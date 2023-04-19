Сергей Махов. Балтийские войны. Часть1. “Ганза”
Сергей Махов. Балтийские войны. Часть.1. “Ганза”.
“Ганза”. Ганзейский союз – политический и экономический союз торговых свободных городов Северо-Западной Европы, возникший в середине XII века. С целью объединения и обеспечение участникам союза привилегий в торговле.
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