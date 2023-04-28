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Закон о лишении приобретенного гражданства РФ

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Процесс закручивания гаек ожидаемо продолжается.

Путин подписал закон о лишении приобретённого гражданства России за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.

К ним относятся в том числе публичные призывы к действиям против территориальной целостности, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооружённого мятежа.

Полный текст обновленного  закона тут http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304280013?index=0&rangeSize=1

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8321735.html
Метки: законы, Путин, Россия, цензура
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Начнут с терроризма
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29334 24872
    марина 41 мин. назад

      либо даешь присягу ,либо на запад или же гость по закону..

    • 10908 8288
      чужой 33 мин. назад

        Я достаю из зауженных джинсов,
        Дубликатом бесценного груза,
        Читайте, завидуйте, единственный наследник,
        Я полноправный питерец сразу ! ! !

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