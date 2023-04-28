Закон о лишении приобретенного гражданства РФ
Процесс закручивания гаек ожидаемо продолжается.
Путин подписал закон о лишении приобретённого гражданства России за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности.
К ним относятся в том числе публичные призывы к действиям против территориальной целостности, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооружённого мятежа.
Полный текст обновленного закона тут http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304280013?index=0&rangeSize=1
либо даешь присягу ,либо на запад или же гость по закону..
Я достаю из зауженных джинсов,
Дубликатом бесценного груза,
Читайте, завидуйте, единственный наследник,
Я полноправный питерец сразу ! ! !