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Почему современники должны снимать военное кино?

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Довольно часто мнения о том, нужно ли современное военное кино, расходятся. Одни считают каноном советскую экранизацию по воспоминаниям и литературным произведениям. Другие хотят видеть обновленную картинку с задействованием современных технологий.

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Кто же прав? По большому счету никто, ведь у людей разных эпох – разные запросы. И это нормально. Лично я считаю, что новое кино делать нужно хотя бы потому, что есть военные конфликты, которые стоило бы осветить и показать с разных сторон. Взять хотя бы Афганистан, Чечню и Югославию.

Крови было пролито много, а снятых фильмов, к сожалению, мало. Но это не значит, что про Великую Отечественную войну нужно перестать снимать. Нет, это одна из самых главных болевых точек народа. Идей и простора на эту тему ещё много, главное, чтобы современный режиссер был не обделен вкусом и талантом.

А то уже приелось, что на 9 Мая регулярно выдают какой-то откровенный понос про «кровавую гэбню». Но есть те, кто находит в себе силы снять картину, придающую новый окрас старым событиям. Этим и отличаются современники, особенно если речь идет о фильмах, снятых непосредственно по горячим следам конфликтов.

Взять хотя бы в пример две ожидаемые картины, которые мне встретились в подборке на «Пикабу». Первый – «Красный призрак». Казалось бы, всё та же ВОВ, но взята другая стилистика повествования, сохранившая при этом дух патриотизма (по крайней мере, так вижу из трейлера).

Почему нужно кино про современные военные конфликты?

Второй – «Турист». К сожалению, про него судить можно разве что по постеру. Но по нему ясно, что фильм будет о каком-то свежем военном конфликте. Уже глоток свежего воздуха от современников.

И сейчас намного проще снимать в плане цензуры. Взять хотя бы пример картины «Звезда» 1949 года, драматизм которой привел к закрытию на долгие годы по идеологическим соображениям.

Сейчас не так. «Кандагар» про Афганистан и «ТАСС уполномочен заявить» про Холодную войну тоже содержали драму, но, наоборот, оказались успешными и культовыми.

Именно поэтому кино от современников нужно. Так мы увидим не только свежий взгляд на ушедшие военные конфликты, но и откроем для себя правду о войнах сегодняшних.

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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1837 1503
    Фёдор два часа назад

      “Звезда” 2002 года снята не хуже, а на мой взгляд даже лучше чем в 1949 г. Фильм “Братство” тоже снят очень хорошо. А вот современные многие особенно про танки посмотреть можно только один раз.

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    • 15591 14089
      Руса час назад

        В современных фильмах о ВОВ многое зависит не только от режиссеров,
        но и от актеров, среди которых сейчас мало талантливых.
        А главное- надо меньше врать и гнать отсебятину.
        Чем больше будет правды в фильмах на основе документальных и архивных материалов, тем лучше. Есть масса готовых правдивых сценариев из жизни красноармейцев, полководцев и обычных советских граждан, их подвигов во время ВОВ: воспоминания фронтовиков и письма, книги и публикации известных фронтовых журналистов и писателей, кинохроника и т.д.

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