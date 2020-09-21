

А библейские народы, в том числе, плотник Иисус, рубили топорами дубы и клёны, распиливали их на брусья и доски, чтобы изготовлять кухонные шкафы и строить морские корабли? Ну, а брились древние люди, по логике историков, стальными лезвиями, которые изготовлялись тут же, на сталелитейных мануфактурах! Только люди, ничего не смыслящие в индустрии, не знающие всей сложнейшей технологической цепи производства, помноженной на инженерный интеллект и опыт, могут с лёгкостью верить в подобные сказки.

Рис. 1.

«Битва над телом Патрокла» с изображением облачённых в металл греческих воинов



НХ, таким образом, не отвергает событий прошлого вообще, а в первую очередь – расставляет эти события на свои законные места, и только потом пытается их интерпретировать. Подобного подхода, к сожалению, нет у представителей ТИ, вынужденных руководствоваться (по сложившейся традиции) старыми, ошибочными постулатами полумифического содержания.

Добавлю существенную деталь. Датировка (хронология) известных по ТИ исторических событий, начиная с 18 века, почти не нуждается в правках.



По-крайней мере, здесь нет, и не может быть, тех гигантских хроно-сдвигов, которые наблюдаются в отношении Античности и Средневековья.



Поэтому-то недопустимо тезисом – вымыслом является не только древняя история, но и новейшая – пытаться фрондировать аргументации НХ. Никто и не оспаривает той данности, что многие события 18–20 веков неправильно освещены.



Неправильно освещены и неправильно датированы – это всё-таки не одно и то же. НХ не пытается заново датировать события 18–20 веков, но сама признаёт их соответствие, да и с наступлением Возрождения, Реформации, Просвещения, с тиражным книгопечатанием, картографией, с открытием и развитием наук подмена датировок узловых событий стала делом невероятно трудным и рискованным.[29]

Надеюсь, после всего сказанного нам будет уже легче ориентироваться в понятиях: датировка, вымысел, древность и т. д. И мы понимаем, что успех новохронологов не в находках, типа «пруссы» – это «руссы», или – что мусульмане с иудеями – это выходцы из христианства.



Все подобные «гуманитарные» выводы – это логический результат правильно выстроенной хронологической шкалы прошлого. Без неё как-то несерьёзно даже пытаться писать учебники по истории, учить соплеменников, например, «татаро-монгольскому игу» или верить, что географические средневековые названия попали в Библию совершенно случайно.

2. «Заставить людей выполнять абсурдные работы, держать в рабстве массы народа было очень даже легко.[30] Всё, кажущееся нам абсурдным, нелепым и комичным в поведении древних, им таковым не казалось… Современной молодёжи трудно объяснить, что многие советские люди не считали первомайские демонстрации неприятной повинностью, это был праздничный день… Поведение людей каждого столетия абсурдно с точки зрения всех остальных столетий».

Комментарий: Лачин апеллирует к местности, к времени, к эпохе, когда и сама психология и поведение людей могли, мол, подчиняться некой всепоглощающей идее. Все верно, поведение в обществах различных эпох, не укладывающееся в «общепринятые» сегодня нормы восприятия, может вызывать подлинное удивление или восхищение.

Но проблема не только в этом. Абсурдность строительства Великих Пирамид ещё можно стерпеть, признав египетских предков вкупе с их правителями людьми «со странностями». В первую очередь, вопрос – в масштабах мега-строительства, и полной беспомощности в отсутствие каких-либо индустриальных технологий во 2-3 тысячелетии до н. э. вообще строить что-то более-менее «вечное».



А ведь нас уверяют, что пирамидам Гизы, (скульптурам и храмам и т. д.) сегодня почти 5000 лет! И это не смотря на то, что ещё в начале второй половины 20 века было доказано – подавляющее большинство «древней» архитектуры Египта изготовлялось из геополимерного бетона![31]

Поскольку историки, не желая признавать фактов, продолжают настаивать, например, что блоки для пирамид непременно высекались в каменоломнях, мы вынуждены призвать этих ученых к здравому смыслу. Каким бы ни был патриотизм или страх египетских рабов к родной земле, к своему обожаемому фараону, но объём якобы выполняемых ими работ попросту не соответствует их физическим и временным возможностям.



Отсюда, кстати, и та самая попытка вымышленного античного Геродота[32] (вместе, вероятно, с реальным Лачином) приписать событию большое число строителей (100000) и некую согласованную психологию рабского поведения, за счёт которых стало возможным соорудить пирамиду Хеопса. А ведь в Египте, кроме неё, много и других мегалитов.

Надо полагать, по слову Лачина, строительство бесчисленной архитектуры в Египте не казалось египтянам абсурдным, нелепым и комичным. А в качестве подтверждения тому опять же вспомним приведённое автором критической статьи сравнение строительства пирамид с тем, что многие советские люди не считали первомайские демонстрации неприятной повинностью, это был праздничный день…

Сильная аргументация, ничего не скажешь! Давайте вспомним масштабные стройки социалистической России (СССР), когда за 25 лет были созданы новые заводы, фабрики, комбинаты, комплексы и многие другие объекты народного хозяйства.



Вспомним и сравним. У советских строителей, например, были не только технологии, оборудование, инструменты и грамотные инженеры, но и станки, и средства производства, и огромная экономика. Индустрия всё время наращивалась. Чего никак не скажешь о египтянах. На советскую стройку работали буквально десятки миллионов специалистов. А вот гигантскую египетскую пирамиду, по Геродоту, оказывается, осилили всего лишь 100 000 рабов за 20 лет.[33]

Я предлагаю автору критической статьи просчитать, сколько времени у египетских тружеников могло занять высечение из скалы одного-единственного блока, размером, скажем, = 1 х 1 х 1 м., его доставка к месту строительства, предварительная шлифовка «под ноль»,[34] подъём на верхотуру, монтаж в кладку и окончательная доводка под грань соседнего камня.



Не думаю, что логика современного строителя уступает логике строителей прошлых эпох, какими бы трудолюбивыми и исполнительными они ни были. И это без учёта многих прочих нюансов, когда блоки могли быть в несколько десятков и даже сотен тонн, а отдалённость предполагаемой каменоломни составляла 500 км. Плюс отсутствие инженерного расчёта и наличие стального или хотя бы мало-мальски прочного инструментария.

3. «Новохронологи напоминают плохих романистов, наделяющих героев древности современными мыслями и чувствами. Не допуская существования людей, совершенно на нас не похожих, переписывают их «под себя». Новохронологи, не мудрствуя лукаво, аннулировали древность вообще. По принципу: «если кто-то не был на меня похож, значит, его не было»

Комментарий: У людей может сложиться неверное представление о НХ. Новохронологи отнюдь не наделяют героев древности современными мыслями и чувствами. С чего бы это? Всё наоборот.



Фоменко показывает читателю, что древние источники, оказывается, говорят языком средневековья! Ну, представьте, например, что древний Ориген (3 век н. э.),[35] вдруг заговорил бы об атоме – элементарной частице материи и начал бы в своих трудах рассуждать, подобно студенту-отличнику на выпускном экзамене, о ядерной физике! Вот, взял Ориген и открыл атом, и даже название ему дал такое, какое мы используем сегодня!

А ведь так якобы и было. И, хотя историки это утверждают, но доказательств привести не могут. А дело в том, что атом был открыт только в 1827 году, и здравая логика подсказывает, что АТОМ в уста «античных» оригенов и демокритов вложили не раньше этого 1827 года, т. е. где-то на рубеже середины 19 века.

Конечно, нельзя считать и подобное высказывание весомым аргументом против НХ: «Новохронологи, не мудрствуя лукаво, аннулировали древность вообще. По принципу: «если кто-то не был на меня похож, значит, его не было».

Это несерьёзно. Что значит – не мудрствуя лукаво? Это тысячи-то проштудированных, исследованных и переоткрытых одних только «древних» и средневековых письменных источников? Не считая серьёзной работы с архивами, посещения мировых музеев, исторических мест, не учитывая необходимости сопоставления всего этого огромного материала со смежными научными дисциплинами: археологией, культурологией, лингвистикой и мн. другими?

И что значит – «если кто-то не был на меня похож, значит, его не было»? Где это у Фоменко или у Избушкина? Зачем низводить новохронологов до произвольщиков и приписывать им неприсущие методы?

Конечно, когда критики «рассуждают» подобным образом, заранее не утруждаясь хотя бы прояснить для себя позиции оппонента, остается только разводить руками. Спорить не с кем, и не о чем. Представляю, что было бы в умах скептиков Новой Хронологии, если бы команда Фоменко не принадлежала к учёным академическим кругам! Но это не так. Значит, и обвинять исследователей в каком-либо произволе или пристрастии нет никаких оснований.

4. Для наглядности разберём другой тезис Лачина:

«Кучка римлян захватила Средиземноморье – в этом нет ничего невозможного, как и в том, что Александр Македонский с тридцатью тысячами солдат… дошёл до Индии. Это невозможно только сейчас. Новохронологи исходят из того, что в войне, как и во всём, главное – экономика, а римляне с греками экономически «не тянули» на подобные свершения. Опять анахронизм (самая непростительная ошибка для «хронологов», коими они себя почитают).



Военный успех неразрывен с экономикой только с XX века. «Война – это экономика»: слова Сталина для нас обычная истина, но большинство его современников ещё не понимали, что отныне война – это экономика. (Немецкие генералы так и не поняли этого и искали причины поражения в ряде тактических ошибок).



Современная техника может уничтожить противника, невзирая ни на каких великих военачальников. А поточное производство сложной техники, ракет, самолётов, танков и авианосцев требует нужного уровня экономического развития, массы высококвалифицированных рабочих».

Комментарий: Понять из высказывания, в чём здесь самая непростительная ошибка новохронологов, трудно. Ведь далее критик ссылается на Сталина, после слов которого якобы только появилась зависимость военного успеха от экономики.

Дело в том, что вооружение, облачение и число наёмников в Римской армии (если допустить, что такая армия вообще когда-то была) не могло не играть главенствующий роли в войнах и противостояниях.



Это и есть экономика. Именно подобное экономическое превосходство способно решать исход любого сражения, что хорошо видно по средневековым хроникам. Военный успех любого государства прочно привязан к его экономике и на протяжении всей истории человечества всегда играл основную, образующую роль.[36]



Даже террористу во все времена надо было где-то покупать нож, гранату, пояс шахида, или иметь богатых спонсоров. В масштабах государства такая зависимость возрастает в разы. А современное состояние интеллекта и вовсе ставит новые условия доминирования – наличие недешёвого оружия массового поражения. Так что, никакого анахронизма в заключениях НХ нет. Как было раньше, когда вооружались мечами и деревянными пушками, так есть и сейчас, в век авиации, атома и нейтрона.

Рис. 2. Античные галеры, на которых якобы воевали греки (реконструкция)



Так же наивно звучат дальнейшие утверждения Лачина: «Нынче мастерство полководца уже не важно; анализируя войну, мы не обсуждаем таланты командиров, от них требуется только элементарная грамотность. «Военное искусство» стало архаизмом, творческое начало выветрилось из войны. Это частично произошло уже во Второй мировой, хотя от генералов ещё зависело многое.



Чем дальше, тем меньше зависит от сообразительности генералов, творческих озарений военных стратегов; тем больше всё сводится к успехам тяжёлой промышленности. Соответственно, чем дальше мысленно продвигаешься в прошлое, тем больше ситуация меняется в обратную сторону».

Правда, здесь критик с экономики перевёл разговор на роль полководца.

Но что значит: «Военное искусство» стало анахронизмом? О каком отказе от творческого начала командиров рассуждает критик? Разве тяжёлое военное вооружение способно само, без толкового командира, победить в сражении? Разве солдатам сегодня не нужен грамотный, творческий «генерал»?



С чего автор статьи взял, что чем дальше, тем меньше (военный успех) зависит от сообразительности генералов, творческих озарений военных стратегов; тем больше всё сводится к успехам тяжёлой промышленности?

Надо полагать, мой критик искренне считает, что достаточно иметь побольше пушек с зенитками, и они сами сделают нам победу.

Мой же вывод другой. Чем сложнее военная техника, тем умнее и грамотнее должен быть уровень командного состава. Начиная от сержанта и до боевого генерала. Количество бойцов действительно может сильно сократиться, учитывая новейшие технологии, но интеллект и знания, талант полководца сокращаться никак не может. По-моему, это достаточно очевидные вещи. Кто хоть чем-то руководил, тот поймёт сразу, и без всяких объяснений.

5. Когда мой критик пишет о таких вещах, хочется спросить – а какие у него есть доказательства?: «Имена Цезаря и Августа ещё в Римской империи стали титулами».

Комментарий: Мне-то легче, я уже заранее знаю, что доказательств нет. Но, вот, интересно, что ответит критик? На что он сошлётся в своём ответе, показывая, что Имена Цезаря и Августа ещё в Римской империи стали титулами?

Официальная историческая наука имеет в чреве своём некий ущерб, брешь, доставшиеся ей триста лет назад в результате написания скалигеровской истории. Ущерб состоит в том, что в арсенале историков начисто отсутствуют памятники старины, имеющие отношение хотя бы ко времени до Х века от Р. Х. Эту беду историки то и дело пытаются прикрыть якобы вновь обнаруживаемыми артефактами, летописями или невообразимым количеством перекрёстных ссылок на древность.



Придумываются различные теории и обоснования, пишутся серьёзные доклады и монографии… которые на поверку оказываются всего лишь очередными пустышками. Исторические музеи Каира, Вашингтона, Лондона, Берлина… полны такими реликвиями-пустышками, выдаваемые за подлинные и очень древние.

Пусть мой критик приведет хоть одно подлинное свидетельство, что письменные труды, приписываемые наиболее известным «древнегреческим» и «древнеримским» деятелям, принадлежат именно им, а не кому-либо другому. Например, тот же греческий Ориген, оказывается, создал не менее 15 полезных трудов. Интересно было бы хоть что-то подлинное узнать о нём (Оригене), или о любом другом из знаменитой сотни античных деятелей.

6. Поскольку дальше текст Лачина изобилует игрой слов с придумываемыми им самим совпадениями (ч. 2), не имеющими ничего общего ни с хронологией, ни с наукой вообще, пропустим их, и остановимся на Мухаммаде.

Лачин пишет: «Вообще, с Мухаммадом у новохронологов непонятная ситуация – вроде его не было, поскольку в те времена вообще ничего не было, но прямо они это не заявляют, поскольку он уж больно знаменит, да и поклонники у него сердитые. Вот он и висит у них в воздухе, как в сочинениях Салмана Рушди».

Комментарий: Конечно же, Мухаммад у новохронологов не висит в воздухе,[37] и его сердитые поклонники тут роли никакой не играют. Стоило бы знать моему критику, что основоположник ислама так же имеет свою историческую оценку в НХ. Притом, довольно широкую и обстоятельную. Фоменко действительно выводит ислам из христианства, и дает этому «невероятному» событию самые различные свидетельства.



Понимаю, как странно должно быть правоверному мусульманину слышать, что его вера вышла из какого-то христианства. Но, увы, это так. В нас ведь опять-таки говорит устоявшаяся годами привычка, общественный инстинкт, а по сути, все те знания, которые успели накопить, прожить и которые, ну, никак не хотят теперь позволить мыслить иначе, не по привычке.

7. Подобное высказывание отражает критический волюнтаризм автора: «Новохронологи считают, что истории, не считая каменного века, не более тысячи лет. Это мягко сказано. По Фоменко, истории человечества никогда не будет более тысячи лет».

Комментарий: «По Фоменко» не существует такого утверждения – истории человечества никогда не будет более тысячи лет.

Может быть, Лачин помнит, где об этом написано «по Фоменко»?

Есть другое утверждение, которое в силу некой схожести терминологии, могло смутить критика: до сих наука не располагает подлинными письменными артефактами (источниками), датируемыми ранее Х века.

Но это не означает, что такие письмена, относящиеся, скажем, к VIII или IX веку от Р.Х. не могут найтись в будущем.

8. «Сто с лишним лет назад наделала шуму новая историческая школа, блестяще доказывавшая, что многие события прошлого недостоверны. Кончилось тем, что вышла книга (статья?), где автор, пользуясь той же логикой, доказал, что Наполеон не существовал, во всяком случае, уверенным в этом быть нельзя. Было это, повторяю, лет через сто после Наполеона. Всё равно как сейчас усомниться в существовании Ленина. Это и было крахом новой теории, ибо убирать Бонапарта из истории дураков не нашлось».

Комментарий:

Если речь о Николае Морозове, то его работы по НХ сегодня может прочитать каждый. Только при чём здесь Наполеон? Наполеона, ещё при его жизни (во время ссылки на Эльбу), сами французы лишили истории, вычеркнув его из школьных учебников. Потом, правда, Наполеон вернулся с Эльбы…

9. «Новохронологов удивляет, что человечество сотни тысяч лет не продвигалось в плане техники, учитывая гигантский рывок XX века. Но, чем больше открытий, тем легче, опираясь на них, делать новые. Скорость технического прогресса растёт в геометрической прогрессии… За последние полвека мы продвинулись намного больше, чем за предыдущий век… чем дальше мысленно продвигаться в прошлое, тем более медленное развитие техники доведётся наблюдать.



Если бы человечество существовало всего несколько тысяч лет, не было бы не только космических кораблей, но и обычных. Наверняка не было бы даже колеса.



Думаете, его легче изобрести на пустом месте, чем сейчас – стать знаменитым математиком? У нас есть преподаватели и учебники. Через столетия новохронологи заподозрят, что каменный век закончился не к десятому веку, а к пятнадцатому. Их насторожит, что за X–XV вв. было так мало открытий по сравнению с XX веком».

Комментарий: Как можно не уметь видеть «фактов»? К началу «Тёмного тысячелетия», если верить историкам, человечество продвинулось весьма-весьма значительно. Давайте вспомним: Шёлк (4 тыс. до н. э.), Ручной арбалет (5 в. до н. э.), Сталь (до н. э.), Порох (1 в.), Бумага (2 в.), Компас (3 в.), Армиллярная сфера (астрономический прибор, 5 в.)…

Далее. Одни китайцы чего только не наизобретали: оригинальные технологии в области механики, гидравлики, математики в приложении к измерению времени, металлургии, астрономии, сельскому хозяйству, конструированию механизмов, теории музыки, искусству, мореплаванию, приёмам ведения войны…

А чего стоит изобретённая китайцами вилка аж на рубеже 2 тысячелетия до нашей эры! Колесо, конечно же, существовало давно и успешно. Вспомните знаменитые колесницы из Терракотовой армии! Даже свою вездесущую нынче лапшу (из проса) ручного раскатывания китайцы уже вовсю делали и ели в 3 тыс. до н. э.! А самая первая в мире пароварка под древним названием «Янь», которой китайцы, оказывается, пользовались уже в 5 тыс. до н. э.? Но куда же всё это потом делось?

Опять-таки, если верить историкам, в «Период Сражающихся царств» (403–221 гг. до н. э.) китайцы имели самые передовые технологии в металлургии, включая доменные печи с дутьём и вагранки, а кричный горн и кузнечно-пудлинговый процесс были известны ещё во времена династии Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.).[38]

Надо ли говорить, что в это время успели наизобретать в Европе или Азии?

Итак: Геометрия, Наплавной мост, Канализационная сеть, Оружие, стреляющее пылающими шарами из гравия и смолы на расстояние до 274 м., Баллиста, «опус цементуй» (римский бетон), строительная Инженерия, качественные Дороги (десятки тысяч км. магистралей), до сих пор считающиеся более качественными, чем современные, арочное и купольное строительство (Пантеон), Обработка твёрдых пород камня для мегалитической архитектуры (колоннады, стелы, балки), горные Тоннели, гигантские Коллекторы, Гипокауст (полы с подогревом из полых глиняных колонн под полом, через которые горячий воздух и пар перекачивался из расположенной отдельно печи в другие комнаты), водяные Акведуки (чудо инженерного воплощения), Речные и понтонные мосты, Зубчатые створки (мех. передача), Водяное колесо, передовые Лесопилки, Мельницы, Турбины, Гидроколесо-перевёртыш… И ещё сотни-сотни изобретений, куда-то потом сгинувших.

А что творилось в Греции (Византии)? Надо напоминать? Где все эти поразительные достижения искусства, спорта, науки, общественной и государственной мысли?

Конечно, всё перечисленное, так или иначе, имело место, но не в античные времена, как утверждают историки, а гораздо позже, когда технологический уровень развития уже позволял изготовлять все перечисленные механизмы, изобретения и т. д. Всему должно быть своё место и время.



И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать простую вещь: не может вдруг ниоткуда появиться стальной нож, появиться раньше, чем разовьётся соответствующая инфраструктура. Невозможно обработать каменную глыбу из базальта или кварцита под изящную колонну или статую, пока к тому не созрели соответствующие технологические и производственные силы.

Рис. 3. Кварцит. Наиболее трудный для обработки камень, из которого якобы вручную изготовлены колоссы Мемнона в Египте.





Вывод неутешительный. Если бы к концу Римской империи все перечисленные достижения действительно были в арсенале человека, то к теперешнему уровню развития цивилизация доросла бы гораздо раньше, и первая Хиросима «миротворцами» с Северного континента была бы взорвана где-нибудь в 12 или даже в 11 веке от Р. Х.

К сожалению, уважаемый критик часто делает одну и ту же методологическую ошибку, о которой уже выше говорилось. Вот, например, он сообщает: «Новохронологи удивлены, что крестоносцы помчались за «Гробом Господнем» только через тысячу лет после Голгофы. Поэтому они поселили Христа где-то в X–XI вв.».

Вынужден предостеречь будущих критиков НХ от подобного вольного подхода в суждениях. «Упущенные» крестоносцами 1000 лет не есть доказательство, что Христос жил на тысячу лет позже, чем это «говорит» скалигеровская хронология. На деле же, ревнители Христа пошли мстить в нужное время и (кстати!) в нужное место (в Константинополь!), а не в пустынную и никому не нужную Палестину.



Но всё это лишь дополнительное утверждение к тем основным свидетельствам о времени жизни Христа, которые предварительно нашли и обосновали новохронологи…

Сноски