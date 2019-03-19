Главная » История, Творчество

1822. Гиппиус Г. А. Современники, собрание литографических портретов государственных чиновников

08:28. 19 марта 2019 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

1822. Гиппиус Г. А. Современники, собрание литографических портретов государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих.







Михаил, Митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и пр


Кочубей Виктор Павлович, Граф


Строгонов (Строганов) Григорий Александрович, Барон


Крылов Иван Андреевич


Мартос Иван Петрович


Лопухин Петр Васильевич, Князь


Репнин Николай Григорьевич, Князь


Сперанский Михаил Михайлович


Оленин Алексей Николаевич


Жуковский Василий Андреевич


Сестренцевич Богуш Станислав


Аракчеев Алексей Андреевич, Граф


Каподистриас Иван Антонович, Граф


Шуберт Федор Иванович


Егоров Алексей Егорович


Голицын Александр Николаевич, Князь


Дмитриев Иван Иванович


Шишков Александр Семенович


Ребиндер Роберт Иванович, Барон


Круг Филипп Иванович


Гурьев Дмитрий Александрович, Граф


Паулуччи Филипп Осипович, Маркиз


Соболевский, Граф


Реман Осип Осипович


Кигельхен Карл, фон

Источник: https://humus.livejournal.com/6524056.html

Метки: искусство, история, книги, Россия, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Плохая комедия
Популярный российский торрент-трекер РуТрекер лишил правообладателей их прав на удаление раздач с ресурса. Аккаунты правообладателей переведены в разряд обычных пользователей, которые никак не могут повлиять на удаление или изменение нелицензионных ...
НУЖНА ЛИ РОССИИ МОНАРХИЯ?
Причём можно заметить опредёленные «сигналы» обществу: в основном положительные мнения о дореволюционном периоде истории России, которые приняты в обслуживающей власти интеллигенции, типа фильма Станислава Говорухина 1992 года – «Россия, которую мы ...
Антисталинист - это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано
Антисталинист - это всегда русофоб.Случайно ли именно Сталин оказался главной мишенью пропаганды внешних врагов России, которые то сравнивают его с Гитлером, то пытаются убедить мировую общественность в том, что Сталин оккупировал пол Европы, а также ...
Миллионер Антон Баков: Я решил основать свое государство в Тихом океане после убийства Немцова
Экс-депутат Госдумы бизнесмен Антон Баков создает государство в Тихом океане. Новая «Российская империя» разместится на трёх из двадцати необитаемых островов республики Кирибати – Молден, Старбак и Миллениум. Проект обойдется бизнесмену в $350 миллионов....
Кацва, Сванидзе... У нас, что, других авторов школьных учебников больше нет?
Коллега рассказывает об авторе учебника истории, о некоем Л.А. Кацве. Мы чуть дополним её информацию."Леонид Александрович Кацва родился 26 ноября 1957 года в семье Александра Михайловича Кацва и Нины Азриелевны Уриссон, он единственный ребёнок в семье....
Дом-2 шоу для дебилов?
Posted by Правда-TV 15 апреля, 2009 В передаче участвуют Невзоров, Трахтенберг, Юрий Мамин. И опять все упирается в мировозрение. Навязанные нам врагами ложные понятия и мировоззрение. Посмотрите на подрастающее поколение, какие у них идеалы (проституток,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>