Сергей Махов. Балтийские войны. Часть 8. Дания против Швеции, тур второй.В этой части мы расскажем о сражениях Сконской войны 1675-1679 годов. Затронем экономику, политику, расскажем о победе пруссаков над шведской армией. Ну а напоследок затронем события Славной Революции в Англии.

Предыдущие ролики цикла:

Часть 8. Дания против Швеции, тур второй:

https://youtu.be/DhNeBpAELro

Часть 6. Польша строит флот:

https://youtu.be/u-ZvtnJqaWY

Балтийские войны. Часть 5. "Война Братьев" и выборы в Польше:

https://youtu.be/juuWq-xdAX8

Балтийские войны. Часть 4. Ливонская война и морская политика России в XVI веке":

https://youtu.be/dhZOvUCQDg4

Балтийские войны. Часть 3. Прусская афера и проблема Юрьевской дани:

https://youtu.be/fsHitfRmKMI

Балтийские войны. Часть 2. "Возвращение короля":

https://youtu.be/9bHKiNx7VZ4

Балтийские войны. Часть1. "Ганза":

https://youtu.be/tgvpxSBupok

Комментарий редакции

В этой лекции рассматривались следующие основные темы:

1. Ситуация на Балтике после подписания Роскилльского мира в 1660 году. Швеция стала фактически гегемоном Балтики, но у нее был сильный конкурент – Дания. Однако основную роль играли Голландия и Англия, контролировавшие балтийскую торговлю.

2. Торговая война между Голландией и Англией в 1660-х годах. Голландцы постепенно теряют доминирование в балтийской торговле, уступая место англичанам.

3. Война Дании и Швеции за Сконе в 1675-1679 годах. На суше шведы превосходили датчан, но на море датский флот разбил шведский. В итоге был заключен Лундский мир, вернувший статус-кво.

4. Влияние Славной революции в Англии 1688 года на Балтику. После воцарения Вильгельма Оранского Англия и Голландия фактически объединились, что еще больше усилило их позиции в регионе.

Вывод: к концу 17 века на Балтике сложился хрупкий баланс сил между Швецией, Данией и объединенными Англией и Голландией "морскими державами". При этом последние доминировали в торговле и имели самый сильный флот.