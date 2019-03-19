1822. Гиппиус Г. А. Современники, собрание литографических портретов государственных чиновников
08:28. 19 марта 2019 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1822. Гиппиус Г. А. Современники, собрание литографических портретов государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих.
Михаил, Митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и пр
Кочубей Виктор Павлович, Граф
Строгонов (Строганов) Григорий Александрович, Барон
Крылов Иван Андреевич
Мартос Иван Петрович
Лопухин Петр Васильевич, Князь
Репнин Николай Григорьевич, Князь
Сперанский Михаил Михайлович
Оленин Алексей Николаевич
Жуковский Василий Андреевич
Сестренцевич Богуш Станислав
Аракчеев Алексей Андреевич, Граф
Каподистриас Иван Антонович, Граф
Шуберт Федор Иванович
Егоров Алексей Егорович
Голицын Александр Николаевич, Князь
Дмитриев Иван Иванович
Шишков Александр Семенович
Ребиндер Роберт Иванович, Барон
Круг Филипп Иванович
Гурьев Дмитрий Александрович, Граф
Паулуччи Филипп Осипович, Маркиз
Соболевский, Граф
Реман Осип Осипович
Кигельхен Карл, фон