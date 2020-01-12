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“Плохая новость для Путина”…

11:59. 12 января 2020 321 просмотр 8 коммент. Опубликовал:

 

Сергей Васильев. Зрим в корень

Сегодня 07:42

 

Почти 4 года назад  появилась эта крайне примечательная статья очень примечательного автора  в журнале VOX: "Российская компартия возвращается и это плохая новость для Путина" - одна из многих на эту тему и в это время в англосаксонской прессе

 

Автор: Марк Галеотти — профессор международной политики Нью-Йоркского университета и внештатный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations)

 

Совершенно неожиданно яркий представитель американской элиты говорит о коммунистах в более, чем комплиментарных выражениях. Теперь коммунисты - уже не "империя зла". Теперь они - борцы с коррупцией и за социальное государство, и единственная надежда "цивилизованного человечества" на переключение российской политики с внешней политики (читай - с проблем, создаваемых для экспансии США) на внутренние проблемы.

Правда представитель Империи Добра сомневается, что разгромить Россию удастся силами нынешнего руководства компартии. Престарелый Зюганов "нонче не торт", ибо блокируется с Путиным по внешнеполитическим вопросам. Но зато новое поколение марксистов - 20 и 30-летние - молодые и рьяные - самое то, что Большой Брат прописал.

4 года назад в своей ЖЖ я написал, что из  материала Галеотти можно  сделать следующие выводы:

1. Госдеп полностью разочаровался в полностью обанкротившейся либеральной оппозиции, не имеющей вообще никакого шанса науважением со стороны российского народа

2. Англосаксония оформляет новый союз Большого Брата с Новым Троцким, выделяются гранты и определяется тактика Нового Октября

3. Эксплуатировать Новый Октябрь будет, естественно, темы коррупции и социальной справедливости. Ну а бить будет, естественно, по тому, что представляет для "Империи Добра" основную угрозу - армия, правопорядок, органы управления государством.

Прошло четыре года и сегодня каждый может   оценить эту восхитительную игру в четыре руки, где правые либералы создают все условия для социального недовольства, а леваки эксплуатируют это недовольство, обещая: "Весь мир насилья мы разрушим до основания..." 

И только один вопрос так и остаётся без ответа - почему рушить до основания надо обязательно начиная с России. Вы же интернационалисты! Для вас что, стран на глобусе мало? Может быть для разнообразия стоит начать с  кого-нибудь другого?

История повторяется. Всё как в начале ХХ века, когда пришедший с "цивилизованного Запада" марксизм ругательски ругал Россию за прилежно сделанное домашнее задание "наших западных партнеров"

В ХХI веке ничего н поменялось. Деградация процентного ростовщичества и политических структур, обеспечивающих его функционирование, скопированных Россией в девяностые годы с "цивилизованных стран Западной демократии", становится нынче самой благодатной поляной для пропагандистов этой самой Западной демократии, чтобы образцово - показательно оттоптаться на её российском воплощении.

Подчёркиваю и призываю ещё раз оценить всё изящество этой двухходовки "наших западных партнёров" - сначала навязать административно-политическую систему собственного производства, а затем громко разоблачить её непригодность для употребления. И как по команде "Выпускайте Берлагу" в нужный момент появляются "все в белом" новые "комиссары в пыльных шлемах". Свежо. Исторично. Символично.

И ведь против фактов не попрёшь - протестной  базой являются абсолютно реальные  противоречия внутри России, обусловленные системным кризисом, объявшим весь глобальный рынок, в который современная РФ плотно встроена и обречена зеркалить  его проблемы. 

Вопросы имеются не только к географии, но и к формам революционной агитации за светлое будущее. Действительно, если история повторяется, то уже как фарс. И если в начале ХХ века  лозунг большевиков "Долой самодержавие!" смотрелся дерзко и духоподъёмно, то сейчас, в начале ХХI века,  лозунг необольшевиков "Путин, уходи!", смотрится каким-то унылым плагиатом.

Коряво и удручающе смотрится в изложении необольшевиков   даже лозунг "Назад в СССР!", который должен как-бы решить все существующие проблемы и не допустить возникновения новых. Осторожный вопрос - если вы хотите повторить "всё, как было", то  вы подписываетесь и на вторых Хрущёва с Горбачёвым, и на Ельцина с Яковлевым? - вызывает бурную реакцию с риторикой, мало отличающейся от риторики великоукров, которым указали на их русофобскую сущность.

То есть наши вместолевые  никаких ошибок за собой не признают, да и вообще ошибкой произошедшее в девяностых не считают. Так, незначительный эксцесс, "перегибы на местах", личное предательство хрен знает каким образом оказавшихся на партийной вершине "агентов империализма"

 С анализом собственных ошибок у неореволюционеров плохо, зато хорошо с желанием разрушить всё до основания. Если у них получится - никто и ничто не помешает фан-клубу Ильича продолжить его дело и озаботится государственностью и независимостью  регионов, входящих ныне в состав Российской Федерации. Ведь статью "О праве наций на самоопределение" никто из необольшевиков не признал устаревшей, а там чёрным по бумаге написано, что существует только один народ-поработитель, одна нация-эксплуататор.  Цитата:

"Великорусский, яд национализма отравляет всю общероссийскую политическую атмосферу. Несчастье народа, который, порабощая другие народы, укрепляет реакцию во всей России."

Такое положение вещей ставит пролетариату России двоякую или, вернее, двустороннюю задачу: борьбу со всяким национализмом и в первую голову с национализмом великорусским; признание не только полного равноправия всех наций вообще, но и равноправия в отношении государственного строительства, т. е. права наций на самоопределение, на отделение;

Обвинять сторонников свободы самоопределения, т. е. свободы отделения, в поощрении сепаратизма — такая же глупость и такое же лицемерие, как обвинять сторонников свободы развода в поощрении разрушения семейных связей. Подобно тому, как в буржуазном обществе против свободы развода выступают защитники привилегий и продажности, на которых строится буржуазный брак, так в капиталистическом государстве отрицание свободы самоопределения, т. е. отделения наций, означает лишь защиту привилегий господствующей нации и полицейских приемов управления в ущерб демократическим

Меня, как представителя этой самой "угнетающей нации", особенно умиляет нежная, скрупулезная преемственность новых революционеров по национальному вопросу и их полное согласие с товарищем Лениным по поводу " русских полуварваров", методам которых ни в коем случае нельзя подражать "цивилизованным западно-европейцам" (письмо Бела Куну 1921)

 Как только я заикаюсь про недопустимость унижения и уничтожения русской истории и культуры в той же Прибалтике, на меня сразу накидывается слаженный и весьма агрессивный коллектив новых левых с жизнерадостными обвинениями в буржуазном национализме, великорусском шовинизме и  нежелании свалить с земли, принадлежащей моим предкам в пятом поколении.

Всё логично, всё правильно:

"Возьмите конкретный пример. Может великорусский марксист принять лозунг национальной, великорусской, культуры? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов."- писал неистовый Ильич еще в 1913м. Вот современные ленинофилы меня и определяют сразу в националисты, власовцы и прочая...

Ещё одна ремарка из личных наблюдений - потрясающее  сходство риторики "новых левых" с риторикой прибалтийских нацистов. Сходство настолько тотальное, что рождает подозрения, будто писал  их таки один автор: "русские должны убраться отовсюду, откуда им прикажут убраться небратья и их "цивилизованные" западные партнёры, а кто не уберётся - тот враг и... русофоб - вот такой вот интересный загиб революционного сознания, впрочем вполне вписывающийся в национальную политику Ленина, который в каждой второй работе писал про несносных русских, непрерывно мечтающих, как бы унизить   фина, украинца или поляка.

Современные левые плотно связаны по рукам и ногам ленинскими заветами, отраженными в статьях, письмах, и даже вот в таких коротеньких записках для внутрипартийного потребления: 

ЗАПИСКА Л. Б. КАМЕНЕВУ О БОРЬБЕ С ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫМ ШОВИНИЗМОМ

Т. Каменев! Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами. Надо абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИКе председательствовали но очереди русский украинец грузин и т. д.

Абсолютно! Ваш Ленин

Написано 6 октября 1922 г. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 214

Обратите внимание, что смертный бой "великорусскому шовинизму" Ильич объявляет на пятом году Советской власти, когда уже никаких "царей-помещиков-капиталистов" и близко не было. Класса эусплуататоров уже не было, а вот русские еще оставались, а значит оставалось с кем бороться ... 

При этом вождь непрерывно призывал к равенству наций, но видел это равенство крайне своеобразно. Равенством наций и "подлинным интернационализмом" он считал искусственно неравноправное состояние русских, и эту его особенность национальной политики уверенно подхватили и  прекрасно воспроизводят сегодня небратья по всему периметру России:

нтернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так. как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически."

Ни к одной нации таких требований Ильич больше не предъявлял, хотя у него были все основания это сделать. Уже в  1918 году началась резня русских в Финляндии. Выборг "угнетённые финны" просто затопили русской кровью, однако вождь пролетариата даже ухом не повёл - резали то не "угнетаемые нации", а "угнетателей-великороссов", а стало быть всё нормально, всё правильно.

100 лет спустя "угнетённые финны" выпустили памятную медаль про те события - типа помним, чтим, гордися... Думаете хоть один современный марксист их за это упрекнул? Никаких сомнений. Никаких упрёков. Всё благостно, всё законно, всё очень даже соответствует марксистскому революционному правосознанию...

https://cont.ws/uploads/pic/2020/1/2kfdKU29HWo.jpg

Хрен его знает, как собираются строить новые коммунисты новый социализм, базируясь на ленинском постулате о необходимости неравноправного положения русских... Пока они пытаются его  протолкнуть  под лозунгом: "С Путиным будет ещё хуже..." и "Если не мы, то тогда сразу фашизм!"

Зато это прекрасно понимают и представляют "наши западные партнёры", круглосуточно молящиеся лишь о том, чтобы после новых Ленина и Троцкого, не нарисовался бы новый Сталин. Вот тогда вся лево-русофобская комбинация может опять сорваться, как уже один раз сорвалась в 1929 с крайне неприятными для "партнеров" последствиями в 1929 и 1945м.

Ну и последнее, хотя и не в последнюю очередь - пока "наши западные партнёры" активно боролись за новых левых для новой России, у них у самих на заднем дворе стало неуютно - призрак коммунизма таки добрался до Нового Света:

"70% миллениалов (поколение, рожденное между 1980 и 2000 годами — прим. перев.) готовы голосовать за социалистов, а треть одобряет коммунизм, гласит опрос, проведенный исследовательской фирмой YouGov по заказу Фонда памяти жертв коммунизма. Всего в рамках исследования об отношении американцев к социализму, коммунизму и коллективизму было опрошено 2 100 человек старше 16 лет. Статистическая погрешность составила плюс-минус 2,4%." -  с ужасом сообщает читателям газета Daily Caller, США

А вот я, в отличие от газеты Daily Caller, крайне рад за американских миллениалов и считаю это всё очень даже справедливым. Вождь российского пролетариата В.И. Ленин в социализме ничего российского  между прочим в упор не видел. Зато видел прусский порядок, а всё остальное - строго американское - техника, организация трестов, на­родное образование и так далее. Вот и пора перенести всю прелесть строительства социализма по тому адресу, где для него (строго по Ленину) подготовлены самые благоприятные условия.

Ну и неореволюционеров тоже хотелось бы пригласить строить социализм там же, где и народное образование, и техника и организация трестов уже полностью соответствует требованиям вождя пролетариата. И будет тогда всем счастье. И неореволюционерам, и американским миллениалам и "угнетателям-великороссам" - достаточно с них уже "радостей" революций и гражданских войн, ей богу, достаточно... 

 

 

 

 

Источник: https://cont.ws/@sevariga/1553551

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