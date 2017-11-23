Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 ноября 2017

Атаки на объекты ТЭК Сирии. Зачем боевикам обесточивать подконтрольные города?

На этот вопрос попытался ответить корреспондент «Русской Весны» в своём репортаже из провинции Хомс.

Электростанция Аль-Зара — один из важнейших элементов энергетической сети Сирийской Арабской Республики — была построена в 2001 году при участии японских инвесторов. Она находится на территории, подконтрольной правительственным войскам, и на фоне просторной равнины выделяется своими огромными градирнями.

Электростанция расположена и в непосредственной близости с линией соприкосновения с районом, контролируемым боевиками вооруженной оппозиции в так называемом Эр-Растанском котле. Эта станция является одной из главных в системе электроснабжения страны и периодически подвергается обстрелам со стороны боевиков. Полтора года назад была выведена из строя в результате ракетного удара, что привело к обесточиванию целых провинций. Но благодаря слаженным действиям руководства и персонала подача электроэнергии была быстро восстановлена.

Обстрелы объектов инфраструктуры вошли в привычную практику бандформирований. Ранее уже появлялась информация об атаке на ТЭЦ в городе Мухарда. Аль-Зара обеспечивает электроэнергией не только города, подконтрольные сирийской армии, но и города, занятые террористами.

По карте OpenStreetMaps отчетливо видно, что линии электропередач направлены от электростанции в сторону городов Таль-Нафкин и непосредственно в Эр-Растан. Отключить район боевиков было бы простым и логичным решением, но далеко не мудрым. Зачем должны страдать мирные люди в условиях гуманитарного кризиса и наступающей зимы? Сегодня мы отправимся на территорию станции и постараемся разобраться в происходящем.

На подступах невооруженным глазом видны огромные пробоины в массивных трубах от самих снарядов и осколков. Въезд на территорию станции усиленно охраняется. Нам удалось связаться с директором, который любезно согласился побеседовать с «Русской Весной».

В разговоре выяснилось, что с момента начала войны с территории, подконтрольной боевиками, не поступило ни одной лиры платы за пользование электроэнергией. Также он сообщил о трудностях нахождения в непосредственной близости с боевиками (порядка 1500 м), о постоянной угрозе жизни персоналу станции.

«Меня зовут Шангут Мустафа. Я директор электростанции Аль-Зара. Работают 3 турбины мощностью по 220 мегаватт, каждая обеспечивает электроэнергией всю территорию Сирии. Территория станции часто подвергается обстрелам со стороны боевиков. Неделю назад нас снова обстреляли. Как видите, охладительные башни повреждены снарядами.

Год назад при обстреле были повреждены несколько генераторов, в результате чего много городов остались без света. Мы экстренно заменили генераторы на новые из Китая.

Также хочу выразить благодарность нашему президенту, который в трудное для страны время не оставил Сирию и борется с террористами вместе с русскими друзьями, которым также выражаю огромную благодарность».

Получается, что боевики совершенно бесплатно пользуются электроэнергией и еще периодически обстреливают станцию, дающую ее им. Где логика? А логика, наверно, в том, что бесплатная электроэнергия негативно влияет на умы мирных граждан, волей судьбы оказавшихся в плену вооруженной оппозиции. Притом негативно для этой самой вооруженной оппозиции. Почему? Давайте разберемся.

Ситуация первая. Боевики занимают некий участок территории, со всей инфраструктурой и с огромным числом мирных жителей, которые не хотят никаких боестолкновений или попросту устали от войны. Находясь в окружении и в полной зависимости от ресурсов извне. Ситуация плачевная. Как выжить в условиях окружения, да еще и не утратить лояльность населения, сохранив в их умах образ «кровавого тирана» Башара Асада?

Один из вариантов — собирать деньги с населения за электроэнергию себе в карман, далее предупредить население о том, что скоро «режим» в целях нарушения инфраструктуры оппозиции отберет у них электроэнергию, и рассчитывать, что правительство дернет рубильник и обесточит весь север Хомса. Что у нас получается. Мирные жители без электричества, мерзнут ночами, озлобленные, а боевики спокойно достают свои дизельные электроустановки и дальше занимаются своими делами, обвиняя во всех бедах населения «Кровавого тирана».

Идут годы, но вот почему-то «Кровавый тиран» не дергает рубильник! Ситуация вторая. Несмотря на огромные долги, руководство ТЭЦ продолжает поставлять энергию в оппозиционный район.

Армия САР постепенно восстанавливает контроль над территорией Сирии. Все больше боевиков принимают призывы сложить оружие по программе национального примирения, а информация о гуманитарной помощи России в освобожденные города все больше распространяется среди оппозиции. Одним из действенных способов заставить людей ненавидеть действующую власть остается самим отключить себе электричество, как бы банально это не звучало. Отсюда и обстрелы с попытками захвата электростанций.

Выведенная из строя станция не особо навредит боевикам, но зато очень сильно навредит мирным гражданам, как и на территории под контролем САА, так и оппозиции. Появится повод наконец-то обвинить власть в обесточивании мирных граждан «умеренной оппозиции», а на территории, не контролируемой боевиками, появятся поводы для народных волнений. При захвате основных электростанций в руках боевиков окажутся сильные рычаги воздействия. Либо она элементарно разграбляется и продается. Отсюда и попытки навредить энергетике страны.

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Собкор «Русской Весны» Петр Кириллов