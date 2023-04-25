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Переговоры России, Ирана, Турции и Сирии в Москве

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Чтобы это фото стало возможным, Россия работала более 5 лет.
Впервые публично эта тема поднималась после переговоров Путина, Эрдогана и Роухани в Тегеране в 2018-м году.

Официальные переговоры России, Ирана, Турции и Сирии по линии министров обороны и глав спецслужб проходят в Москве.

Турция длительное время отказывалась от официальных контактов с Дамаском. Но позднее ее позиция начала меняться. Сначала были заявления, что возобновление отношений возможно после выборов президента Сирии, затем после успеха переговоров в Астанинском формате, потом – после выборов Эрдогана.

При этом шли неофициальные контакты по линии спецслужб, а с недавних пор по линии МИД. И вот, Россия и Иран смогли усадить Сирию и Турцию за один стол для обсуждения ситуации на севере Сирии. Это конечно не конец пути, но важный этап пройден. Всех кто к этому причастен – поздравляю.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8314845.html
Метки: война в сирии, иран, Россия, сирия, турция
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