Довольно часто мнения о том, нужно ли современное военное кино, расходятся. Одни считают каноном советскую экранизацию по воспоминаниям и литературным произведениям. Другие хотят видеть обновленную картинку с задействованием современных технологий.

Кто же прав? По большому счету никто, ведь у людей разных эпох – разные запросы. И это нормально. Лично я считаю, что новое кино делать нужно хотя бы потому, что есть военные конфликты, которые стоило бы осветить и показать с разных сторон. Взять хотя бы Афганистан, Чечню и Югославию.

Крови было пролито много, а снятых фильмов, к сожалению, мало. Но это не значит, что про Великую Отечественную войну нужно перестать снимать. Нет, это одна из самых главных болевых точек народа. Идей и простора на эту тему ещё много, главное, чтобы современный режиссер был не обделен вкусом и талантом.

А то уже приелось, что на 9 Мая регулярно выдают какой-то откровенный понос про «кровавую гэбню». Но есть те, кто находит в себе силы снять картину, придающую новый окрас старым событиям. Этим и отличаются современники, особенно если речь идет о фильмах, снятых непосредственно по горячим следам конфликтов.

Взять хотя бы в пример две ожидаемые картины, которые мне встретились в подборке на «Пикабу». Первый – «Красный призрак». Казалось бы, всё та же ВОВ, но взята другая стилистика повествования, сохранившая при этом дух патриотизма (по крайней мере, так вижу из трейлера).

Второй – «Турист». К сожалению, про него судить можно разве что по постеру. Но по нему ясно, что фильм будет о каком-то свежем военном конфликте. Уже глоток свежего воздуха от современников.

И сейчас намного проще снимать в плане цензуры. Взять хотя бы пример картины «Звезда» 1949 года, драматизм которой привел к закрытию на долгие годы по идеологическим соображениям.

Сейчас не так. «Кандагар» про Афганистан и «ТАСС уполномочен заявить» про Холодную войну тоже содержали драму, но, наоборот, оказались успешными и культовыми.

Именно поэтому кино от современников нужно. Так мы увидим не только свежий взгляд на ушедшие военные конфликты, но и откроем для себя правду о войнах сегодняшних.