Новости Украины и Новороссии 15 ноября 2017

Сегодня, чтобы на Украине тебя услышали, надо громче других орать, проклинать, браниться.

Почему им нравится убивать

Вот, к примеру, в свое время обильно рассуждавшая о языковом равноправии и необходимости дружбы с Россией Инна Богословская размышляет вслух на украинском телевидении о грядущих депортациях: «Население Донбасса само виновато в той трагедии, которая там произошла, — они легли под российских оккупантов…

Мы предложим всем, кто не хочет жить в Украине, покинуть её в течение одного или двух месяцев. Там, конечно же, будет огромное количество смертей и терактов, направленных против бандитов и заинтересованными в их уничтожении будут все…

Там психология «Мы простые маленькие люди и за нас решают всё» осталась до сегодняшнего дня. В Донбассе, в этом анклаве, всегда была такая психология, это их тип мышления. А в Украине другая психология!..” Вы слышите это постоянное «там» и «здесь»? Там «бандиты», «оккупанты», «маленькие люди», а здесь титаны духа — люди с другим типом мышления!

Госпожа Богословская не скрывает, что хочет баллотироваться в Президенты, а потому — для выхода из политического небытия — ей необходимо о себе громко напоминать. Но показательно, что для этой цели выбран именно язык ненависти и презрения к жителям Донбасса. Таков нынешний украинский мейнстрим.

Тысячи политиков, журналистов и рядовых пользователей социальных сетей ежедневно изрыгают декатонны брани в адрес инакомыслящих сограждан, врагов государства по всему периметру украинских границ и по отношению к собственной власти. Ненависть на Украине стала привычной и неотъемлемой частью образа жизни.

Связанно это не с разочарованием в идеалах Майдана, а, наоборот, с их полнейшим торжеством. Идеалы Майдана — с их «кто не скачет, тот москаль» и «не дай русскому» — как раз подразумевали ненависть к тем, что скакать не захотел. Ненависть фанатичной толпы к здравомыслящим и толпы сторонящимся.

Однако за толпой всегда стоят организаторы и идеологи, а ударной силой Майдана стали отлично организованные отряды националистов, которые после разграбления военных складов на Западной Украине оказались ещё и хорошо вооружены.

Любая импровизация должна быть хорошо подготовлена. Ещё в 2010 году один из идеологов Майдана 2014 года, известный свободовец Юрий Михальчишин на львовском телеканале ZIK в абсолютно мирной Украине предрекал гражданскую войну: «Мы пришли к ситуации, когда проукраинским силам противостоят антиукраинские…

Когда при власти не украинцы, прогноз очень простой: через 3–4 года будет гражданская война. И нам остается, чтобы выжить, эту войну выигрывать…» Причем повторил Михальчишин эту мысль несколько раз.

Подобная точность прогнозов обусловлена личным участием Михальчишина в процессах, для широкой публики неявных. Задолго до событий второго (и даже первого) Майдана на Западной Украине, на деньги диаспоры и при неформальной поддержке СБУ (тот же Ярош был помощником бывшего руководителя СБУ Наливайченко) были организованы многочисленные молодёжные лагеря, где воспитанники проходили идеологическую и боевую подготовку в духе радикального национализма.

Сейчас подобные лагеря (только уже на восточной Украине) организовывает структуры печально известного полка «Азов». Его политическим крылом руководит Роман Зварыч, который в своё время был личным секретарем главы ОУН Ярослава Стецько и занимался подготовкой агентов для связи с националистическим подпольем на Украине.



© РИА Новости, Стрингер

И вот этот немолодой человек, фактически сотрудник американских спецслужб, вдруг возглавляет организацию молодых ультранационалистов. Разумеется, не Зварыч был изобретателем подобной организации. Украинские скауты (они же «пластуны») существуют не одно десятилетие.

Их школу в диаспоре прошли и сам Роман Зварич, и жена Ющенко — Катерина Чумаченко, а того ранее — Роман Шухевич, тот самый «национальный герой» и гитлеровский офицер. Идеологической обработке молодёжи украинские националисты заслуженно уделяли огромное внимание. Правы те, кто говорит, что сегодня рядовые штурмовики не знают толком трудов классиков украинского национализма — им бы выпить, подраться да помародерствовать. Но настоящие идейные кадры всегда готовились добротно. Что же они впитывают в кружке у лагерного костра?

Разумеется, истории про величие Украины и злых ляхов/москалей, великих патриотов из национального пантеона — Шевченко, Украинку, Михновского, Бандеру, Шухевича… А чему же учили своих верных провозвестники украинского национализма?

Например, Николай Михновский — первый по-настоящему радикальный украинский националист, автор манифеста «Самостийная Украина»: «Украина — для украинцев!», «Выгони отовсюду с Украины чужаков-угнетателей», «Не бери себе жену из чужаков…» и т.д.

Однако в 20-е годы воспитание христианских добродетелей в молодежных лагерях на Галичине и в местах кучного проживания украинской диаспоры и не предполагалось. Под эгидой националистических объединений юных пластунов учили военному делу и террористической работе. Специально для членов «Пласта» Организация Украинских Националистов выпускала журнал «Юнак», со статьями об огнестрельном оружии, схемами взрывных устройств, формулами зажигательных веществ. Подобная «воспитательная» работа продолжалась годами.

Читайте также: Украина: Кто влиятельней Порошенко и зачем кукловодам новая война на Донбассе?

Как известно, «библией» украинского национализма является труд Дмитрия Донцова, который так и называется — «Национализм». Его основополагающие требования к последователям — воспитывать в себе «волю к жизни», что подразумевает агрессию:

«Экспансия — не только самоутверждение собственной воли к жизни, а и отрицание таковой у других». Итак, у чужаков воли к жизни якобы нет (как и воли к свободе — вспомним Богословскую). Значит, по отношению к ним возможно всё. Одним из главных требований Донцова было отречение от гуманизма ради национальной идеи.

По его мнению, национальная идея должна была быть «аморальной», то есть вообще не принимать во внимание общечеловеческие ценности. А реализовывать эту «аморальную политику» (термин самого Донцова) должны абсолютные фанатики, которые считают «свою правду единственной, общей, обязательной для других. Отсюда его (фанатика-патриота) агрессивность и нетерпимость к иным взглядам».

Именно такие кадры, согласно заветам своего гуру, десятилетиями воспитывались и воспитываются в лагерях украинских националистов. «Есть высшие и менее значимые народы, те, которые умеют править другими, и народы, которые этого не умеют…» — безапелляционно заявляет Донцов, и если вы назовёте эти взгляды фашистскими, то не стесняйтесь — Донцов и сам их так называл.

Другой основной теоретик украинского национализма Николай Сциборский в важнейшей для понимания этого явления работе «Нациократия» писал: «Фашизм — это прежде всего национализм — любовь к своей родине и патриотические чувства, доведенные до самоотречения и культа жертвенного фанатизма».

Однако, как гласят кровавые уроки истории, фашизм (как и одно из его течений, нацизм), это отнюдь не религия любви, а воплощение ненависти, войны, геноцида. Фашизм всегда учит ненавидеть «чужих». И украинские националисты в этой науке преуспели. В базовых документах ОУН*, например, в инструкции «Борьба и деятельность ОУН во время войны», указывалось:

«Во времена хаоса и смуты можно позволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и еврейских деятелей… уничтожать, главным образом, интеллигенцию, которую нельзя допускать ни в какие руководящие органы, [необходимо] вообще сделать невозможным „производство“ интеллигенции, доступ к школам и т.п. Руководителей уничтожать…».



© РИА Новости, Стрингер

Особо в документах ОУН оговаривается судьба евреев: «Евреи в СССР являются преданнейшей опорой господствующего большевистского режима и авангардом московского империализма на Украине… Организация Украинских Националистов борется с евреями как с опорой московско-большевистского режима, одновременно осведомляя народные массы, что Москва — это главный враг». Собственно, эта директива и стала основанием для активного участия ОУН в Холокосте.

Сегодня удивляет другое — неужели частью украинских евреев все это забыто и прощено? Откуда же тогда позорнейшее и унизительное самоназвание «жидобандеровцы» и участие в прославлении убийц собственных предков? Нынешний «национальный герой» Ярослав Стецько писал в 1941 году в своей «Автобиографии»:

«Я стою на позиции уничтожения евреев и целесообразности перенесения на Украину немецких методов уничтожения еврейства и исключаю их ассимиляцию и т.п.».

Вопрос к премьеру Гройсману — как можно было допустить, чтобы именем этого человека вообще что-то официально называлось? И с каким чувством банкир Коломойский вооружал батальоны последователей Стецько?

Да, рядовые штурмовики не знают произведений классиков украинского национализма. Но знают (или обязаны знать) идеологи и популяризаторы идей украинского национализма из числа отечественной интеллигенции. И значит, они разделяют положения этой человеконенавистнической теории, ежели так настойчиво и системно ретранслируют её в общество. Ненависть необходима им для продолжения как бы «титанической битвы» с внешними и внутренними врагами, в первую очередь, с русскими.

Показательно, что сам Бандера за свою жизнь не был не то, что в России, но и вообще на территории Советской Украины. Первое «правительство» Бандеры вообще состояло исключительно из галичан, поскольку жителей других регионов они и за украинцев не считали. Перед собой они ставили задачу завоевания и покорения иной Украины: той самой Руси, веками мыслившей и считавшей себя Русской — достаточно почитать как назвал себя Богдан Хмельницкий.

Читайте также: Венгрия может закрыть Украине путь в Европу

Таким образом, для галичан-бандеровцев эта территория изначально являлась русифицированной и советизированной, соответственно, недостойной пощады или сострадания. Бандера в своей «директиве» в мае 1941 года приказывает «бросить сёла на города», а Донцов призывает сторонников «…сеять ненависть к своим! Ширить междоусобицы и взаимное недоверие! В родной дом вносить раздор! Да, именно это! Ибо без этого — нет никакого объединения, никакой соборности» (статья «Объединение или разъединение»).

Донцов требует «Вбить эту веру и эту правду во взбаламученные изменчивой эпохой и чужими стараниями мозги масс, без жалости уничтожая сомневающихся… В роли этого магнита все равно выступает меньшинство, группа… Она — организованная не в партию, не в объединение, а в карающий Орден — ведет эти массы». Безжалостный «карающий орден» — это украинские националисты.



© РИА Новости, Григорий Василенко

Это всё не такие уж далёкие времена. Последний руководитель ОУН за границей Николай Плавьюк в 1992 году передавал Кравчуку от имени УНР символы государственной власти, дочь заместителя Бандеры Ярослава Стецько (которая называла Зварыча «своим наследником» до самой смерти заседала в Верховной Раде, а сын Романа Шухевича до сих пор пребывает в украинском парламенте и в некоторых случаях на правах старейшего депутата открывает его торжественные заседания.

Я уже не говорю о торжестве ультранационализма во внутренней политике. Многолюдные марши на день рождения Бандеры, названные в честь ОУНовцев улицы и проспекты, официальное бандеровской приветствие «Слава Украине/ Героям слава», десятки других проявлений торжества идеологии ненависти и воспетого Сциборским фашизма.

Ненависть к инакомыслящим вплетена в саму идеологическую сущность украинского национализма, является его родовым пятном, и эта злоба сегодня всячески поощряется. Но злоба в принципе не созидательна. Взращённые на донцовском делении мира на «козаков» и «свинопасов» старательно формируют правящую касту вооружённых бездельников и примкнувших к ним профессиональных демагогов, паразитирующих на суевериях общества.

Неявным ответом демагогам и штурмовикам является массовая эмиграция, что самозванных «козаков» должно даже устраивать, поскольку под ними остаются самые покорные, беззащитные и слабоумные. Украина, к слову сказать, вышла на первое место в Европе по числу психических расстройств — ими страдает 1,2 миллиона жителей страны (сообщает пресс-служба Минсоцполитики). Это позволяет поддерживать в обществе необходимый уровень психоза и выискивать новые формы поиска «врагов народа».

Например, в прошлом месяце в местечке Добромиле на Галичине местные патриоты решили выкопать из могил останки 14 захороненных в центре сотрудников НКВД и похоронить вместо них «вояків УПА*».

Глядя на упражняющихся в гробокопательстве, уничтожении памятников и изливающих потоки злобы «патриотов», мы должны твёрдо запомнить: Майдан пришёл при поддержке Запада и националистов; нищета в ближайшее десятилетие будет синонимом слова «Украина»; Бандера не «порядок наводит», а устанавливает свои порядки.

Константин Кеворкян Украина.ру

Читайте также: Чтобы выйти на границу с Россией — надо стереть с лица земли Донецк и Луганск, — экс-министр обороны Украины (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.