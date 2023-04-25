Старинная русская народная игра возвращается
В программе приняли участие:
Павлова Надежда Владимировна – президент Международной и Всероссийской федерации городошного спорта;
Ватагин Александр Владимирович – генеральный директор Всероссийской федерации городошного спорта;
Сподырева Анастасия – чемпионка мира.
Ведущий – Димитрий Сагал.
Контакты:
https://vk.com/gorodki_russia
https://gorodki-russia.ru/
Сагал Димитрий: mr.metla@list.ru
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