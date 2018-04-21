Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2018
- 07:00 «1% был, что проскочим»: Спасенные моряки «Норда» рассказали, как улетели из Украины (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:00 «Только не ищите логики»: в России прокомментировали предложение Порошенко лишать крымчан украинского гражданства (ФОТО).
- 01:30 Украинские неонацисты решили, что Порошенко разрешил им захват храмов.
- Вчера 23:15 Госдеп обвинил Украину в коррупции и нарушении прав человека.
- Вчера 22:27 «Нафтогаз» ответил на иск «Газпрома» о расторжении контрактов.
«1% был, что проскочим»: Спасенные моряки «Норда» рассказали, как улетели из Украины (ФОТО, ВИДЕО)
Для двух из десяти членов экипажа сейнера «Норд» злоключения в незалежной окончены, пишет КП.ру.
В пятницу кок Ирина Оборина и юнга Дмитрий Таразанов наконец вернулись в родную Керчь, обняли родных и близких. С тех пор, как 25 марта украинские пограничники незаконно арестовали российское судно в нейтральных водах Азовского моря, членам экипажа чего только не пришлось пережить.
Их то сутками удерживали на корабле с гниющей рыбой, то судили за въезд на крымскую — «оккупированную» — землю, то штрафовали, то отпускали, чтобы затем с глумливой усмешкой вновь развернуть на российской границе. Машинам на КПП проезда не давали, судно арестовано — по воде не уйдешь. Оставалось только лететь, тем более что передвижение моряков как по стране, так и за ее пределами власти не ограничивали.
Просто забрали паспорта, а без них в Россию никак не вернуться. Но морякам при поддержке адвокатов и российских дипломатов удалось тайком получить загранпаспорта, а это уже давало шанс покинуть Украину. Правда, сделав приличный крюк: Киев — Минск — Москва — Симферополь — Керчь.
— Сегодня самый радостный день в моей жизни, я его запомню навсегда! — со слезами на глазах призналась Ирина Оборина сразу после приземления в белорусском аэропорту. — Буду передавать своим детям и внукам, что наконец-таки это свершилось. Наши адвокаты, все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили нас из плена. Надеемся теперь, что и остальным ребятам скоро помогут.
Улететь должны были все моряки, кроме капитана Владимира Горбенко — до суда он живет у брата в Мелитополе, пересекать границу ему запрещено. В киевский аэропорт «Жуляны» ранним утром четверга моряки прибыли вдевятером.
— На рейс в шесть утра оставалось всего два билета — решили, что полетят Ирина, единственная женщина, и Дима. У него проблемы со здоровьем, — рассказал адвокат экипажа Дмитрий Щербина. — Остальные семеро остались ждать рейса в Минск в 15.30. Почему Минск? Авиасообщения между Россией и Украиной нет, в Польшу и Турцию билеты дорогие. А в Беларусь два места обошлись в 10 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей. — Авт.).
В интернете гуляет версия, что выбраться двум членам экипажа помогла случайность. Якобы в аэропорту возникли «трудности перевода»: транслитерации двух фамилий в новеньких загранпаспортах отличались от данных по «Норду» украинских погранцов. Так двое счастливчиков проскочили, а остальным не повезло.
— Это бред, — возмущается адвокат. — Пограничникам просто стыдно признаться, что они прозевали утренний рейс. Дело в том, что за моряками, пока они без документов кантовались в херсонской гостинице, следила СБУ. А несколько дней назад хвост сняли, и ночью мы из Херсона на дипломатических авто спокойно доставили ребят в аэропорт.
Силовики не ожидали, что экипаж попробует лететь. А когда спохватились, экстренно задержали оставшуюся семерку, забрали паспорта. Хочу подчеркнуть: у моряков нет ограничений на выезд с Украины, свои штрафы они оплатили и перед законом чисты. Улетели они совершенно законно, а задержание остальных — это как раз вопиющее нарушение.
Когда экипажу удастся вернуться домой — большой вопрос. За попытку выезда на них уже повесили очередное административное дело. А своей версии с ошибками в фамилиях украинская погранслужба остается верна: атташе генконсульства РФ в Харькове, который выдал новые документы нашим морякам, внесли в базу «Миротворец» за преступление против Украины…
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Моряки захваченного Украиной сейнера «Норд» Дмитрий Таразанов (практикант) и Ирина Оборина (кок) впервые рассказали, как смогли пересечь украинскую границу.
Как сообщил Дмитрий Таразанов, загранпаспорт ему и всем остальным рыбакам 18 апреля оформили в посольстве РФ в Киеве. Были куплены билеты на рейс Киев — Минск. Вылет — из аэропорта «Жуляны».
Российский загранпаспорт Дмитрий Таразанов получил 18 апреля. Фото: Александр Руденко, адвокат
— Один процент был на то, что мы проскочим, я не знаю, как у нас получилось. Мы ехали с мыслью, что вернемся обратно на территорию Украины, — рассказал рыбак.
Кок «Норда» Ирина Оборина о том, как вылетали из Украины в Белоруссию
— Все как обычно, отдали на регистрацию паспорта. Забрали их на проверку. Взял пограничник, унес в отдельную комнату, долго проверял. Туда ходил адвокат, справлялся, в чем дело, почему задерживаем. Бедненький (пограничник, — ред.) там, говорят, и краснел, и бледнел. Вышел, говорит: ребята, проходите на регистрацию, — поделилась Ирина Оборина.
Радость перед вылетом. Фото: Александр Руденко, адвокат
— Было смятение у них, подумали, что с начальством согласовано или начальство проспало, — добавил Таразанов. — Спокойно улетели. Удивительно, почему до этого два прецедента, что мы не прошли границу! Спасибо большое нашему правительству Российской Федерации, правительству Крыма, нашим адвокатам и консулам — они поддерживают.
Ирина Оборина чуть не плача призналась журналистам, что день, когда она вышла из самолета в Минске, был самым лучшим в ее жизни.
— Счастье. Просто счастье, радость. А еще лучше будет, когда вся команда соберется вместе! Я всегда верила, что вернемся. И ребята вернутся.
Приземление в Минске — самый счастливый день. Фото: Александр Руденко, адвокат
Напомним, 19 апреля двое членов экипажа сейнера «Норд» Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов смогли пройти пограничный контроль и улететь из Киева в Минск. Остальным семерым членам экипажа, которые предъявили аналогичные паспорта, выданные генконсульством РФ, не дали сесть на самолет. На них снова — уже в третий раз — составили административные протоколы.
Как сообщалось, первый штраф «за незаконное пересечение границы» моряки получили просто потому, что украинская погранслужба задержала судно, с которого крымчане ловили тюльку в нейтральных водах. Второй раз их оштрафовали, когда членов экипажа пытались вывезти через пункт пропуска в Харьковской области на автомобилях диппредставительства РФ. На второй штраф адвокаты уже подали апелляцию, однако дату слушания еще не назначили. Третье взыскание тоже планируется оспаривать и, кроме того, подавать документы в ЕСПЧ.
Крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море — в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа — жители Керчи с российскими паспортами.
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Анастасия Жукова, Алена Мартынова, Олег Крючков
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«Только не ищите логики»: в России прокомментировали предложение Порошенко лишать крымчан украинского гражданства (ФОТО)
В России призвали не искать логику в действиях президента Украины, выступившего в Верховной раде с инициативой лишать гражданства всех, кто получил российские паспорта в Крыму. Предлагая это, Пётр Порошенко фактически признаёт жителей полуострова гражданами России, отметили в Симферополе. Причины и возможные последствия законопроекта — в материале RT.
Президент Украины Пётр Порошенко предложил Верховной раде лишать украинского гражданства тех, кто получил гражданство России в Крыму. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
Согласно документу, одним из оснований для потери гражданства Украины считается «приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополь».
Между тем украинский закон уже предусматривает потерю гражданства Украины в случае приобретения гражданства другого государства. Однако российские паспорта, полученные в Крыму, Киев не считает действительными. Так, Госпогранслужба Украины, комментируя ситуацию с моряками российского судна «Норд», заявила, что «ни в коем случае не признаёт документы, выданные властями России в Крыму».
«Принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации, не признаётся Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины», — отмечается на сайте украинской Государственной миграционной службы.
Таким образом, недействительные крымские паспорта не могли стать поводом для лишения гражданства. Инициатива Порошенко призвана это исправить.
В то же время сейчас закон запрещает лишать гражданства Украины, если в результате лицо останется без гражданства — а именно это, с точки зрения Киева, произойдёт с россиянами, получившими паспорта в Крыму.
«Во-первых, давайте не забывать, что логики в действиях Украины в отношении России вы не найдёте, за исключением одного решения: если нужно причинить какой-то ущерб России. Чаще всего это начинает напоминать стрельбу себе в ногу», — заявил в беседе с RT крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Эксперт согласился, что сложившаяся ситуация не является нормальной с точки зрения украинского законодательства. По его словам, положение российских жителей Крыма всегда было двусмысленным. Джаралла отметил, что многие крымчане после получения гражданства России сохранили украинские паспорта, в том числе и для пересечения границы.
«В отношении определённой части жителей полуострова, которые навещают своих родственников на Украине, украинский паспорт был своего рода проездным билетом для поддержания родственных связей», — сказал в беседе с RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Решение Порошенко вряд ли добавит лояльности действующему президенту со стороны украинских родственников крымчан, считает парламентарий.
«Судя по всему, официальный Киев не хочет больше тратиться на содержание пограничных пунктов у границ полуострова и таким образом кардинально решает эту проблему», — добавил он.
Президент Украины Пётр Порошенко
Джаралла добавил, что в случае введения нового закона лишённые украинского гражданства крымчане будут пересекать границу «как российские граждане».
«И теперь уже много раз нужно подумать, а стоит ли вообще это делать», — заметил он.
«Попытка остановить бегущих с Украины»
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара считает, что новость о принятии нового законопроекта должна порадовать крымчан.
«Это можно оценивать только как признание киевским режимом того, что жители Крыма — граждане России. В целом сегодня крымчане ни в коей мере себя не считают гражданами Украины», — сказал он.
В Госдуме отметили, что документ является очередным «креативным шагом» украинской пропаганды. Депутат от Севастополя Дмитрий Белик считает, что гражданство Украины крымчанам «особо и не нужно».
Жители г. Севастополь
«Порошенко раздражает, что всё больше украинцев готовы сменить свою синюю книжечку на красный паспорт с гербом Российской Федерации. В частности, крымские татары, проживающие на Украине, подали документы на получение вида на жительство для переезда на полуостров.
А всего с начала года почти 20 тысяч украинцев получили гражданство РФ, еще 14 тысяч получили вид на жительство», — заявил парламентарий в разговоре с RT.
По его словам, новый закон станет попыткой «остановить бегущих с Украины» и даст Порошенко возможность «наказать непокорных».
Проверенный способ
В новом законопроекте также предлагается ужесточение оснований для получения паспорта по территориальному принципу. Так, права на украинское гражданство лишается человек, который совершил преступления против человечества, участвовал в геноциде или был осуждён за тяжкое или особо тяжкое преступление.
Кроме того, прописана процедура лишения гражданства в случае, если человек приобрёл его обманным путём, предоставив неправдивые сведения или фальшивые документы.
Михаил Саакашвили
Ранее за предоставление недостоверных данных гражданства Украины лишили экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Сторона защиты Саакашвили оспаривает законность решения в Верховном суде Украины. Кроме того, адвокаты подали жалобу в ЕСПЧ на противоправные действия украинского президента Петра Порошенко при лишении политика гражданства.
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Илья Соколов, Марианна Чурсина
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Украинские неонацисты решили, что Порошенко разрешил им захват храмов
Украинские неонацисты активизировались в связи с последними заявлениями властей о создании «единой поместной церкви» и своей ближайшей целью называют захват Киево-Печерской лавры, сообщает сайт Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
«Инициативу властей как можно быстрее, любым способом создать в Украине „единую поместную церковь” подхватили радикально настроенные националисты. Они считают, именно президент Петр Порошенко надоумил их на то, что настало время действовать. Своей ближайшей целью националисты назвали „освобождение” Киево-Печерской лавры», — говорится в сообщении.
В УПЦ, в частности, приводят высказывания в соцсетях соратников лидера одной из украинских неонацистских организаций Дмитрия Корчинского, заявивших о том, что «своим обращением к Вселенскому патриарху президент Порошенко однозначно дал сигнал…, что нечего ждать, достаточно закрывать глаза на этот беспредел, нужно захватывать храмы московского патриархата».
Так, представители одной из праворадикальных организаций уже анонсировали на 20–21 апреля проведение «тематических акций» у Десятинного монастыря в центре Киева.
Верховная рада в четверг поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о создании в стране «единой поместной автокефальной церкви». В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также не признанные мировым православием церковные структуры: «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.
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Госдеп обвинил Украину в коррупции и нарушении прав человека
Правительство Украины не расследует надлежащим образом преступления против журналистов и борцов с коррупцией, говорится в опубликованном в пятницу докладе госдепартамента США о состоянии прав человека в мире в 2017 году.
«Другие нарушения касаются широко распространенной коррумпированности правительства, цензуры и блокировки вебсайтов, неспособности правительства наказать тех, кто совершает жестокость против журналистов и борцов с коррупцией, жестокость против нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств», — говорится в докладе.
«Правительство в целом не смогло предпринять надлежащие шаги, чтобы провести судебный процесс или наказать большинство чиновников, совершающих преступления, что приводит к климату безнаказанности», — отмечается в докладе.
«Наиболее существенные проблемы с правами человека (на Украине) включают незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения (людей) в контексте конфликта в Донбассе, пытки и угрожающие жизни условия в тюрьмах и центрах задержания, произвольные аресты и задержания, недостаток независимости системы правосудия», — отмечают авторы документа.
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«Нафтогаз» ответил на иск «Газпрома» о расторжении контрактов
НАК Нафтогаз Украины готов к новым встречам в Стокгольмском трибунале с российским Газпромом.
«Отправить документы — это еще не „расторжение”. Мы ждем новых встреч в Стокгольме», — говорится в сообщении на странице НАК в Facebook вечером в пятницу, 20 апреля.
В Нафтогазе напомнили, что действующие до 2020 года контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража.
«Кстати, обжалование арбитражных решений не останавливает их действие. Газпром по-прежнему должен нам $2,56 млрд плюс проценты», — отметили в украинской монополии.
Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня Газпром уведомил, что направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку газа и его транзит через территорию Украины, поскольку соответствующие переговоры между компаниями к результату не привели.
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