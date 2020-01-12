Сергей Васильев. Зрим в корень Сегодня 07:42 Почти 4 года назад появилась эта крайне примечательная статья очень примечательного автора в журнале VOX: "Российская компартия возвращается и это плохая новость для Путина" - одна из многих на эту тему и в это время в англосаксонской прессе Автор: Марк Галеотти — профессор международной политики Нью-Йоркского университета и внештатный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations) Совершенно неожиданно яркий представитель американской элиты говорит о коммунистах в более, чем комплиментарных выражениях. Теперь коммунисты - уже не "империя зла". Теперь они - борцы с коррупцией и за социальное государство, и единственная надежда "цивилизованного человечества" на переключение российской политики с внешней политики (читай - с проблем, создаваемых для экспансии США) на внутренние проблемы. Правда представитель Империи Добра сомневается, что разгромить Россию удастся силами нынешнего руководства компартии. Престарелый Зюганов "нонче не торт", ибо блокируется с Путиным по внешнеполитическим вопросам. Но зато новое поколение марксистов - 20 и 30-летние - молодые и рьяные - самое то, что Большой Брат прописал. 4 года назад в своей ЖЖ я написал, что из материала Галеотти можно сделать следующие выводы: 1. Госдеп полностью разочаровался в полностью обанкротившейся либеральной оппозиции, не имеющей вообще никакого шанса науважением со стороны российского народа 2. Англосаксония оформляет новый союз Большого Брата с Новым Троцким, выделяются гранты и определяется тактика Нового Октября 3. Эксплуатировать Новый Октябрь будет, естественно, темы коррупции и социальной справедливости. Ну а бить будет, естественно, по тому, что представляет для "Империи Добра" основную угрозу - армия, правопорядок, органы управления государством. Прошло четыре года и сегодня каждый может оценить эту восхитительную игру в четыре руки, где правые либералы создают все условия для социального недовольства, а леваки эксплуатируют это недовольство, обещая: "Весь мир насилья мы разрушим до основания..." И только один вопрос так и остаётся без ответа - почему рушить до основания надо обязательно начиная с России. Вы же интернационалисты! Для вас что, стран на глобусе мало? Может быть для разнообразия стоит начать с кого-нибудь другого? История повторяется. Всё как в начале ХХ века, когда пришедший с "цивилизованного Запада" марксизм ругательски ругал Россию за прилежно сделанное домашнее задание "наших западных партнеров" В ХХI веке ничего н поменялось. Деградация процентного ростовщичества и политических структур, обеспечивающих его функционирование, скопированных Россией в девяностые годы с "цивилизованных стран Западной демократии", становится нынче самой благодатной поляной для пропагандистов этой самой Западной демократии, чтобы образцово - показательно оттоптаться на её российском воплощении. Подчёркиваю и призываю ещё раз оценить всё изящество этой двухходовки "наших западных партнёров" - сначала навязать административно-политическую систему собственного производства, а затем громко разоблачить её непригодность для употребления. И как по команде "Выпускайте Берлагу" в нужный момент появляются "все в белом" новые "комиссары в пыльных шлемах". Свежо. Исторично. Символично. И ведь против фактов не попрёшь - протестной базой являются абсолютно реальные противоречия внутри России, обусловленные системным кризисом, объявшим весь глобальный рынок, в который современная РФ плотно встроена и обречена зеркалить его проблемы. Вопросы имеются не только к географии, но и к формам революционной агитации за светлое будущее. Действительно, если история повторяется, то уже как фарс. И если в начале ХХ века лозунг большевиков "Долой самодержавие!" смотрелся дерзко и духоподъёмно, то сейчас, в начале ХХI века, лозунг необольшевиков "Путин, уходи!", смотрится каким-то унылым плагиатом. Коряво и удручающе смотрится в изложении необольшевиков даже лозунг "Назад в СССР!", который должен как-бы решить все существующие проблемы и не допустить возникновения новых. Осторожный вопрос - если вы хотите повторить "всё, как было", то вы подписываетесь и на вторых Хрущёва с Горбачёвым, и на Ельцина с Яковлевым? - вызывает бурную реакцию с риторикой, мало отличающейся от риторики великоукров, которым указали на их русофобскую сущность. То есть наши вместолевые никаких ошибок за собой не признают, да и вообще ошибкой произошедшее в девяностых не считают. Так, незначительный эксцесс, "перегибы на местах", личное предательство хрен знает каким образом оказавшихся на партийной вершине "агентов империализма" С анализом собственных ошибок у неореволюционеров плохо, зато хорошо с желанием разрушить всё до основания. Если у них получится - никто и ничто не помешает фан-клубу Ильича продолжить его дело и озаботится государственностью и независимостью регионов, входящих ныне в состав Российской Федерации. Ведь статью "О праве наций на самоопределение" никто из необольшевиков не признал устаревшей, а там чёрным по бумаге написано, что существует только один народ-поработитель, одна нация-эксплуататор. Цитата: "Великорусский, яд национализма отравляет всю общероссийскую политическую атмосферу. Несчастье народа, который, порабощая другие народы, укрепляет реакцию во всей России." Такое положение вещей ставит пролетариату России двоякую или, вернее, двустороннюю задачу: борьбу со всяким национализмом и в первую голову с национализмом великорусским; признание не только полного равноправия всех наций вообще, но и равноправия в отношении государственного строительства, т. е. права наций на самоопределение, на отделение; Обвинять сторонников свободы самоопределения, т. е. свободы отделения, в поощрении сепаратизма — такая же глупость и такое же лицемерие, как обвинять сторонников свободы развода в поощрении разрушения семейных связей. Подобно тому, как в буржуазном обществе против свободы развода выступают защитники привилегий и продажности, на которых строится буржуазный брак, так в капиталистическом государстве отрицание свободы самоопределения, т. е. отделения наций, означает лишь защиту привилегий господствующей нации и полицейских приемов управления в ущерб демократическим. Меня, как представителя этой самой "угнетающей нации", особенно умиляет нежная, скрупулезная преемственность новых революционеров по национальному вопросу и их полное согласие с товарищем Лениным по поводу " русских полуварваров", методам которых ни в коем случае нельзя подражать "цивилизованным западно-европейцам" (письмо Бела Куну 1921) Как только я заикаюсь про недопустимость унижения и уничтожения русской истории и культуры в той же Прибалтике, на меня сразу накидывается слаженный и весьма агрессивный коллектив новых левых с жизнерадостными обвинениями в буржуазном национализме, великорусском шовинизме и нежелании свалить с земли, принадлежащей моим предкам в пятом поколении. Всё логично, всё правильно: "Возьмите конкретный пример. Может великорусский марксист принять лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов."- писал неистовый Ильич еще в 1913м. Вот современные ленинофилы меня и определяют сразу в националисты, власовцы и прочая... Ещё одна ремарка из личных наблюдений - потрясающее сходство риторики "новых левых" с риторикой прибалтийских нацистов. Сходство настолько тотальное, что рождает подозрения, будто писал их таки один автор: "русские должны убраться отовсюду, откуда им прикажут убраться небратья и их "цивилизованные" западные партнёры, а кто не уберётся - тот враг и... русофоб - вот такой вот интересный загиб революционного сознания, впрочем вполне вписывающийся в национальную политику Ленина, который в каждой второй работе писал про несносных русских, непрерывно мечтающих, как бы унизить фина, украинца или поляка. Современные левые плотно связаны по рукам и ногам ленинскими заветами, отраженными в статьях, письмах, и даже вот в таких коротеньких записках для внутрипартийного потребления: ЗАПИСКА Л. Б. КАМЕНЕВУ О БОРЬБЕ С ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫМ ШОВИНИЗМОМ Т. Каменев! Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами. Надо абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИКе председательствовали но очереди русский украинец грузин и т. д. Абсолютно! Ваш Ленин Написано 6 октября 1922 г. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 214 Обратите внимание, что смертный бой "великорусскому шовинизму" Ильич объявляет на пятом году Советской власти, когда уже никаких "царей-помещиков-капиталистов" и близко не было. Класса эусплуататоров уже не было, а вот русские еще оставались, а значит оставалось с кем бороться ... При этом вождь непрерывно призывал к равенству наций, но видел это равенство крайне своеобразно. Равенством наций и "подлинным интернационализмом" он считал искусственно неравноправное состояние русских, и эту его особенность национальной политики уверенно подхватили и прекрасно воспроизводят сегодня небратья по всему периметру России: "Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так. как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически." Ни к одной нации таких требований Ильич больше не предъявлял, хотя у него были все основания это сделать. Уже в 1918 году началась резня русских в Финляндии. Выборг "угнетённые финны" просто затопили русской кровью, однако вождь пролетариата даже ухом не повёл - резали то не "угнетаемые нации", а "угнетателей-великороссов", а стало быть всё нормально, всё правильно. 100 лет спустя "угнетённые финны" выпустили памятную медаль про те события - типа помним, чтим, гордися... Думаете хоть один современный марксист их за это упрекнул? Никаких сомнений. Никаких упрёков. Всё благостно, всё законно, всё очень даже соответствует марксистскому революционному правосознанию... Хрен его знает, как собираются строить новые коммунисты новый социализм, базируясь на ленинском постулате о необходимости неравноправного положения русских... Пока они пытаются его протолкнуть под лозунгом: "С Путиным будет ещё хуже..." и "Если не мы, то тогда сразу фашизм!" Зато это прекрасно понимают и представляют "наши западные партнёры", круглосуточно молящиеся лишь о том, чтобы после новых Ленина и Троцкого, не нарисовался бы новый Сталин. Вот тогда вся лево-русофобская комбинация может опять сорваться, как уже один раз сорвалась в 1929 с крайне неприятными для "партнеров" последствиями в 1929 и 1945м. Ну и последнее, хотя и не в последнюю очередь - пока "наши западные партнёры" активно боролись за новых левых для новой России, у них у самих на заднем дворе стало неуютно - призрак коммунизма таки добрался до Нового Света: "70% миллениалов (поколение, рожденное между 1980 и 2000 годами — прим. перев.) готовы голосовать за социалистов, а треть одобряет коммунизм, гласит опрос, проведенный исследовательской фирмой YouGov по заказу Фонда памяти жертв коммунизма. Всего в рамках исследования об отношении американцев к социализму, коммунизму и коллективизму было опрошено 2 100 человек старше 16 лет. Статистическая погрешность составила плюс-минус 2,4%." - с ужасом сообщает читателям газета Daily Caller, США А вот я, в отличие от газеты Daily Caller, крайне рад за американских миллениалов и считаю это всё очень даже справедливым. Вождь российского пролетариата В.И. Ленин в социализме ничего российского между прочим в упор не видел. Зато видел прусский порядок, а всё остальное - строго американское - техника, организация трестов, на­родное образование и так далее. Вот и пора перенести всю прелесть строительства социализма по тому адресу, где для него (строго по Ленину) подготовлены самые благоприятные условия. Ну и неореволюционеров тоже хотелось бы пригласить строить социализм там же, где и народное образование, и техника и организация трестов уже полностью соответствует требованиям вождя пролетариата. И будет тогда всем счастье. И неореволюционерам, и американским миллениалам и "угнетателям-великороссам" - достаточно с них уже "радостей" революций и гражданских войн, ей богу, достаточно...