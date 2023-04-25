Часть 21. Восстание чехословацкого корпуса: последствия/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжение цикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает, какие последствиями обернулось для страны восстание чехословацкого корпуса. Видео выпущено на площадках Дмитрия Пучкова в 2017 году. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
#цифроваяистория #егоряковлев #дмитрийпучков #настоящаяиграпрестолов
Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/