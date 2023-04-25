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О концепции “стран-изгоев”

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О концепции "стран-изгоев"

Интересна госдеповская концепция «стран-изгоев», (от «rogue states» – «государства-хулиганы»). Мировой жандарм, палач и насильник составляет списки собственных жертв, имеющих наглость не подчиняться и под подобострастное повизгивание холуйствующего окружения раздает остальным покровительственные похлопывания по плечу, медали, угрозы, черные метки, санкции и ракетные удары.

Удивительно с какой лёгкостью этим термином начала пользоваться постсоветская интеллигенция, вымаливающая у хозяев прощения за место собственного рождения и его вчерашнюю историю.

На неподчиненные монстру страны, на самом деле совершенно неизвестные и малоинтересные «империи добра», мировая пресса не устает рисовать карикатуры и непристойные картинки, чтобы до исполнения приговора успеть расчеловечить их в глазах остального мира.

«Страны-изгои», несмотря на все свои недостатки, сумели сохранить самое трудное и главное – государственный суверенитет. Они – последние оставшиеся в мире неколонии.

Поэтому так важно, в сегодняшнем глобальном конфликте, объединение (экономическое, энергетическое, политическое и, возможно, военное) крайне разных государств, обладающих субьектностью. Это основное предварительное условие выживания их культур и народов.

Большая часть мира оказалась одной гигантской колонией. Поэтому главная нынешняя борьба – против колониализма. В колониях, даже с самыми демократическим декорациями (мы видели, как легко и быстро это осыпается), невозможны ни борьба за права, ни развитие культуры, ни гуманистические ценности; все это голограмма, фейк и блеф. Мы видим, как международные правовые и гуманитарные инстанции превратились в приводные ремни корпораций и банков для легитимации вмешательства во внутренние дела непокорных стран. Цели западной цивилизации со времен завоевания других континентов ничуть не изменились. Изменились только методы и маркетинг.

Майнстрим «демократии» и «толерантности» сеет ненависть. Необходимо научиться уважать все наши различия, отложить все важные споры до лучших времен и научиться действовать вместе. Понимая логику военного времени.

(с) Олег Ясинский

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8313764.html
Метки: гегемонизм, империализм, США
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29291 24837
    марина только что

      О,пожалуйста не страдайте за весь мир ,нам бы самим уцелеть и спасти ,завоеванное..дедами ,отцами..Эти цуки жидосаксы никак меж собой не разберутся..Вот и последний свой рупор демократии перекрыли :
      “Погром ФоксНьюс и уход Такера Карлсона – одно из первых в цепочке знаковых событий, составляющих политический узел. Более значимым ключевым событием должно быть переформатирование финансового рынка Германии и Европы, более жесткое переподчинение рейнских банков американскому финконтролю. Еще одним событием в этом же ряду был антиамериканский демарш Макрона, пытающегося найти союзников для вытеснения американского ВПК из Европы. Вряд ли и здесь обошлось без одобрительного кивка со стороны «демократуры» имени Байдена.

      И где-то между этими событиями финансово-политического порядка произойдет какой-то маневр ВСУ с виртуальным занятием пары хуторов и возможной суицидальной атакой по российской территории, провоцирующей массированный ракетно-бомбовый ответ по остаткам критической инфраструктуры и местам скопления военной техники. Вся логика борьбы внутри глобальной финансовой олигархии подсказывает, что ни о каком реальном успехе ВСУ, то есть о политическом усилении Пентагона, ВПК и «правых» в США сейчас не может быть и речи.

      Похоже, намеренная утечка «секретных» данных о слабости ВСУ именно для этого спецслужбистами Байдена и организована, чтобы иметь возможность убедить своих колеблющихся для внутриполитической атаки на «правых». Если бы у «ястребов» была реальная возможность для политической контратаки в виде хотя бы относительно успешного «контрнаступа» на Б/У, они бы с этим не задержались. А с учетом логики внутренней борьбы в США тамошним «ястребам», скорее, выгодно подставить Байдена под новую информационную атаку, как они уже это сделали в Афганистане, когда ушли с Баграма раньше чем из Кабула и спровоцировали картину позорного бегства.

      Возможно, ошибусь в прогнозе, но пока не видно другого способа «демократам» превратить неизбежную зраду в перемогу, кроме как мобилизовав на помощь хероически обанкротившимся ВСУ польских, румынских и венгерских «миротворцев». Только так можно информационно победить Путина, которому «альянс демократий» Байдена (но не НАТО с Пентагоном) не даст захватить весь этот зачумленный «чемодан без ручки».
      п.с.Как вам прогноз?- устраивает?, изотерики смешные .Все копаете вглубь времен ,как страусы -давйте лучше взгляните на настоящее…
      КТ ,звони брату,чтобы сховався в бульбу,иначе затолкают в свою последнюю игру или ты с поляками придешь побеждать???

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