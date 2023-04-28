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Современник №46, 1990

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Первый сюжет киножурнала содержит репортаж из рассекреченного бункера Сталина в Самаре, второй рассказывает про обнаружение места захоронения жертв репрессий под Оренбургом.

Куйбышевская студия кинохроники, 1990 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eMh4wuV9pAk
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