулянья с прыжками через костёр, хороводами и традиционным выбором короля и королевы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

И пусть праздник утратил свои масштабы, он продолжает радовать людей и объединять трудящихся. А популярный лозунг советских времен: «Мир! Труд! Май!», — не теряет своей актуальности и звучит практически во всех поздравлениях.

Майские праздники — это отличная возможность соприкоснуться с природой, с весенней свежестью. Об этом свидетельствует и давность первомайских традиций. Давайте же любить и беречь мир, в котором мы живём, и достойно встречать солнечные майские деньки.

Коллектив ИАЦ поздравляет всех читателей с Праздником Весны и Труда!

МАТЕРИАЛЫ:

[ 1 ] Труд — как одна из высших общественных ценностей» http://inance.ru/2016/04/o-trude/

[ 2 ] Первомай шагает по эксплуатируемой планете… http://inance.ru/2015/05/pervomay/

[ 3 ] Весна и Труд или Первомай? http://inance.ru/2014/05/may/

[ 4 ] Пасха, Песах или воистину не распинали его? http://inance.ru/2015/04/pasha/ Чей Праздник 1 Мая?







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