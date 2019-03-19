1822. Гиппиус Г. А. Современники, собрание литографических портретов государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих.Михаил, Митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и прКочубей Виктор Павлович, ГрафСтрогонов (Строганов) Григорий Александрович, БаронКрылов Иван АндреевичМартос Иван ПетровичЛопухин Петр Васильевич, КнязьРепнин Николай Григорьевич, КнязьСперанский Михаил МихайловичОленин Алексей НиколаевичЖуковский Василий АндреевичСестренцевич Богуш СтаниславАракчеев Алексей Андреевич, ГрафКаподистриас Иван Антонович, ГрафШуберт Федор ИвановичЕгоров Алексей ЕгоровичГолицын Александр Николаевич, КнязьДмитриев Иван ИвановичШишков Александр СеменовичРебиндер Роберт Иванович, БаронКруг Филипп ИвановичГурьев Дмитрий Александрович, ГрафПаулуччи Филипп Осипович, МаркизСоболевский, ГрафРеман Осип ОсиповичКигельхен Карл, фон

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