Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 ноября 2017
- 05:30 Атаки боевиков на стратегические объекты в Сирии: Зачем исламистам обесточивать захваченные города? (ФОТО).
- 04:30 Российские военные вошли в освобождённый от «Аль-Каиды» горный район на границе с Ливаном (ФОТО).
- 03:30 «Знаковое событие»: Путин, Эрдоган и Рухани согласовали совместное заявление по Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:44 Дорога на Абу-Кемаль.
Атаки боевиков на стратегические объекты в Сирии: Зачем исламистам обесточивать захваченные города? (ФОТО)
Атаки на объекты ТЭК Сирии. Зачем боевикам обесточивать подконтрольные города?
На этот вопрос попытался ответить корреспондент «Русской Весны» в своём репортаже из провинции Хомс.
Электростанция Аль-Зара — один из важнейших элементов энергетической сети Сирийской Арабской Республики — была построена в 2001 году при участии японских инвесторов. Она находится на территории, подконтрольной правительственным войскам, и на фоне просторной равнины выделяется своими огромными градирнями.
Электростанция расположена и в непосредственной близости с линией соприкосновения с районом, контролируемым боевиками вооруженной оппозиции в так называемом Эр-Растанском котле. Эта станция является одной из главных в системе электроснабжения страны и периодически подвергается обстрелам со стороны боевиков. Полтора года назад была выведена из строя в результате ракетного удара, что привело к обесточиванию целых провинций. Но благодаря слаженным действиям руководства и персонала подача электроэнергии была быстро восстановлена.
Обстрелы объектов инфраструктуры вошли в привычную практику бандформирований. Ранее уже появлялась информация об атаке на ТЭЦ в городе Мухарда. Аль-Зара обеспечивает электроэнергией не только города, подконтрольные сирийской армии, но и города, занятые террористами.
По карте OpenStreetMaps отчетливо видно, что линии электропередач направлены от электростанции в сторону городов Таль-Нафкин и непосредственно в Эр-Растан. Отключить район боевиков было бы простым и логичным решением, но далеко не мудрым. Зачем должны страдать мирные люди в условиях гуманитарного кризиса и наступающей зимы? Сегодня мы отправимся на территорию станции и постараемся разобраться в происходящем.
На подступах невооруженным глазом видны огромные пробоины в массивных трубах от самих снарядов и осколков. Въезд на территорию станции усиленно охраняется. Нам удалось связаться с директором, который любезно согласился побеседовать с «Русской Весной».
В разговоре выяснилось, что с момента начала войны с территории, подконтрольной боевиками, не поступило ни одной лиры платы за пользование электроэнергией. Также он сообщил о трудностях нахождения в непосредственной близости с боевиками (порядка 1500 м), о постоянной угрозе жизни персоналу станции.
«Меня зовут Шангут Мустафа. Я директор электростанции Аль-Зара. Работают 3 турбины мощностью по 220 мегаватт, каждая обеспечивает электроэнергией всю территорию Сирии. Территория станции часто подвергается обстрелам со стороны боевиков. Неделю назад нас снова обстреляли. Как видите, охладительные башни повреждены снарядами.
Год назад при обстреле были повреждены несколько генераторов, в результате чего много городов остались без света. Мы экстренно заменили генераторы на новые из Китая.
Также хочу выразить благодарность нашему президенту, который в трудное для страны время не оставил Сирию и борется с террористами вместе с русскими друзьями, которым также выражаю огромную благодарность».
Получается, что боевики совершенно бесплатно пользуются электроэнергией и еще периодически обстреливают станцию, дающую ее им. Где логика? А логика, наверно, в том, что бесплатная электроэнергия негативно влияет на умы мирных граждан, волей судьбы оказавшихся в плену вооруженной оппозиции. Притом негативно для этой самой вооруженной оппозиции. Почему? Давайте разберемся.
Ситуация первая. Боевики занимают некий участок территории, со всей инфраструктурой и с огромным числом мирных жителей, которые не хотят никаких боестолкновений или попросту устали от войны. Находясь в окружении и в полной зависимости от ресурсов извне. Ситуация плачевная. Как выжить в условиях окружения, да еще и не утратить лояльность населения, сохранив в их умах образ «кровавого тирана» Башара Асада?
Один из вариантов — собирать деньги с населения за электроэнергию себе в карман, далее предупредить население о том, что скоро «режим» в целях нарушения инфраструктуры оппозиции отберет у них электроэнергию, и рассчитывать, что правительство дернет рубильник и обесточит весь север Хомса. Что у нас получается. Мирные жители без электричества, мерзнут ночами, озлобленные, а боевики спокойно достают свои дизельные электроустановки и дальше занимаются своими делами, обвиняя во всех бедах населения «Кровавого тирана».
Идут годы, но вот почему-то «Кровавый тиран» не дергает рубильник! Ситуация вторая. Несмотря на огромные долги, руководство ТЭЦ продолжает поставлять энергию в оппозиционный район.
Армия САР постепенно восстанавливает контроль над территорией Сирии. Все больше боевиков принимают призывы сложить оружие по программе национального примирения, а информация о гуманитарной помощи России в освобожденные города все больше распространяется среди оппозиции. Одним из действенных способов заставить людей ненавидеть действующую власть остается самим отключить себе электричество, как бы банально это не звучало. Отсюда и обстрелы с попытками захвата электростанций.
Выведенная из строя станция не особо навредит боевикам, но зато очень сильно навредит мирным гражданам, как и на территории под контролем САА, так и оппозиции. Появится повод наконец-то обвинить власть в обесточивании мирных граждан «умеренной оппозиции», а на территории, не контролируемой боевиками, появятся поводы для народных волнений. При захвате основных электростанций в руках боевиков окажутся сильные рычаги воздействия. Либо она элементарно разграбляется и продается. Отсюда и попытки навредить энергетике страны.
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Собкор «Русской Весны» Петр Кириллов
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Российские военные вошли в освобождённый от «Аль-Каиды» горный район на границе с Ливаном (ФОТО)
Летом 2017 года Армия Сирии и «Хезболла» отвоевали у «Аль-Каиды» границу Ливана и САР, убив сотни боевиков.
В конце июля Сирийская армия вместе с отрядами «Хезболлы» и при поддержке ВКС РФ сумела взять под полный контроль горный район Джароуд Флита в Западном Каламуне.
На этой неделе российские военные впервые провели гуманитарную акцию в н. п. Флита, в регионе Западный Каламун, в 69 км севернее Дамаска.
Об этом в коротком фоторепортаже «Русской Весны» с места событий.
Военнослужащих Вооруженных сил России радостно встречали дети.
Местным жителям выдано 400 гум. пакетов (рис, сахар, мясные консервы), общий вес 1,74 т. Врач осмотрел 93 чел., 26 из них дети.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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«Знаковое событие»: Путин, Эрдоган и Рухани согласовали совместное заявление по Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
В Сочи состоялись переговоры между Владимиром Путиным, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и иранским лидером Хасаном Рухани. Главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и уделили особое внимание сирийскому кризису.
Лидеры трёх стран поддержали идею проведения Конгресса национального диалога Сирии, а также выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности арабской республики. По мнению экспертов, достигнутые в ходе переговоров соглашения станут важным этапом в процессе урегулирования конфликта. О чём говорили Путин, Эрдоган и Рухани — в материале RT.
Президент России Владимир Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Рухани провели переговоры в Сочи. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности — пути разрешения конфликта в Сирии.
Путин сообщил, что на трёхсторонней встрече были обстоятельно рассмотрены основные аспекты урегулирования ситуации в арабской республике. Он отметил, что переговоры прошли в конструктивном и деловом ключе.
Эрдоган и Рухани поддержали проведение Конгресса нацдиалога Сирии
По словам российского лидера, Эрдоган и Рухани поддержали инициативу о созыве общесирийского форума-конгресса национального диалога в Сирии.
«С удовлетворением отмечу, что президенты Ирана и Турции поддержали инициативу о созыве общесирийского форума-конгресса национального диалога в Сирии. Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нём представителей широких слоёв сирийского общества», — добавил Путин.
Конгресс национального диалога должен собрать делегатов от различных политических партий, внутренней и внешней оппозиции, этнических и конфессиональных групп. На нём планируется рассмотреть ключевые вопросы общенациональной повестки для Сирии.
Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что судьбу Сирии должны решать сами сирийцы — как сторонники действующей власти, так и оппозиция.
На переговорах лидеров трёх стран также обсуждался вопрос участия курдов в Конгрессе нацдиалога. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Сохранение единства страны
На встрече в Сочи президенты России, Ирана и Турции подтвердили важность сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
«Договорились и впредь прилагать самые активные усилия для решения главной задачи — установления мира и стабильности в этой стране, сохранения её суверенитета, единства и территориальной целостности», — подчеркнул Владимир Путин.
Кроме того, отметил президент, Россия, Иран и Турция как страны-гаранты мирного процесса в Сирии продолжают работать над укреплением режима прекращения боевых действий.
Он добавил, что на встрече главы трёх государств отметили существенные успехи совместной борьбы с терроризмом, а также договорились продолжать сотрудничество по борьбе с террористическими группировками.
«Подтвердили готовность наращивать взаимодействие для окончательного уничтожения ИГИЛ*, Джабхат ан-Нусра*, других экстремистских группировок», — сказал Путин по итогам встречи с турецким и иранским лидерами.
По словам президента России, он проинформировал своих коллег о состоявшейся встрече с президентом Сирии Башаром Асадом. «Отметили высказанную сирийским руководством приверженность принципам мирного решения кризиса, готовность провести конституционную реформу и свободные подконтрольные ООН выборы», — сказал Путин.
Напомним, встреча Путина и Асада состоялась 21 ноября в Сочи. Лидеры двух стран подвели итоги российской военной операции в САР и заявили о необходимости начала политического процесса.
Между тем на встрече глав России, Ирана и Турции не остались без внимания вопросы социально-экономического восстановления Сирии. Российский президент указал на необходимость существенно нарастить объёмы гуманитарной помощи населению республики.
«На сегодняшней встрече договорились сделать всё, чтобы стимулировать подключение к этой работе других государств, региональных и международных организаций», — сообщил он.
«Точки соприкосновения»
На переговорах в Сочи лидерам удалось найти точки соприкосновения по многим значимым проблемам сирийского урегулирования, считает директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
«Безусловно, встреча трёх президентов — это знаковое событие. <…> Суть переговоров сводится к следующему: САР является суверенным, независимым и территориально неделимым государством, — заметил он в разговоре с RT. — Три президента договорились о том, что никаких зон влияния в Сирии не будет. Практически решена курдская проблема. Стороны договорились о том, что пока рано говорить о курдской автономии, тем более о создании Курдистана. Этот вопрос очень важен и для Рухани, и для Эрдогана, потому что и в Иране, и в Турции достаточно большое число этнических курдов».
О значимости прошедших переговоров заявил и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Понятно, что интересы трёх стран — России, Турции, и Ирана в Сирии — в определённой степени разнятся, но то, что их лидеры во время встречи в Сочи пришли к общему мнению насчёт перспектив дальнейших совместных действий, — это серьёзнейший успех», — цитирует ТАСС сенатора.
При этом он отметил, что в любом случае Сирия ещё немалое время будет представлять собой клубок противоречий.
«И принципиально важно, что стороны, судя по совместному заявлению, исходят из того, что единственный плодотворный путь решения сирийских проблем — всех вместе и каждой в отдельности — это общесирийское урегулирование посредством созыва Конгресса народов Сирии», — считает Клинцевич.
«Успокоить союзников»
Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов полагает, что Москва организовала встречу с ближневосточными партнёрами, чтобы прояснить беспокоящие их вопросы по САР.
«Целью встречи была не только сверка часов, но также — успокоить союзников. Тегеран выражал недоумение по поводу Конгресса нацдиалога. Главным образом Иран беспокоили договорённости, достигнутые на встрече президентов России и США», — отметил он.
По его словам, в заявлении Владимира Путина и Дональда Трампа (в основу заявления лёг документ, подписанный сторонами в Аммане) была строчка о выводе из Сирии иностранных формирований. Главным образом это относится именно к Ирану.
«Что касается Турции, то здесь играет роль курдский вопрос. С одной стороны, функционирует зона в Идлибе, куда введены турецкие войска. Однако эти войска не формировали буферную зону наподобие той, которая была на севере Алеппо в ходе операции „Щит Евфрата“. Их посты расположены возле курдского кантона Африн. Поэтому в первую очередь их цель — давление на курдов, а во вторую — на „Тахрир Аш-шам“* в рамках общей стратегии», — сказал военный эксперт.
Мардасов отметил, что многие проработанные странами-гарантами вопросы в Сирии уже решаются.
«Другое дело, что представление о мирном процессе у всех разное. Арабский мир считает, что должно быть сформировано переходное правительство. Дамаск же настаивает на сохранении действующего режима», — напомнил собеседник RT.
По мнению эксперта, Конгресс национального диалога в Сочи поможет активизировать женевский формат переговоров, который, как пояснил Мардасов, нуждается в перезапуске. Переговоры в Женеве между легитимным сирийским правительством и представителями оппозиции проходят под эгидой ООН.
Анастасия Иванова, Екатерина Комарова
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Дорога на Абу-Кемаль
Как всегда отличный сюжет Anna-News о наступлении маядинской группировки САА вдоль Евфрата на Абу-Кемаль.
Масса интересных деталей, подробностей и наблюдений о боевых действиях, успехах и неудачах, которые сопровождают продвижение вперед.
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