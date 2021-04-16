Почему современники должны снимать военное кино?
Довольно часто мнения о том, нужно ли современное военное кино, расходятся. Одни считают каноном советскую экранизацию по воспоминаниям и литературным произведениям. Другие хотят видеть обновленную картинку с задействованием современных технологий.
Кто же прав? По большому счету никто, ведь у людей разных эпох – разные запросы. И это нормально. Лично я считаю, что новое кино делать нужно хотя бы потому, что есть военные конфликты, которые стоило бы осветить и показать с разных сторон. Взять хотя бы Афганистан, Чечню и Югославию.
Крови было пролито много, а снятых фильмов, к сожалению, мало. Но это не значит, что про Великую Отечественную войну нужно перестать снимать. Нет, это одна из самых главных болевых точек народа. Идей и простора на эту тему ещё много, главное, чтобы современный режиссер был не обделен вкусом и талантом.
А то уже приелось, что на 9 Мая регулярно выдают какой-то откровенный понос про «кровавую гэбню». Но есть те, кто находит в себе силы снять картину, придающую новый окрас старым событиям. Этим и отличаются современники, особенно если речь идет о фильмах, снятых непосредственно по горячим следам конфликтов.
Взять хотя бы в пример две ожидаемые картины, которые мне встретились в подборке на «Пикабу». Первый – «Красный призрак». Казалось бы, всё та же ВОВ, но взята другая стилистика повествования, сохранившая при этом дух патриотизма (по крайней мере, так вижу из трейлера).
Второй – «Турист». К сожалению, про него судить можно разве что по постеру. Но по нему ясно, что фильм будет о каком-то свежем военном конфликте. Уже глоток свежего воздуха от современников.
И сейчас намного проще снимать в плане цензуры. Взять хотя бы пример картины «Звезда» 1949 года, драматизм которой привел к закрытию на долгие годы по идеологическим соображениям.
Сейчас не так. «Кандагар» про Афганистан и «ТАСС уполномочен заявить» про Холодную войну тоже содержали драму, но, наоборот, оказались успешными и культовыми.
Именно поэтому кино от современников нужно. Так мы увидим не только свежий взгляд на ушедшие военные конфликты, но и откроем для себя правду о войнах сегодняшних.
“Звезда” 2002 года снята не хуже, а на мой взгляд даже лучше чем в 1949 г. Фильм “Братство” тоже снят очень хорошо. А вот современные многие особенно про танки посмотреть можно только один раз.
Это потому что зачастую такие фильмы грешат мультиками.
В современных фильмах о ВОВ многое зависит не только от режиссеров,
но и от актеров, среди которых сейчас мало талантливых.
А главное- надо меньше врать и гнать отсебятину.
Чем больше будет правды в фильмах на основе документальных и архивных материалов, тем лучше. Есть масса готовых правдивых сценариев из жизни красноармейцев, полководцев и обычных советских граждан, их подвигов во время ВОВ: воспоминания фронтовиков и письма, книги и публикации известных фронтовых журналистов и писателей, кинохроника и т.д.