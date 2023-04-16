Часть 20. Восстание чехословацкого корпуса/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев
Продолжение цикла «Настоящая игра престолов». В этом выпуске Егор Яковлев рассказывает об эскалации Гражданской войны и восстании чехословацкого корпуса. Видео вышло на платформах Дмитрия Пучкова в 2017-м года. В связи с ростом аудитории и сохранившейся актуальностью темы публикуем его на нашем канале.
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