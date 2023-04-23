Стройка века: новый завод БПЛА под Самарой
В Самарской области начинается строительство крупнейшего частного завода авиационных беспилотников, на котором совсем скоро стартует серийный выпуск семи моделей, предназначенных для перевозки как грузов, так и пассажиров. О необычном проекте, о том, как вообще, развивается производство БПЛА в России в последние месяцы, а также о новой истории чудесного спасения, расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
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