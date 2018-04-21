Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2018

Для двух из десяти членов экипажа сейнера «Норд» злоключения в незалежной окончены, пишет КП.ру.

В пятницу кок Ирина Оборина и юнга Дмитрий Таразанов наконец вернулись в родную Керчь, обняли родных и близких. С тех пор, как 25 марта украинские пограничники незаконно арестовали российское судно в нейтральных водах Азовского моря, членам экипажа чего только не пришлось пережить.

Их то сутками удерживали на корабле с гниющей рыбой, то судили за въезд на крымскую — «оккупированную» — землю, то штрафовали, то отпускали, чтобы затем с глумливой усмешкой вновь развернуть на российской границе. Машинам на КПП проезда не давали, судно арестовано — по воде не уйдешь. Оставалось только лететь, тем более что передвижение моряков как по стране, так и за ее пределами власти не ограничивали.

Просто забрали паспорта, а без них в Россию никак не вернуться. Но морякам при поддержке адвокатов и российских дипломатов удалось тайком получить загранпаспорта, а это уже давало шанс покинуть Украину. Правда, сделав приличный крюк: Киев — Минск — Москва — Симферополь — Керчь.

— Сегодня самый радостный день в моей жизни, я его запомню навсегда! — со слезами на глазах призналась Ирина Оборина сразу после приземления в белорусском аэропорту. — Буду передавать своим детям и внукам, что наконец-таки это свершилось. Наши адвокаты, все люди, которые прилагали к этому усилия, вытащили нас из плена. Надеемся теперь, что и остальным ребятам скоро помогут.

Улететь должны были все моряки, кроме капитана Владимира Горбенко — до суда он живет у брата в Мелитополе, пересекать границу ему запрещено. В киевский аэропорт «Жуляны» ранним утром четверга моряки прибыли вдевятером.

— На рейс в шесть утра оставалось всего два билета — решили, что полетят Ирина, единственная женщина, и Дима. У него проблемы со здоровьем, — рассказал адвокат экипажа Дмитрий Щербина. — Остальные семеро остались ждать рейса в Минск в 15.30. Почему Минск? Авиасообщения между Россией и Украиной нет, в Польшу и Турцию билеты дорогие. А в Беларусь два места обошлись в 10 тысяч гривен (около 23 тысяч рублей. — Авт.).

В интернете гуляет версия, что выбраться двум членам экипажа помогла случайность. Якобы в аэропорту возникли «трудности перевода»: транслитерации двух фамилий в новеньких загранпаспортах отличались от данных по «Норду» украинских погранцов. Так двое счастливчиков проскочили, а остальным не повезло.

— Это бред, — возмущается адвокат. — Пограничникам просто стыдно признаться, что они прозевали утренний рейс. Дело в том, что за моряками, пока они без документов кантовались в херсонской гостинице, следила СБУ. А несколько дней назад хвост сняли, и ночью мы из Херсона на дипломатических авто спокойно доставили ребят в аэропорт.

Силовики не ожидали, что экипаж попробует лететь. А когда спохватились, экстренно задержали оставшуюся семерку, забрали паспорта. Хочу подчеркнуть: у моряков нет ограничений на выезд с Украины, свои штрафы они оплатили и перед законом чисты. Улетели они совершенно законно, а задержание остальных — это как раз вопиющее нарушение.

Когда экипажу удастся вернуться домой — большой вопрос. За попытку выезда на них уже повесили очередное административное дело. А своей версии с ошибками в фамилиях украинская погранслужба остается верна: атташе генконсульства РФ в Харькове, который выдал новые документы нашим морякам, внесли в базу «Миротворец» за преступление против Украины…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Моряки захваченного Украиной сейнера «Норд» Дмитрий Таразанов (практикант) и Ирина Оборина (кок) впервые рассказали, как смогли пересечь украинскую границу.

Как сообщил Дмитрий Таразанов, загранпаспорт ему и всем остальным рыбакам 18 апреля оформили в посольстве РФ в Киеве. Были куплены билеты на рейс Киев — Минск. Вылет — из аэропорта «Жуляны».

Российский загранпаспорт Дмитрий Таразанов получил 18 апреля. Фото: Александр Руденко, адвокат

— Один процент был на то, что мы проскочим, я не знаю, как у нас получилось. Мы ехали с мыслью, что вернемся обратно на территорию Украины, — рассказал рыбак.

Кок «Норда» Ирина Оборина о том, как вылетали из Украины в Белоруссию

— Все как обычно, отдали на регистрацию паспорта. Забрали их на проверку. Взял пограничник, унес в отдельную комнату, долго проверял. Туда ходил адвокат, справлялся, в чем дело, почему задерживаем. Бедненький (пограничник, — ред.) там, говорят, и краснел, и бледнел. Вышел, говорит: ребята, проходите на регистрацию, — поделилась Ирина Оборина.

Радость перед вылетом. Фото: Александр Руденко, адвокат

— Было смятение у них, подумали, что с начальством согласовано или начальство проспало, — добавил Таразанов. — Спокойно улетели. Удивительно, почему до этого два прецедента, что мы не прошли границу! Спасибо большое нашему правительству Российской Федерации, правительству Крыма, нашим адвокатам и консулам — они поддерживают.

Ирина Оборина чуть не плача призналась журналистам, что день, когда она вышла из самолета в Минске, был самым лучшим в ее жизни.

— Счастье. Просто счастье, радость. А еще лучше будет, когда вся команда соберется вместе! Я всегда верила, что вернемся. И ребята вернутся.



Приземление в Минске — самый счастливый день. Фото: Александр Руденко, адвокат

Напомним, 19 апреля двое членов экипажа сейнера «Норд» Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов смогли пройти пограничный контроль и улететь из Киева в Минск. Остальным семерым членам экипажа, которые предъявили аналогичные паспорта, выданные генконсульством РФ, не дали сесть на самолет. На них снова — уже в третий раз — составили административные протоколы.

Как сообщалось, первый штраф «за незаконное пересечение границы» моряки получили просто потому, что украинская погранслужба задержала судно, с которого крымчане ловили тюльку в нейтральных водах. Второй раз их оштрафовали, когда членов экипажа пытались вывезти через пункт пропуска в Харьковской области на автомобилях диппредставительства РФ. На второй штраф адвокаты уже подали апелляцию, однако дату слушания еще не назначили. Третье взыскание тоже планируется оспаривать и, кроме того, подавать документы в ЕСПЧ.

Крымское рыболовецкое судно «Норд» под флагом России украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море — в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа — жители Керчи с российскими паспортами.

Читайте также: Невероятные кадры: Как боевики встретили российских военных и «Тигров» в городе-крепости исламистов — Думейре (ВИДЕО)

Анастасия Жукова, Алена Мартынова, Олег Крючков