Первомай: история и традиции праздника
Традиционно начало мая воспринимается как повод для отдыха. Ведь именно этот период стал символом Весны, встречи солнечного тепла, своеобразным стартом проведения работ на земле.
А для россиян это ещё и начало майских каникул, когда всё своё время можно посвятить общению с родными или домашним хлопотам. Многие просто отдыхают или празднуют День Весны и Труда.
Но только немногие могут рассказать, какую историю имеет Первомай, и как менялись название и традиции праздника.
Сама дата 1 Мая воспринимается в России как праздник. И многие с удовольствием отмечают Первомай. Одни, пользуясь законным выходным, отправляются на природу или на приусадебный участок, а кто-то, помня, какой праздник 1 Мая в России, с удовольствием берёт в руки тематическую символику и выходит на маёвку.
И самое интересное, что каждый вариант празднования вполне соответствует тематике праздника.
Мы писали об этом празднике с различной точки зрения, освещали разные его стороны (читайте наши статьи: [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]), поэтому на этот раз мы кратко осветим историю праздника, и постараемся внести в статью побольше весеннего настроения.
Попытаемся выяснить, какие исторические события легли в основу праздника и как называется этот день сегодня в России.
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
А связана она с чествованием богини Майи ещё в Древнем Риме. Эта богиня покровительствовала плодородию, земле. И в её честь устраивали красивый праздник, целью которого было умилостивить богиню перед работами на земле. Жители древней империи просили, чтобы их тяжелый труд принёс заслуженную награду, а земля дала хороший урожай. Именно в честь этой богини в дальнейшем последний месяц весны и получил свое название — май.
Эта традиция устраивать массовые гуляния в честь труда на земле быстро распространилась по соседним странам. Но с приходом христианства обычаи многобожия стали усердно вытесняться церковью. И к концу ХVIII века народные обычаи славить «богиню трудолюбия» были удачно искоренены. Более популярным стал праздник Пасхи [ 4 ], который и стал ассоциироваться с возрождением, с весной.
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПЕРВОМАЯ
Первомай в новом виде возродился в конце XVIII века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований введение восьмичасового рабочего дня.
1 мая 1886 года социалистические и коммунистические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне демонстрации в Чикаго погибло шесть демонстрантов.
В ходе последовавших за этим массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции, в результате взрыва бомбы было убито восемь полицейских. По обвинению в организации взрыва четверо рабочих были приговорены к смерти.
Расстрел демонстрантов, провокация с подрывом бомбы, в результате которой погибли сами полицейские, казнь ни в чём неповинных рабочих не смогли изменить каторжных условий труда, но стали поводом для зарождения новых протестов и бунтов.
Именно в честь первого восстания и появилась в дальнейшем традиция отмечать 1 мая Праздник солидарности трудящихся.
Буквально через три года после исторического события Первомай приобрёл статус международного праздника. На конгрессе II Интернационала в 1899 году, который проходил во Франции, было решено поддержать чикагских рабочих. Поддержка выражалась в проведении 1 мая митингов с социальными требованиями. А сам праздник был назван Всемирным Днём солидарности трудящихся.
ПЕРВОМАЙ В РОССИИ
Начало Первомая в России
Российские рабочие не остались в стороне от международной акции. В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название «День международной солидарности трудящихся». На следующий год в Петербурге состоялась первая маёвка — нелегальное собрание рабочих, устраиваемое обычно за городом в день 1 Мая. А с 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопровождаться массовыми демонстрациям.
И это зерно неповиновения дало свои плоды. В 1912 году на майский митинг выходит 400 тысяч представителей пролетариата. А в 1917 году по улицам шагали миллионы.
В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. Во всех городах страны миллионы людей вышли на улицы с лозунгами коммунистической партии «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов» (как актуален этот лозунг сегодня!).
А первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле.
Массовым праздником 1 мая стал в СССР.
И это действительно был праздник для трудящихся, получивших дополнительно два выходных дня. Майские гуляния проходили по всей стране. В этот день люди дружно шли на демонстрацию с транспарантами и цветами. Обязательным атрибутом Первомая был праздничный стол.
Со временем политическая окраска Первомая поблекла, а на первый план вышла возможность отметить праздничную дату в кругу семьи или с друзьями. Практически до развала Союза сохранилась традиция проводить шествия, где поздравления сменялись политическими речами.
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 1 МАЯ
Последний торжественный парад, посвящённый празднику мая, прошёл в 1990 году. Чем он запомнился?
Демонстрация 1 мая 1990 года
В 1990 году антиправительственные лозунги, выкрикиваемые на первомайской демонстрации, попали в её телетрансляцию. Это произошло не по недосмотру, а благодаря технологии, которая была выработана в течение многих десятилетий советской власти. Пока правительство не уходило с трибун Мавзолея, телевизионщики трансляцию не прекращали.
Трансляцию прерывали дважды. Сначала это произошло от страха, но после звонка на трибуну Горбачёву выяснилось, что он в бешенстве, мол, включите обратно. Потом выяснилось, что это всё-таки неправильно, и генсек ушёл с трибуны. Это была первая критика лично Горбачёва, прорвавшаяся в телеэфир.
Никогда в истории СССР и в истории России наверно — не было такого, чтобы высший руководитель вынужден был покинуть трибуну в результате протеста собравшихся людей.
Очень скоро его обвиняли во всех бедах. Одной из самых приличных первых публикаций на эту тему была статья в «Московских новостях» под названием «Страна устала ждать» — призыв к Горбачёву уйти в отставку.
Запомнилась эта скандальная демонстрация и тем, что впервые в рядах демонстрантов были оппозиционные силы.
Первый выход общества «Мемориал» и бывших политзаключенных на Красную площадь во время первомайской демонстрации 1990 г. (фото Дмитрий Борко)
Так прошла первая и последняя в СССР «свободная» первомайская демонстрация. После этого никогда больше народ не становился объектом ритуальных приветствий руководителей партии и правительства с трибуны мавзолея.
Вскоре, в 1992 году, день международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник весны и Труда. Но Первомай так и остался советским праздником.
После полного развала СССР эта традиция — праздничные демонстрации — была утрачена. Однако люди с удовольствием продолжали отмечать полюбившуюся дату. Причём в рабочем календаре весенние дни продолжают оставаться выходными.
Но второй день, который также был выходным, посвящался отдыху и общению.
Так политический праздник постепенно превратился в народный. Но сохранил любимые атрибуты в виде шариков, красных флажков. Люди старшего поколения с удовольствием вспоминают то чувство приподнятости, торжественности, которое сопровождалось ощущением магии весны. А ещё больше радовала возможность отдохнуть, что и стало главным символом начала мая.
1 МАЯ — ДЕНЬ ТРУДА
Теперь 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда. Идея объединить древние и социальные традиции была воспринята народом без особых ликований. Ведь для многих более важно, что сохранились майские каникулы, а не сама идея праздника.
И вот в этом виде праздник объял и обычаи древних предков, и социальную направленность, и современные тенденции празднования.
Многие с удовольствием в первый майский день выходят не на демонстрации, а на свои приусадебные или садовые участки, и проводят праздник трудящихся, работая на земле.
Для других это действительно повод отдохнуть. Поэтому проводить первый весенний пикник с семьей или друзьями многие стараются именно в эти дни. Пестрят разнообразными и интересными предложениями на майские праздники и рекламные буклеты туристических агентств, которыми наши соотечественники с удовольствием пользуются, чтобы отдохнуть от трудовых будней.
1 Мая 2017 года
А вот профсоюзные, политические организации, общественные движения не забывают выйти на первомайские акции, но уже под своими лозунгами, часто призывающими к социальной справедливости.
ПЕРВОМАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ ДРУГИХ СТРАН
Официально Первое Мая отмечают в 84 странах мира.
Во многих Европейских странах есть свои национальные первомайские традиции.
Так, в Германии, Чехии, Словакии и Швейцарии, в ночь на 1 мая молодые люди сажают дерево под окном любимой девушки. Жители Германии встречают этот день в национальных костюмах, с песнями, танцами и весёлыми ярмарками.
В Англии первого мая раньше устраивали майское дерево — тонкий берёзовый ствол, украшенный весенними цветами. Этот праздник зародился благодаря древним ритуалам, которые помогали земледелию и воскрешению всего живого на земле. Древо Мира или майское дерево как символ поклонения могло связывать и небо, и землю в одно целое для достижения цели.
В некоторых английских деревнях и сегодня проводятся первомайские гулянья.
В Лондоне 1 мая дети ходят по домам и продают цветы. Вырученные монеты принято бросать в колодец желаний.
Дети Греции ранним первомайским утром отправляются на поиски «первой ласточки». Завидев птицу, дети начинают петь песни, за что получают от соседей гостинцы — орехи, конфеты и другие сладости.
Французские празднования 1 Мая посвящены Деве Марии. В её честь проводят фестивали, в которых принимают участие юные девушки. Есть у французов и ещё одна интересная традиция — ранним утром 1 мая выпивать стакан парного молока. Для того, кто соблюдает этот обычай, считается, что весь год сложится удачно.
В США 1 Мая не самый любимый праздник, но в школах часто проводятся вечеринки, на которых выбирают майскую королеву.
В Западной Европе ночь с 30 апреля на 1 мая носила название «Вальпургиева ночь». Считалось, что этой ночью ведьмы устраивают шабаш. Этот же день отмечался и как начало весенне-полевых работ.
В Древней Греции тоже существовала первомайская традиция. В этот весенний день греки украшали священную сосну полосками шерсти. Делали это в честь воскрешения Аттиса, который был супругом Кибелы — богини Земли.
Процессия величаво несла к храму сосну с отрубленными ветками. Пляски вокруг священного дерева не прекращались всё время шествия. В древнем мире первомайский день получил название Праздник Хиларии, а северные народы называли его днём Майской Королевы.
С приходом христианства в Европу многие языческие традиции канули в лета. Однако,некоторые народы частично сохранили древние обычаи. Например, немцы до сих пор организуют первого мая гулянья с прыжками через костёр, хороводами и традиционным выбором короля и королевы.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
И пусть праздник утратил свои масштабы, он продолжает радовать людей и объединять трудящихся. А популярный лозунг советских времен: «Мир! Труд! Май!», — не теряет своей актуальности и звучит практически во всех поздравлениях.
Майские праздники — это отличная возможность соприкоснуться с природой, с весенней свежестью. Об этом свидетельствует и давность первомайских традиций. Давайте же любить и беречь мир, в котором мы живём, и достойно встречать солнечные майские деньки.
Коллектив ИАЦ поздравляет всех читателей с Праздником Весны и Труда!
МАТЕРИАЛЫ:
[ 1 ] Труд — как одна из высших общественных ценностей» http://inance.ru/2016/04/o-trude/
[ 2 ] Первомай шагает по эксплуатируемой планете… http://inance.ru/2015/05/pervomay/
[ 3 ] Весна и Труд или Первомай? http://inance.ru/2014/05/may/
[ 4 ] Пасха, Песах или воистину не распинали его? http://inance.ru/2015/04/pasha/ Чей Праздник 1 Мая?
ИАЦ
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Источник: ss69100.livejournal.com