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Не надо стеснятся термина “враг народа”

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Не надо стеснятся термина "враг народа".

Пора вводить понятие "враг народа", враги есть, а понятия нет.
Это касается не только людей на фронте, но и здесь на гражданке, всех ждунов, всю эту сволочь.
Мы чего стесняемся? Хочу ли я сталинских репрессией? Пусть будет так!
Мой дед прошёл всю войну, в 46-м посадили по этой статье, отсидел 9 лет, поэтом был реабилитирован.
Мы понимаем, что на тот момент было необходимо это сделать в государстве. (с) генерал-лейтенант Гурулев (https://t.me/agurulev)

Вот и дед у меня говорил "Время было такое и так было надо".
Сейчас вот люди лучше начинают понимать особенности того времени и реальный смысл термина "Враг народа".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8314531.html
Метки: враги народа, пятая колонна, Россия, ссср, сталин
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11763 10531
    Валерий час назад

      Самое смешное, что ловлей “врагов народа” активно занялись тогда эти самые враги народа. Займутся и сейчас. Помните инструкцию от Жванецкого: “не можешь побороть – возглавь”? Вооот..
      И было все по закону Мерфи – в финале наказание невиновных и награждение непричастных. Берия маленько разобрался тогда, конечно. Но где сейчас взять такого Берию?

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