Перспективы возрождения Союза Советских Социалистических Республик. М. В. Попов. 02.02.2023.
Лекцию в Университете рабочих корреспондентов на тему «Перспективы возрождения Союза Советских Социалистических Республик» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России. 02.02.2023.
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А СССР юридически не переставал существовать. Необходимо только декларативное решение о возобновлении его путем присоединения к нему отдельных государств, либо путем восстановления членства на основе правопреемственности. И вполне себе возможно существование независимого государства с одновременным участием в составе СССР. Другое дело, что указание в названии СССР на социалистический строй в этих государствах сегодня не будет соответствовать капиталистической форме устройства государства. Вот если поменять конституции государств – участников, тогда – даа …
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…Развал СССР – сотВОРили – КПССовцы и АНДРОПОВцы…
(именно эти 2-ва КЛАНА и РАЗВАЛ(ивали)ИЛИ Великий СССР!)
* а тогдашние КОМСОМОЛьцы=СОУЧАСТНИКИ развала – НЫНЕ во-власти В рф-ii…
(КЛАН соучастников ПРЕСПУПЛЕНИЯ=развала СССР:НЫНЕшняя “едроССня”…)
* более того,ЭТО – ВНЕДРЁННЫЕ…Чужие ВО-ВЛАСТИ = Полит-НАЁМНИКИ…
(и Пока “ОНИ” во-власти – НИКАКИХ Изменений “они” НЕ допустят,по ЦУ…)
*** Эта “едроССня” = Полит-ПАРАЗИТарии – Внутренние ВРЕДители России!
(“ОНИ” – даже НЕ 5-ая колонна А – неВИДИМЫЕ-Глубинные-Разрушители Руси)
*** Именно ПОСРЕДСТВОМ “ИХ” – и Ведётся Разное ВРЕДительство в России…
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_Возродить СССР,Хорошая Мысль=МЕЧТА…
НО Врят-ли осуществимая…особенно ПОКА во-власти В России “ЭТИ”…
*** И осебенно НЕполучится ПРИ…Поклонении тем,СТАРЫМ “вождям”:
НИКАКИХ карлов-марксов,энгельсов и ПРОЧИХ ленинов!!! Старьё – В-утиль!
* и НИКАК будет НЕ “загнать-убедить” АЗИАТских “паХАНов” в воссоединении…
* туже Украину,КАК “убедить”,да и Белоруссия,при-всём…НЕ очень-то…
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…Время “ДОБРОВОЛЬНОГО” объединения – НЕ видно НА горизонте…
(а Российский ЭКОНОМИЧЕСКИЙ “фактор” – НЕ “стимул” идти ПОД Москву…)
(а СИЛАЮ…у России,чтобы Создать СССР-2 – НЕ получится…)
* тем-более,что НЫНЕ в рф-ii – Реакционно-Буржуазный РЕЖИМ… :-(
…у коИХ символ – двухглавый “орёл”=МУТАНТ…НУЖНО ИНОЕ… :-)
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! В России Нужно – “власть=МАСТЬ” Менять!
! В России Нужно Власть – Русским ВОЗВРАЩАТЬ!
…и – Прекращать – Русь РЕЛИГИЕЙ “окормлять”=ОБМАНывать!!!
—> Нужно – ЭТО №1 – СВЕТСКУЮ жизнь В страну Возвращать!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 25–4–23.