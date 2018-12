Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 декабря 2018

Россия и Турция подтвердили уважение территориальной целостности Сирии, заявил Лавров

Больше, чем партия, но меньше, чем государство

Развитие от негосударственной организации к «государственной»: случай Хезбаллы

Отличная статья-ликбез на тему "Хезбаллы", ее структуры и роли в ливанском обществе.В мае 2018 года в Ливане прошли первые парламентские выборы после 2009 года, и Хезбалла получила 13 из 128 мест в парламенте. Это не было примечательной переменой по сравнению с результатами предыдущих выборов (12 в 2009 году и 14 в 2003), однако, если прибавить места союзников Хезбаллы (1), то вместе они составляют больше половины -65 – в ливанском парламенте. Все знают, что Хезбалла – главная сила в этом альянсе и , поэтому, результаты последних всеобщих выборов показывают, что Хезбалла будет иметь «решающий голос» в Ливане на ближайшие годы.Хезбалла имела 10 или больше мест в ливанском парламенте с всеобщих выборов 2000 года. До этого, она участвовала во всеобщих выборах 1992 и 1996 года, и получила 8 и 7 мест. (2)Усиление позиции партии на выборах видно не только по числу полученных мест, но и в их доле голосов. Около 5% ливанцев голосовали за Хезбаллу в середине 90-х, на последних выборах Хезбалла получила больше 15% всех голосов.Важно также отметить, что Мишель Аюн, которого считают главным союзником партии и кто был кандидатом в президенты от нее, смог победить на президентских выборах 2016 года благодаря важной поддержке Хезбаллы.Все вышеперечисленное показывает растущее влияние Хезбаллы в ливанской политике. (3) Даже если это похоже на постепенный рост, а не на внезапный скачок, Хезбалла сумела стать важнейшей политической партией и движущей силой в ливанской политике. Несомненно, это крупное достижение для организации, которая была создана просто как вооруженная негосударственная группа (НГГ), представляющая и борющаяся за определённую секту внутри общества, и которую маргинализировали как мировое сообщество, так и крупнейшие региональные «игроки».Что же стояло за успехом и растущим влиянием Хезбаллы в ливанской политической системе? Какие шаги Хезбалла сделала, чтобы приспособиться к нынешней политической системой Ливана и стать из вооруженной боевитой негосударственной группы – «государственной»? В этой статье мы попытаемся коротко осветить эти вопросы, утверждая, что основная причина успеха Хезбаллы – в ее все растущем «квази-государственном» характере, несмотря на то, что основана она была как негосударственная. Точнее – Хезбалла – негосударственная, но действует как государственная организация с целью укрепить свою базу, однако, она также тот тип негосударственной организации, которая использует свою силу, чтобы бросить вызов государственному аппарату изнутри, и ее стратегия, похоже – приспособиться к нынешней политической системе, а не выйти из нее, чтобы заменить ее совершенно новой.Поэтому, квази- государственный характер Хезбаллы рассматривается с целью понять ее развитие. После этого, мы изучаем критические моменты в истории Хезбаллы, чтобы увидеть важные решения, которые она приняла, применяя эту стратегию.Государство (по самому основному определению в международном праве – нечто, имеющее постоянное население, определенную территорию, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами(5)) определяло жизнь человечества сотни лет. Особенно с возникновением современного государства, оно заняло центральную роль в любой человеческой деятельности и начало влиять, регулировать и контролировать почти все стороны жизни в обществе. Так что мы все время видим попытки уточнить и определить концептуальные границы и основные элементы государства теоретически, так как стало необходимо определить границы между государством и обществом, учитывая крайне важную роль государства в нашей жизни.Хотя такие попытки не привели к полному согласию в определении государства, со временем определенные параметры «бытия в качестве государства» стали широко признанными. Английский философ Локк указал, что одна из основных функций государства – право «судить и карать» свое население. Соответственно, также ответственность государства – защищать основные права человека -своего населения и поддерживать власть закона, потому, что считается, что только установив власть закона, государство может создать устойчивый общественный и политический порядок. (8). Наряду с этим правом, монополия на законное применение силы также считается основной функцией государства. Широко распространено мнение, что основная функция государства – обеспечение безопасности граждан, защита их от внешних угроз и обеспечение доступа к природным ресурсам.С появлением современного государства, которое принесло высокий уровень атомизации и профессионализации внутри общества, была установлена центральная роль национальной армии как главного орудия безопасности и функция безопасности с национальной армии была расширена на аппарат государства. Этот исторический процесс проложил путь к тому, что государство получило монополию на законное применение силы, как указал Вебер. (7)Так что со временем монополия на законное применение силы стала рассматриваться как один из определяющих атрибутов государства. Такое определение также подразумевает высшее превосходство государства и монополию сверх любого другого вида авторитета в обществе.С другой стороны, в связи с серьезными изменениями 20 и 21 века, идея, что только государство имеет высшую и неделимую власть и суверенитет, стала размываться, так как многие государства в мире или не смогли обеспечить полную власть в своих границах – то есть, не смогли получить монополию на применение силы – или не смогли удержать такую власть. Тем временем стало ясно, что, если государство не имеет монополии на применение силы практически и эффективно на своей территории, теоретическая монополия не делает государство суверенным. На практике, как было много раз продемонстрировано, идея национального суверенитета относилась к национальным государствам только на бумаге, но далеко не всегда на деле. Даже если трудно возразить, что современное национальное государство – самый выдающийся суверенный политический юнит, по крайней мере, можно сказать, что его суверенитет, включая монополию на применение силы, не неделим. Мы можем назвать это «дилемма монополии».Регион Ближний Восток и Северная Африка (БВСА) пережил эту дилемму несколько раз и все еще испытывает ее. Возникновение и существование мощных НГГ во многие странах, большая часть которых – слабые или провальные государства (8) поддерживает жизнь этой дилеммы: мощные вооруженные НГГ – почти все из них с политическими целями и широкой социальной базой, и поэтому с политической легитимностью – постоянно бросают вызов власти существующих стран и их монополии на применение силы. Хезбалла – один из лучших примеров этого.Другая основная функция государства – обеспечения благосостояния населения. Конечно, в разные века понимание того, что это значит, сильно отличалось. В целом, монополия на сбор налогов и получение доходов всегда лежала в основе этой функции, однако качество, количество и размер ожидаемых услуг и способы распределение благ изменились. Учитывая тот факт, что Хезбалла обеспечивает общественные блага и основные социальные службы в некоторых регионах Ливана, особенно на юге, который можно считать основной социальной базой Хезбаллы, можно также сказать, что Хезбалла выполняет и эту основную функцию государства.Для уточнения положения Хезбаллы можно применить определение государства Джоеля С Мигдаля (9): «Три основные критерия, которым государство должно суметь пробудить в гражданах: соблюдение (обязательств), участие, легитимность. Государство – «силовое поле», определяемое применением насилия и оформленное, во-первых -Образ последовательной, контролирующей организации на территории, которое есть представительство народа, ограниченного этой территорией и во вторых – реальная деятельность множества его частей». (10)Мигдаль также считает, что природа государства изменчива. То есть, государства формируются образами, которые они показывают, создавая впечатление, что они -контролирующие центры общества, и что их действия имеют целью исполнить эти предполагаемые обязанности. Мигдаль также утверждает, что у государства есть 2 границы – территориальные, которые определяют, кем правит государство и где его юрисдикция, и социально-политические, то есть согласие населения на подчинение правилам государства в обмен на безопасность и блага. (11)Однако, «принципиальное препятствие для способности государства навязать свои правила населению – общественные организации, которые стремятся к тому же самому». (12) Неустойчивые границы создают постоянное ощущение опасности, которое может толкнуть общества в этническое самоопределение и усилить этнические конфликты при некоторых обстоятельствах». (13) Например, согласно Мигдалю, «в странах, где нет сильного государства, населению приходится выбирать между государственными органами и общественными организациями, предлагающими самые привлекательные блага с минимумом запретов». Учитывая историю Ливана и отсутствие государства с точки зрения шиитского населения, Хезбалла прекрасно подходит под это определение полугосударственных организаций.Созданный на базе «Национального соглашения», подписанного в 1943 году, Ливан – демократия, основанная на контракте религиозных общин. (14) По этому соглашению, конфессии(секты) в Ливане имеют власть в своих религиозных и юридических вопросах. Также в государстве существуют квоты для представительства каждой секты в политической системе пропорционально их доле в населении. Однако, соглашение 1943 года оказалось недостаточным, чтобы соединить население в нацию. Главная причина этого провала – квоты, определенные соглашением, не отражают важные изменения в демографии Ливана, и , со временем, некоторые секты оказались обделены. Эта проблема привела к гражданской войне 1975 года. Жестокая гражданская война шла несколько лет, и привела к вооруженному и политическому вмешательству Сирии в Ливанев поддержку ливанских шиитов, которые были одной из важных сторон в гражданской войне.Тем временем, Сейид Аббас аль Мусави, который прибыл из Наджафа в 1975 году, организовал Хезабллу в долине Бекаа. После его прибытия в Ливан, некоторые другие иранские муллы, при поддержке вождя иранской революции – аятоллы Хомейни, также прибыли в Ливан и начали проповедовать.В 1982 году Хезбалла была формально основана Мусави и его сторонниками в долине Бекаа, где их проповеди продолжались. Организация также имела поддержку новых властей Ирана (после победы исламской революции 1979 года). Хезбалла значит «Партия бога», то есть выражала исламские чувства и стремления ее основателей.Важно также отметить, что в июне 1979 года Израиль вмешивался в дела Ливана, в чем ему противостоял Иран. Так что поддержку Ирана можно рассматривать как ответ Ирана на вмешательство Израиля.Коротко говоря, Хезбалла родилась в результате жестокой гражданской войны во время вторжения Израиля на юг Ливана, где живет большая часть ливанский шиитов.В эти тяжелые для шиитского населения Ливана времена, некоторые группы, представляющие шиитов, пытались защитить их интересы, включая Амаль и Движение обездоленных (ДО), оба из которых были основаны хорошо известными шиитским муллой Имамом Мусой Аль-Садром. Однако, в отличие от Амаль и ДО, во главе Хезбаллы стояло коллективное руководство, а не харизматичная личность, и поэтому организация смогла быстро развить сложную внутреннюю структуру и создать профессиональные службы. Например, Высший Совет (Шура) организации – высшая власть в Хезбалле, отвечая за ее законодательные, исполнительные, политические и военные дела. Хезбалла также организовала многочисленные подкомитеты, для улучшения руководством в различных сферах.В 1989 году Хезбалла провела первую общую ассамблею для формирования исполнительных органов. Позиция генерального секретаря (первым был Шейх Туфейли) была установлена именно там. Этот пост требовался Хезбалле для регулирования отношений с населением. (15)В заключение, политика в Ливане была в основном определена разделением власти по конфессиальным(сектантским) линиям. Тем временем, неадекватность ливанского государства особенно ощущалась общинами, которые составляли общество Ливана, и шиитское население на юге Ливана было первейшей из этих общин.Если некая конфессиальная община остро ощущала недостачу государственных благ и защиты, и если государство, в котором разделение власти идет по сектантским линиям, постоянно показывает себя обществу как непоследовательное, тогда такая конфессиальная община легко может отдалиться от государства и искать альтернативную общественную группу, готовую представлять ее и выступать за ее права. Мигдаль называет такое положение : «сильное общество-слабое государство». (16)Хезбалла предоставляет общине безопасность, она удерживает территорию и политически имеет монополию на принуждение на своей территории, а также собирает налоги (17) на ней, имеет организационную бюрократию, которая управляет этой территорией. Хезбалла как «вооруженный кантон», как представляется, соответствует всем критериям современного государства по Веберу. (18) Если учесть, что генсек Хезбаллы официально также председатель Исполнительного комитета, который состоит из глав округов, которые Хезбалла контролирует (Бейрут – южные пригороды, юг Ливана и долина Бекаа), можно понять территориальную политику Хезбаллы: каждый район имеет совет, называемый региональным советом шура (РСШ), и все они прямо связаны с Высшим Советом Шура. Главная функция РСШ – следить за повседневной деятельностью и нуждами района.С другой стороны, Хезбалла также создала свои органы во многих отраслях – газеты (Эль Ахд), мозговые тресты (Центр гражданского общества и демократии) и радио и ТВ (Эль Нур).Хезбалла стала крупнейшей в Ливане негосударственной организацией, предоставляющей здравоохранение и социальные блага, и ее школы так хороши, что туда посылают своих детей даже немусульмане.(19)«Комитет Хезбаллы по восстановлению отремонтировал и содержит в порядке многочисленные дома, поврежденные нападениями Израиля и других.Комитет по воде и энергетике привел в порядок более 100 водных и электростанций от долины Бекаа до юга Ливана.Комитет по окружающей среде активно мониторит и изучает загрязненные районы, в то время как сельхозкомитет организовал сельхозкооперативы, продавая семена, удобрения и инсектициды фермерам по ценам ниже рыночных. Работой всех этих комитетов руководит комитет технически-административный, который входит в орган под названием «Джихад аль-Бина» и чья главная цель – изучать бедные районы Ливана и предоставлять им помощь.Например, во время свирепого бурана в марте 1992 года, сотрудники и механизмы «Священного органа восстановления» были срочно направлены на спасение и помощь населению в отдаленных районах в высоких горах Ливана, в то время, как правительство пообещало помощь, но не дало ее». (20)Конечно, все эти действия произвели серьезные результаты в стране, где правительство уже давно не обеспечивает основные социальные службы. Вспомним опять Мигдаля о том, что такое государство – «во-первых -образ последовательной, контролирующей организации на территории, которое есть представительство народа, ограниченного этой территорией и во вторых – реальная деятельность множества его частей». Ясно, что Хезбалла успешно соответствует этим критериям. В результате популярность Хезбаллы среди ее базы растет, за счет как государства, так и других шиитских организаций (Амаль). Эта организация никогда не было только вооруженным сопротивлением. И политическая и военная составляющие были тесно связаны с самого начала существования Хезбаллы, и ее влияние и власть в шиитской общине в Ливане стало равно, если не превысило, государственную.Когда государство в Ливане не желало или не могло позаботится о населении южного Ливана во время агрессий Израиля, Хезбалла стала стражем региона, и фактически- правительством.В 1978 году Израиль начал первую оккупацию, вторгся в 500 кв км территории Ливана. Международное сообщество, в лице СБ ООН, не смогло предотвратить этой агрессии Израиля, и это вторжение стало одним из важнейших факторов становления ХезбаллыОбодренный бездействием международного сообщества и слабой реакцией региональных сил, в 1982 году Израиль начал вторую интервенцию с целью вторжения в другие части Ливана. Поколение основателей Хезбаллы воевало на передовой против израильских захватчиков.После оккупации 1982 года, 23 августа 1982 Амин Джемаель – глава фалангистского (фашистского) движения в Ливане и партии Катаиб – был избран президентом Ливана. В то время фалангисты были союзниками Израиля. Уже через неделю после выборов Джемаеля, многие шиитские группы предложили союз харизматичному шиитскому лидеру и видному теологу Мусе аль-Садру, и восстали против правительства Джемаэля. Во время этого восстания Джемаэль был убит, и, после его убийства, израильские войска опять вторглись в Ливан. Ко времени этого вторжения, Израиль уже оккупировал треть территории Ливана. Во время интервенции и оккупации, опять-таки, Хезбалла активно боролась против израильских захватчиков во имя джихада.Борьба Хезбаллы против израильских захватчиков оказалась успешной, хотя они и все ливанское общество понесло тяжелые потери. Хезбалла и некоторые другие группы боролись и контратаковали почти пять лет, в конце концов заставив Израиль отступить из Ливана и прекратить оккупацию большей части ливанской территории. Израиль теперь оставался только в «зеленой зоне», захваченной в 1985 году.Хезбалла также сражалась против Израиля во время агрессий в 1990-х, и их борьба в конце концов вынудила Израиль полностью уйти с ливанской земли. К концу 2000 года Израиль полностью выгнали из южного Ливана, кроме двух маленьких деревень.В самом деле, хотя войска ливанского государства не смогли прямо воевать против куда более мощного Израиля во время оккупации, Хезбалла воевала против оккупантов успешно. Ведущая роль Хезбаллы в упорной борьбе против израильской оккупации, и конечная победа принесли огромную популярность и веру в ее силы даже среди населения Ливана, не принадлежавшего к секте шиитов. В 1990-х Хезбалла получила всенародное признание, которое помогло ей усилить присутствие и влияние в политической системе Ливана позднее.Несомненно, важнейшей вехой во взаимодействии Хезбаллы с ливанской политической системой и превращением в квази государство было ее решение участвовать в выборах в Ливане. Участие в выборах позволило организации «продвигать интересы ливанских шиитов, из которых она состоит» и сделали Хезбаллу главной представительницей шиитского населения. (21)Несмотря на возражения вначале из рядов Хезбаллы – включая возражения первого генсека шейха Субхи аль-Туфейли – изменения Хезбаллы нельзя было остановить. Оставление позади первоначальную идею «исламского государства» и участие в выборах можно назвать важнейшим шагом в «ливанизации Хезбаллы».Среди рядовых членов Хезбаллы пропаганда теории исламского государства продолжалась, но публично ее больше не подчеркивали как ближайшую цель, потому, что это вызывало опасения суннитов и было неприемлемо для друзов и христиан. Лидеры Хезбаллы поняли, что это был несомненный факт – другие конфессиональные группы тоже были неотъемлемой частью ливанского общества, и никакую политическую структуру нельзя было построить в стране, не обращая внимания на эти общины. Хезбалла признала, что готова иметь дело с реальностью ливанской политической и социальной структуры, и эволюционный, а не революционный подход стал характерным для новой политики Хезбаллы. (22)Новая политика Хезбаллы также доказала, что НГГ может проявить большую гибкость в отношении целей, дискурса и союзов, и стараться участвовать в существующей политической системе, если найдет возможность. То, что военная мощь Хезбаллы остается неприкосновенной и была узаконена государством, проложило путь к ливанизации Хезбаллы. Благодаря соглашению Таиф 1990 года, Хезбалла, как вооруженная организация, которая успешно сопротивлялась иноземным захватчикам, получила привилегированное положение в военной системе, как единственное ополчение секты, которому позволено сохранить своей оружие и иметь фактический контроль на юге Ливана радом с оккупированными Израилем «зонами безопасности».Успешное установление монополии Хезбаллы на представительство шиитского населения в ливанской политике было еще одной вехой. Как упомянуто выше, в начале 1980-х, когда Хезбалла только что была основана, были и другие видные шиитские организации, как Амаль. Однако, со временем, Хезбалла стала самой важной организацией, благодаря своей хорошо организованной структуре, ясно выраженным политическим целям, широкой сети социального обеспечения, эффективной пропаганде и органам СМИ, а также несравненной эффективности в борьбе против израильских оккупантов. (23)Влияние Хезбаллы на ливанское общество стало заметным на местных выборах в 1998 и 2004 годах, на которых она выступила с огромным успехом. Тем временем Хезбалла начала получать заметное число мест в ливанском парламенте после выборов 2000 года. Эти выборы весьма помогли партии восстановить социальный контроль, которым она пользовалась перед изменениями в государстве. Хотя убийство бывшего премьер-министра Рфика Аль-Харири подвергло Хезбаллу тяжелому давлению, они все равно смогли получить два министерских поста в правительстве Наджиба аль-Микати, сформированного в 2005 году после убийства Харири. Несмотря на все обвинения и давление на Хезбаллу после убийства Харири, партия не потеряла мест в парламенте или правительстве (Фуада Сениоры) в последующие годы. Со временем, она даже стала достаточно сильна, чтобы вынудить премьер-министра (Саада Харири) уйти в отставку в 2011 году. Таким образом, Хезбалла стала одной из самых мощных сил в ливанской политической системе довольно скоро после основания.Хотя участие Хезбаллы в ливанской политической системе демократическими методами никогда не означало, что партия приняла демократию как основную ценность, очевидно, что ее устойчивое положение в политической системе было опорой для организации, и ее участие в системе дало ей много преимуществ, как доступ к государственным ресурсам, более широкий круг последователей и место для выражения своих мнений и идей, как и дополнительную – и крайне необходимую – легитимизацию как официальную, демократическую и гражданскую политическую партию (последнее крайне важно, так как Хезбаллу часто называли террористической группой и постоянно требовали ее разоружения).Пример Хезбаллы показал, что:НГГ может установить серьезную власть над территорией и частью населения внутри существующего государства, получив политическую легитимность, даже в том случае, когда она бросает вызов высшей власти государства.НГГ может сломать государственную монополию на легитимное применение силы, кроме того, она может даже получить на местах больше силы, чем государственная власть, и удержание власти может вынудить государство поделиться своей монополией на легитимное применение силы.Для усиления НГГ, достаточного, чтобы бросить вызов аппарату государства, важную роль играет иностранная поддержка. Связи Хезбаллы с Сирией и Ираном в течение десятков лет подтверждает этот факт. (25)Но даже бросая вызов государственной власти, НГГ может убедить значительную часть населения, что они – ее последователи, до тех пор, пока НГГ занимается проблемами этого населения и представляет эту часть общества.НГГ на требуется придерживаться первоначальных целей навсегда, со временем она может резко изменить свои цели.НГГ может иметь большую гибкость в своих целях, дискурсе и союзах, и старается участвовать в существующей политической системе, до тех пор, пока ее военная мощь остается неприкосновенной и узаконенной государством.Государство может включить в себя НГГ путем уступок. Так что «огосударствление» (26) НГГ обычно – непростой процесс, но может служить и сохранению государства, или хотя бы сохранению его имени и власти, и «национализации» НГГ.Лучшее описание случая с Хезбаллой, таким образом: «Больше, чем партия, но меньше, чем государство». (27)1) Хезбалла и Амаль («шиитская двойка) – получили 29 мест, а Свободное патриотическое движение 24, другие партии альянса – 12 мест.2) Вся статистика о всеобщих выборах взята из Википедии и проверена по СМИ.3) Например, после всеобщих выборов 2009 года глава Хезбаллы Хасан Насралла признал поражение своего блока против поддержанных США противников, см : “Hezbollah accepts election loss, U.S. backs allies,” Yara Bayoumy, https://www.reuters.com/article/us-lebanon-election-idUSTRE55609720090608 (Access: 16 June 2018)4) НГГ – негосударственная группа5) Таково определение Конвенции Монтевидео, только подписанное некоторыми странами Америки, однако это определение государства широко использовалось в международном праве. Также, определяя концепцию государства конвенция была основана на определениях многих видных теоретиков госудсртва.[6]John Locke, Two Treatises of Civil Government[7]Max Weber, Politics as a Vocation[8] Рассмотрение этих терминов см: Robert I. Rotberg, “Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators”[9] Joel S. Migdal, “Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World”, p.32[10] Ibid, p.15[11] Migdal, Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practice, p.18[12] Bryan R. Early, “Larger than a Party, yet Smaller than a State”: Locating Hezbollah’s Place within Lebanon’s State and Society, p.117[13] Migdal, Through the Lens of Israel: Explorations in State and Society[14] Carole H. Dagher, Bring Down the Walls: Lebanon’s Post-War Challenge, p. 169[15] Marius Deeb, Militant Islamic Movements In Lebanon: Origins, Social Basis and Ideology, Washington DC: Center for Contemporary Arabic Studies, 1986, pp.7-8[16] Midgal, “Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World”[17] Anisseh Van Engeland & Rachael M. Rudolph , From Terrorism to Politics, pp. 33–34[18] Paul Kingston & Marie Joelle Zahar, “The Rise and Fall of Miltia Cantons” in States Within States: Incipient Political Entitites in the Post Cold War Era” ed. Paul Kingston and Ian Spears, 81-98 (New York 2004)[19] Важное замечание Брайана Р. Ёрли «Уравнивать Хезбаллу и Аль-Каиду в войне против терроризма значит игнорировать важную роль Хезбаллы в ливанском обществе и ее легитимное положение в правительстве» (из статьи “Larger than a Party, yet Smaller than a State”: Locating Hezbollah’s Place within Lebanon’s State and Society”).[20] Мы взяли подробности из сочинения A. Nizar Namzeh’s : “Lebanon’s Hizbullah: from Islamic revolution to parliamentary accommodation” и привели их слово в слово.[21] Early, p.121[22] Namzeh, p. 325[23] Early, p.119[24] Early, p. 125[25] «Поддержанные миллионами долларов иранской финансовой и материальной поддержки, Хезбалла начала создание полноценной системы социального обеспечения в шиитских общинах, включая строительство школ, больниц и благотворительных учреждений», см Hala Jaber, Hezbollah: Born with a Vengeance, p.159-168[26] Изобретая такой термин, мы имели ввиду включение НГГ в государственную структуру.[27] Jaber, Hezbollah Born with VengeanceПеревод с английского https://www.sharqforum.org/2018/10/02/the-evolution-of-a-non-state-actor-to-a-state-actor-the-case-of-hezbollah/ выполнен читателем

Манбидж. 30.12.2018

После вчерашних переговоров России и Турции в Москве большая часть обсуждаемого как обычно осталась за кадром и договоренности будут проявляться уже по-факту их осуществления, как это было и с договоренностями достигнутыми в ходе предыдущих визитов турок в Москву.Из публичной части:1. Стороны в очередной раз подтвердили приверженность сохранению территориальной целостности Сири и ее суверенитету, где именно сирийцы должны решить дальнейшую судьбу своего государства.2. Стороны договорились усилить работу по выполнению сочинских соглашений по демилитаризованной зоны в Идлибе.3. Стороны договорились о взаимодействии в условиях ухода США из Сирии.По Манбиджу и Рожаве ничего конкретного сказано не было. По передвижению войск узнаем.1. Сирийские военные появились на дамбе Тишрин. В ближайшие 1-2 дня ожидается официальное объявление по этому поводу. Также наблюдается военная активность САА к западу от Манбиджа. В провинции Дейр-эз-Зор продолжается накопление сил – "Силы Тигра", NDF, 5-й штурмовой корпус, иранские прокси, для операций на восточном берегу Евфрата. Данную кампанию могут поддержать "Хашд Шааби" действующие с территории Ирака, при поддержке иракской авиации. Формальный предлог есть – ликвидация анклава ИГИЛ на границе с Ираком, который США и курды так и не смогли уничтожить.Касательно Манбиджа, то сирийские военные источники заявляют, что армия дислоцируется на окраинах Манбиджа. 4-й танковая дивизия проводит развертывание к западу и северо-западу от города.2. Первая группа американских военных покинула Сирию. 50 человек и приличное кол-во оборудования вывезены с одной из приграничных баз в Ирак. Закрытая база использовалась как часть логистического маршрута, по которому тяжелая техника доставлялась из Ирака в Сирию и передавалась структурах YPG и SDF. Техника по воздуху доставлялась на американские базы в Ираке и потом на трейлерах через погранпереходы контролируемые иракскими курдами перевозилась на территорию провинции Хасаке, где уже распределялась в рамках запланированных мероприятий по усилению военных возможностей SDF.3. Вместе с тем, отмечается транспортная активность США в районе Ракки (турки подозревают, что США хотят оставить курдам часть вооружений). В самом Манбидже продолжается американское патрулирование, над городом патрулируют ударные вертолеты и боевые самолеты американской коалиции. Американское командование заявляет, что в самом городе особых изменений пока происходит, отмечая лишь очередные вылазки боевиков ИГИЛ нападающих на SDF. Турция продолжает накопление бронетехники и боевиков CCA к югу и юго-западу от Джараблуса. Если с запада от Манбиджа сирийцы уже выстроили блок, то с севера турок от Манбиджа отделяют лишь американские патрули.4. YPG официально объявила, что сирийских войск пока в Манбидже нет и они занимают территории вокруг Манбиджа для защиты территории. Кроме того, силы YPG пока из Манбиджа не ушли.По заявлениям курдских источников, консультации с правительством Асада продолжаются. Курды по-прежнему пытаются получить от Асада некие гарантии в обмен на передачу полного контроля. Вполне понятно, что в условиях отсутствия обновленной конституции и сбора Конституционной Ассамблеи, где будет определяться будущее Сирии, Асад не может дать курдам долгосрочных гарантий, так как формат будущего еще только предстоит определить.5. В Ираке развивается политическая буря после визита Трампа в Ирак на американскую военную базу с игнорированием иракского руководства. Правящая парламентская коалиция собирается потребовать от США вывести войска из Ирака. Глава парламентской коалиции пригрозил США военной силИракская "Хезбалла" также пообещалаВ этом плане, визит Трампа дал Ирану удобную возможность активизировать кампанию против США в Ираке и использовать блок шиитов и садристов для политической легитимации этих действий.В целом, ситуация развивается весьма интригующе.

Миньоны Эрдогана

Очень подробная таблица по группировкам "зеленых", которые находятся на подкорме у Турции в Идлибе, Африне и треугольнике Азаз-Аль-Баб-Джараблус.1 – список группировок.2 – активно участвовавшие в операции "Щит Евфрата".3 – получавшие турецкую поддержку.4 – получавшие американскую поддержку по линии МОМ (? – не совсем понял, что имеется ввиду)5 - получавшие американскую поддержку по линии Пентагона6 – получавшие противотанковые комплексы TOW7 – воюют против ИГИЛ8 – воюют против Асада9 – воюют против курдов из YPG и Курдской Рабочей Партиидалее идет этнический состав группировок10 – арабы11 – туркоманы12 – курдыВот такую чудесную коллекцию "друг Реджеп" собрал за 7 лет сирийской войны.Сейчас приходит пора конвертировать ее в долгосрочные политические выгоды, раз уж первоначальные планы по свержению Асада не задались.Структура ССА на конец 2018 года. Турция пытается преобразовать ССА из разрозненных банд в некий аналог полноценной армии с тремя корпусами, куда сгоняют "умеренных". Сама структура частично копирует структуру турецкой армии.Стоит помнить, что помимо этих "банд демократов", из которых Турция пытается слепить подобие армии с нормальной иерархической структурой, есть еще коалиция "упоротых" во главе с "Ан-Нусрой" существующей под брендом "Хайят Тахрир-аш-Шам". Там еще несколько десятков банд "неумеренных демократов" с несколько более расплывчатой структурой.

