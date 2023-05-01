Неравенство в России в зеркале статистики
Неравенство в доходах снизилось в России до минимума за 25 лет
Но оно остается одним из самых высоких среди развитых стран и в 3 раза выше, чем при СССР
Текущие денежные доходы 10% самой обеспеченной части населения в 13,8 раза превысили доходы 10% самых бедных в 2022 г. Это минимум с 1997 г., когда коэффициент фондов был 13,6 раза, хотя в разы выше уровня Советской России. Тогда разница была многократно меньше – всего 4,6 раза в 1990 г.
Средний доход за вычетом налогов в 2022 г. был 38 530 руб. У 10% богатых он составил 115 000 руб., а у остальных – 30 030 руб. 10% бедных получали всего 8300 руб., подсчитало «Равенство» по опубликованным в пятницу данным Росстата.
Среди 161 страны мира РФ сместилась со 124 на 111 место, обогнав Гаити, Руанду, а также Израиль и США.
Доходы 10% самых богатых к доходам 10% самых бедных, раз
1. Белоруссия – 4,7
2. Словения – 4,9
3. ОАЭ – 5,0
42. Франция – 7,9
46. Германия – 8,1
50. В-Британия – 8,3
88. Китай – 10,5
107. Испания – 13,2
111. Россия – 13,8
121. США – 14,8
157. Бразилия – 42
159. Замбия – 44
160. Намибия – 47
161. ЮАР – 56
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(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5w4MfvKg2ReKmdG1GDj7VMXA9XO_xB3jUhnQU1WwJg/edit?usp=sharing)
Среди регионов (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5w4MfvKg2ReKmdG1GDj7VMXA9XO_xB3jUhnQU1WwJg/edit#gid=703471921) РФ больше всего расслоение в ЯНАО (19,1), Ненецком АО (16,3) и Москве (15,5), а ниже всего – в Еврейской АО (7,4), Калмыкии и Ингушетии (7,7).
В 2021 г. коэффициент фондов равнялся 15,2 раза и почти 20 лет не опускался ниже 15. Главной причиной снижения расслоения в 2022 г. стали выплаты участникам СВО, среди которых бедных граждан непропорционально больше богатых. Нередки случаи, когда дополнительным стимулом встать в ряды защитников Отечества были тяжелые экономические условия граждан – долги, низкая зарплата, безработица.
Поскольку проблема неравенства системно не решается, по мере окончания СВО расслоение по доходам может вновь отыграть вверх. Более того, длительное присвоение богатыми основных потоков доходов привело к колоссальному расслоению по уже накопленному имуществу: на 1% богачей приходится 59% (https://t.me/ravenstvomedia/106) состояния домохозяйств РФ.
https://t.me/ravenstvomedia/189 – цинк